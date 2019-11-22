АВТОСТАТ | Партнерство

Партнерство

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Мы рассмотрим предложения о партнерстве и спонсорстве от организаций,  заинтересованных в продвижении своих товаров и услуг среди аудитории наших конференций -  автодилеров, дистрибьюторов, производителей автокомпонентов, банков, страховых и прочих компаний, чья деятельность связана с автомобильным бизнесом.

Ежегодно представители маркетинга автодилеров и компаний, их обслуживающих, встречаются, чтобы обсудить актуальные проблемы в области маркетинговых коммуникаций и автомобильной аналитики, обменяться опытом.

На данный момент в мероприятии приняли участие представители более, чем 250 компаний.

Мы предлагаем три партнерских пакета:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР  

Предоставление выставочного стенда размером 2х4 м, с названием компании (мебель: стол, два стула) в зал с общей сессией (здесь же зона кофе-брейков);

  • Аккредитация до 4 человек на конференцию;
  • Возможность презентации своей компании и доклада;
  • Возможность распространения неограниченного количества раздаточных материалов;
  • Возможность установить ролл-апы в залы выступлений;
  • Получение контактов всех зарегистрировавшихся на конференцию;
  • Логотип компании на сайте конференции;
  • Размещение рекламы компании на сайте www.autostat.ru в течение трех месяцев.
  • Предоставление презентации Партнера всем участникам мероприятия
  • Гипер-ссылка на презентацию в предварительной программе
  • Возможность произвести розыгрыш своих услуг среди участников мероприятия (барабан с визитками)
ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ «СЕРЕБРЯННЫЙ ПАРТНЁР»   
Статус "Серебрянный партнер"
  • Возможность выступления с докладом во время мероприятия
  • Аккредитация на мероприятии трех участников 
  • Размещение логотипа на странице конференции 
  • Размещение банера на сайте конференции 
  • Возможность размещения штендеров в зале(ах) мероприятия (2 шт.) и на стойке регистрации (1 шт.) 
  • Вложение листовок и рекламных материалов в «пакет участника» 
  • Возможность произвести розыгрыш своих услуг среди участников мероприятия (барабан с визитками)

Пакет «ОСНОВНОЙ»

  • Статус «Партнер» 
  • Аккредитация на мероприятии двух участников 
  • Размещение логотипа на странице мероприятия 
  • Размещение банера на сайте мероприятия 
  • Возможность размещения штендера в зале мероприятия 
  • Распространение рекламных материалов Партнёра на стойке конференции 
  • Вложение листовок и рекламных материалов в «пакет участника»
ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ «ЛАЙТ»  
  • возможность установить ролл-ап в залы выступлений; 
  • возможность распространения раздаточных материалов;  
  • аккредитация представителей компании в эту сумму не входит, контакты участников не предоставляются. 
C заявками на партнёрство обращайтесь к руководителю отдела рекламы и партнерских программ Александру Шацкому
  • по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53; моб. +7 903 333 0234
  • по e-mail ash@autostat.ru

конференция | программа | спикеры | РЕГИСТРАЦИЯ | партнёрство | отзывы

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