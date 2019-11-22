Партнерство

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Мы рассмотрим предложения о партнерстве и спонсорстве от организаций, заинтересованных в продвижении своих товаров и услуг среди аудитории наших конференций - автодилеров, дистрибьюторов, производителей автокомпонентов, банков, страховых и прочих компаний, чья деятельность связана с автомобильным бизнесом.
Ежегодно представители маркетинга автодилеров и компаний, их обслуживающих, встречаются, чтобы обсудить актуальные проблемы в области маркетинговых коммуникаций и автомобильной аналитики, обменяться опытом.
На данный момент в мероприятии приняли участие представители более, чем 250 компаний.
Мы предлагаем три партнерских пакета:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Предоставление выставочного стенда размером 2х4 м, с названием компании (мебель: стол, два стула) в зал с общей сессией (здесь же зона кофе-брейков);
- Аккредитация до 4 человек на конференцию;
- Возможность презентации своей компании и доклада;
- Возможность распространения неограниченного количества раздаточных материалов;
- Возможность установить ролл-апы в залы выступлений;
- Получение контактов всех зарегистрировавшихся на конференцию;
- Логотип компании на сайте конференции;
- Размещение рекламы компании на сайте www.autostat.ru в течение трех месяцев.
- Предоставление презентации Партнера всем участникам мероприятия
- Гипер-ссылка на презентацию в предварительной программе
- Возможность произвести розыгрыш своих услуг среди участников мероприятия (барабан с визитками)
ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ «СЕРЕБРЯННЫЙ ПАРТНЁР»
Статус "Серебрянный партнер"
- Возможность выступления с докладом во время мероприятия
- Аккредитация на мероприятии трех участников
- Размещение логотипа на странице конференции
- Размещение банера на сайте конференции
- Возможность размещения штендеров в зале(ах) мероприятия (2 шт.) и на стойке регистрации (1 шт.)
- Вложение листовок и рекламных материалов в «пакет участника»
- Возможность произвести розыгрыш своих услуг среди участников мероприятия (барабан с визитками)
Пакет «ОСНОВНОЙ»
ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ «ЛАЙТ»
- Статус «Партнер»
- Аккредитация на мероприятии двух участников
- Размещение логотипа на странице мероприятия
- Размещение банера на сайте мероприятия
- Возможность размещения штендера в зале мероприятия
- Распространение рекламных материалов Партнёра на стойке конференции
- Вложение листовок и рекламных материалов в «пакет участника»
- возможность установить ролл-ап в залы выступлений;
- возможность распространения раздаточных материалов;
- аккредитация представителей компании в эту сумму не входит, контакты участников не предоставляются.
C заявками на партнёрство обращайтесь к руководителю отдела рекламы и партнерских программ Александру Шацкому
- по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53; моб. +7 903 333 0234
- по e-mail ash@autostat.ru
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