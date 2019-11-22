Партнерство

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Мы рассмотрим предложения о партнерстве и спонсорстве от организаций, заинтересованных в продвижении своих товаров и услуг среди аудитории наших конференций - автодилеров, дистрибьюторов, производителей автокомпонентов, банков, страховых и прочих компаний, чья деятельность связана с автомобильным бизнесом.

Ежегодно представители маркетинга автодилеров и компаний, их обслуживающих, встречаются, чтобы обсудить актуальные проблемы в области маркетинговых коммуникаций и автомобильной аналитики, обменяться опытом.

На данный момент в мероприятии приняли участие представители более, чем 250 компаний.

Мы предлагаем три партнерских пакета:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Предоставление выставочного стенда размером 2х4 м, с названием компании (мебель: стол, два стула) в зал с общей сессией (здесь же зона кофе-брейков);

Аккредитация до 4 человек на конференцию;

Возможность презентации своей компании и доклада;

Возможность распространения неограниченного количества раздаточных материалов;

Возможность установить ролл-апы в залы выступлений;

Получение контактов всех зарегистрировавшихся на конференцию;

Логотип компании на сайте конференции;

Размещение рекламы компании на сайте www.autostat.ru в течение трех месяцев.

Предоставление презентации Партнера всем участникам мероприятия

Гипер-ссылка на презентацию в предварительной программе

Возможность произвести розыгрыш своих услуг среди участников мероприятия (барабан с визитками)

ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ «СЕРЕБРЯННЫЙ ПАРТНЁР»



Возможность выступления с докладом во время мероприятия

Аккредитация на мероприятии трех участников

Размещение логотипа на странице конференции

Размещение банера на сайте конференции

Возможность размещения штендеров в зале(ах) мероприятия (2 шт.) и на стойке регистрации (1 шт.)

Вложение листовок и рекламных материалов в «пакет участника»

Возможность произвести розыгрыш своих услуг среди участников мероприятия (барабан с визитками) Статус "Серебрянный партнер" Пакет «ОСНОВНОЙ» Статус «Партнер»

Аккредитация на мероприятии двух участников

Размещение логотипа на странице мероприятия

Размещение банера на сайте мероприятия

Возможность размещения штендера в зале мероприятия

Распространение рекламных материалов Партнёра на стойке конференции

Вложение листовок и рекламных материалов в «пакет участника» ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ «ЛАЙТ»

возможность установить ролл-ап в залы выступлений;

возможность распространения раздаточных материалов;

аккредитация представителей компании в эту сумму не входит, контакты участников не предоставляются.

C заявками на партнёрство обращайтесь к руководителю отдела рекламы и партнерских программ Александру Шацкому

по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53; моб. +7 903 333 0234

по e-mail ash@autostat.ru

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