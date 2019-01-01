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| конференция | программа | докладчики | РЕГИСТРАЦИЯ | партнёрство | отзывы
|■ Дискуссия "Маркетинговая стратегия автомобильных брендов в 2016 году"
Широков Владимир, GM-АВТОВАЗ, pуководитель отдела маркетинга
Бредихин Александр, АВТОВАЗ, начальник управления по маркетингу
Муратов Евгений, BMW Group Financial Services Russia, руководитель отдела маркетинга
Тараканов Валерий, Kia Motors Rus, директор по маркетингу
Штода Александр, Лифан Моторс Рус, директор департамента маркетинга и рекламы
Кириллова Юлия, Geely Motors, начальник отдела маркетинга и рекламы
|■ Сессия "Цифровой маркетинг: контекст и оптимизация"
Саркисян Артур, Яндекс, менеджер по работе с ключевыми клиентами
Хан Олег, Про100Автосервис, собственник автосервиса
Московская-Муштак Елена, РОЛЬФ, директор по маркетингу и продажам компании
Рыженкова Елена, АВТОМИР (Брянск), бренд-менеджер
|■ Сессия "Управление маркетингом и продажами в ДЦ, фундаментальный маркетинг"
Стулова Елена, "Рольф Химки", руководитель отдела маркетинга и рекламы
Барсуков Сергей, ГК "АвтоСпецЦентр", руководитель отдела маркетинга Дивизиона
Аксентьева Евгения, АРТЕКС (дилер Jaguar, Land Rover), руководитель отдела маркетинга и рекламы
|■ Интервью-дискуссия "Управление маркетингом и продажами в ДЦ, фундаментальный маркетинг"
Макеева Светлана, ГК "АвтоСпецЦентр", директор по маркетингу
Шакиров Евгений, "Автомаркетолог", директор по развитию
|■ Сессия "Аналитика автомобильного рынка и анализ данных"
Удалов Сергей, АВТОСТАТ, исполнительный директор
Малыгина Татьяна, АВТОСТАТ, начальник отдела маркетинга
Аншаков Артём, Ассоциация маркетинговых сервисов для автобизнеса
Рыжкова Наталья, Audi Russia, руководитель группы по дилерскому маркетингу
|■ Сессия "Интернет-маркетинг"
Пугачев Сергей, Drom.ru, директор
Новокшонова Светлана, ГК АВИЛОН, руководитель отдела маркетинга и рекламы
Камнев Константин, ГК СИМ, директор департамента маркетинга и рекламы
Кузьмичев Иван, ГК "АвтоСпецЦентр", руководитель интернет-проектов
Авдеев Алексей, Calltouch, директор по продажам
|■ Сессия "Маркетинг сервиса и маркетинг подержанных автомобилей"
Турсунова Барно, Вилгуд Менеджмент, коммерческий директор
Белозеров Александр, М2Б-групп, технический директор
Лазарев Алексей, Bright Box, директор бизнеса Dealer Mobility
|■ Круглый стол с владельцами и руководителями автодилеров
Рыдаев Владислав, ГК "Терра-Авто", генеральный директор
Подщеколдин Алексей, ГК "БН-Моторс", председатель совета директоров
Мосеев Олег, "PSB Consulting Group", генеральный директор группы компаний
Оксин Александр, ОАО Модус, директор департамента маркетинга и рекламы
Зубарева Мария, Транстехсервис, директор по маркетингу
Белова Мария, ГК АВТОМИР, руководитель отдела маркетинга дилерского центра
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