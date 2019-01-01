АВТОСТАТ | Докладчики

Докладчики

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 Дискуссия "Маркетинговая стратегия автомобильных брендов в 2016 году"
Широков Владимир

Широков Владимир, GM-АВТОВАЗ, pуководитель отдела маркетинга
участник дискуссии

Бредихин-Александр.png

Бредихин Александр, АВТОВАЗ, начальник управления по маркетингу
участник дискуссии

Муратов Евгений

Муратов Евгений, BMW Group Financial Services Russia, руководитель отдела маркетинга
участник дискуссии

Тараканов Валерий.jpg

Тараканов Валерий, Kia Motors Rus, директор по маркетингу
участник дискуссии

Штода Александр.jpg

Штода Александр, Лифан Моторс Рус, директор департамента маркетинга и рекламы
участник дискуссии

Кириллова-Юлия.png

Кириллова Юлия, Geely Motors, начальник отдела маркетинга и рекламы
участник дискуссии

 Сессия "Цифровой маркетинг: контекст и оптимизация"
Саркисян Артур.jpg

Саркисян Артур, Яндекс, менеджер по работе с ключевыми клиентами
Интерес к автомобилям в Яндексе. Тренды Директа. Новый аукцион VCG - примеры и рекомендации

Хан Олег

Хан Олег, Про100Автосервис, собственник автосервиса
Youtube для бизнеса - эффективное продвижение в условиях жесткой конкуренции

Московская-Муштак Елена

Московская-Муштак Елена, РОЛЬФ, директор по маркетингу и продажам компании
Методы оценки эффективности маркетинговых кампаний в интернете

Рыженкова Елена

Рыженкова Елена, АВТОМИР (Брянск), бренд-менеджер
Особенности использования контекстной рекламы в ДЦ. Собственные методики и анализ эффективности

 Сессия "Управление маркетингом и продажами в ДЦ, фундаментальный маркетинг"
Стулова Елена.jpg

Стулова Елена, "Рольф Химки", руководитель отдела маркетинга и рекламы
sMARtKETING или эффективное управление маркетингом в дилерском центре

Барсуков Сергей.jpg

Барсуков Сергей, ГК "АвтоСпецЦентр", руководитель отдела маркетинга Дивизиона
тема уточняется

Аксентьева Евгения.jpg

Аксентьева Евгения, АРТЕКС (дилер Jaguar, Land Rover), руководитель отдела маркетинга и рекламы
Поддержание лояльности и обратная связь с клиентами

 Интервью-дискуссия "Управление маркетингом и продажами в ДЦ, фундаментальный маркетинг"
Макеева Светлана.jpg

Макеева Светлана, ГК "АвтоСпецЦентр", директор по маркетингу
участник дискуссии

Шакиров Евгений.jpg

Шакиров Евгений, "Автомаркетолог", директор по развитию
ведущий дискуссии

 Сессия "Аналитика автомобильного рынка и анализ данных"
Удалов Сергей.png

Удалов Сергей, АВТОСТАТ, исполнительный директор
Статистика и аналитика автомобильного рынка. Тренды и тенденции. Инструменты анализа

Малыгина-Татьяна.png

Малыгина Татьяна, АВТОСТАТ, начальник отдела маркетинга
Исследование потребительских предпочтений на автомобильном рынке. Итоги 2015 года, ожидания 2016-го

Аншаков Артём

Аншаков Артём, Ассоциация маркетинговых сервисов для автобизнеса
Best marketing 2015. Обзор лучших маркетинговых кейсов 2015 года

Рыжкова Наталья

Рыжкова Наталья, Audi Russia, руководитель группы по дилерскому маркетингу
Social медиа, как канал дилерской коммуникации

 Сессия "Интернет-маркетинг"
Пугачёв Сергей.jpg

Пугачев Сергей, Drom.ru, директор
Привлечение покупателей авто посредством листинга прайсов. Опыт Drom.ru

Новокшонова Светлана

Новокшонова Светлана, ГК АВИЛОН, руководитель отдела маркетинга и рекламы
Много о Digital, и кратко об Ambient в автобизнесе. Как снизить стоимость лида и стать ближе к клиенту в условиях турбулентности

Камнев Константин.png

Камнев Константин, ГК СИМ, директор департамента маркетинга и рекламы
Оптимизация воронки продаж через управление посадочными страницами

Кузьмичев Иван.png

Кузьмичев Иван, ГК "АвтоСпецЦентр", руководитель интернет-проектов
тема уточняется

Авдеев Алексей.jpeg

Авдеев Алексей, Calltouch, директор по продажам
Динамика эффективности контекста в автотематике в 2015 году

 Сессия "Маркетинг сервиса и маркетинг подержанных автомобилей"
Турсунова Барно

Турсунова Барно, Вилгуд Менеджмент, коммерческий директор
Трафик на сервисе - что это, и как с ним работать. Воронка сервиса

Белозеров Александр

Белозеров Александр, М2Б-групп, технический директор
КОТ - контроль обслуживания транспорта

Лазарев-Алексей.png

Лазарев Алексей, Bright Box, директор бизнеса Dealer Mobility
Как организовать ежемесячные оплаты сервисных контактов? Мобильные платежи. Игрофикация в программе лояльности автодилера

 Круглый стол с владельцами и руководителями автодилеров
Рыдаев Владислав.jpg

Рыдаев Владислав, ГК "Терра-Авто", генеральный директор
участник Круглого стола

Подщеколдин Алексей.jpg

Подщеколдин Алексей, ГК "БН-Моторс", председатель совета директоров
участник Круглого стола

Мосеев-Олег.png

Мосеев Олег, "PSB Consulting Group", генеральный директор группы компаний
участник Круглого стола

Оксин Александр

Оксин Александр, ОАО Модус, директор департамента маркетинга и рекламы
участник Круглого стола

Зубарева Мария

Зубарева Мария, Транстехсервис, директор по маркетингу
участник Круглого стола

Белова-Мария.png

Белова Мария, ГК АВТОМИР, руководитель отдела маркетинга дилерского центра
участник Круглого стола

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