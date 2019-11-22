АВТОСТАТ | программа

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Готовые кейсы от компаний: 
YandexGoogle«Рольф Химки», ГК «АвтоСпецЦентр», «АРТЕКС», ГК «АВИЛОН», «АВТОСТАТ», группа автодилеров «СИМ», ГК «Автомир», Calltouch, «Вилгуд Менеджмент», Brifht Box, «Ассоциация маркетинговых сервисов для автобизнеса», E-promoTandem, CallKeeperI-MediaLeadZeppelin.

Ознакомиться со списком спикеров 

Программа-Автомаркетинг2015-04_1-лист.jpg

Программа-Автомаркетинг2015-04_2-лист.jpg

Скачать программу «АВТОМАРКЕТИНГ-2015» в PDF

Подать заявку на участие в качестве спикера

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конференция | программа | РЕГИСТРАЦИЯ | партнёрство | отзывы

 

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