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10 марта 2022, 10:29
Агентство «АВТОСТАТ» планирует в апреле провести форум «FinAuto - 2022. Финансовые инструменты авторынка» - мероприятие, которое подскажет всем участникам таких бизнес-процессов, как автокредитование, автострахование, автолизинг, стратегическое планирование и финансирование, как эффективнее работать в новых условиях, с новыми угрозами и задачами.
17 февраля 2022, 16:05
16 февраля состоялся XII ежегодный форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2022», организатором которого выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ». В этом году форум проходил в гибридном формате – онлайн и офлайн. В нем приняли участие около 1800 гостей (из них 200 – в офлайне).
16 февраля 2022, 12:21
По итогам 2021 года доля электромобилей во всем мире достигла 8,6%, тогда как в 2020 году этот показатель составлял всего 4,1%. Об этом рассказал Григорий Микрюков, руководитель Департамента отраслей промышленности и экологии Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации на ежегодном форуме «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка».
16 февраля 2022, 11:17
Сегодня в Москве проходит форум «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка» – одно из самых важных мероприятий в мире автобизнеса. Открыл форум директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, который тезисно озвучил ключевые цифры и факты по прошедшему 2021 году.
16 февраля 2022, 09:13
Сегодня в Москве начнет работу один из самых важных форумов автомобильного бизнеса – «ForAuto-2022. Итоги и прогнозы авторынка», который традиционно проводит агентство «АВТОСТАТ». Напомним, что данное мероприятие представляет собой встречу авторитетных экспертов не только автомобильного мира, но и представителей банков, страховых и лизинговых компаний, IT-сектора и других.
14 февраля 2022, 13:50
Накануне форума автомобильного бизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка» аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводило опрос среди официальных дилеров-участников форума по их планам на текущий год. Были там и вопросы, связанные с онлайн-продажами автомобилей.
11 февраля 2022, 12:00
Накануне форума автомобильного бизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка» аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводило опрос среди официальных дилеров-участников форума по их планам на текущий год. Были там и вопросы, связанные с электромобилями, и с растущим интересом к китайским брендам.
10 февраля 2022, 13:18
Накануне форума автомобильного бизнеса «ForAuto-2022. Итоги и прогнозы авторынка» аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводило опрос среди официальных дилеров-участников форума, связанный с планами на текущий год. Одна из заявленных там тем касалась внедрения новых IT-технологий.
4 февраля 2022, 14:02
16 февраля в рамках форума автомобильного бизнеса «ForAuto - 2022» запланирован мощный блок программы с участием ведущих аналитиков и спикеров финансового мира. Рассмотрим главные тренды в автокредитовании и страховании на начало 2022 года, познакомимся с новыми технологиями онлайн-продаж и инструментами.
27 января 2022, 09:00
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит опрос среди официальных автодилеров, приуроченный к форуму «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка». Каждый дилер, который примет участие в данном опросе, получит консолидированные результаты исследования и бонус для участия в форуме.
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