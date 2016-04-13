Автомобильный маркетинг 2014

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3 декабря 2014 года.

Москва, гостиница «Бородино», (ул. Русаковская, 13, м. Красносельская, схема проезда).

IV ежегодная конференция

для маркетологов и аналитиков автомобильных компаний.

Организаторы конференции компании «АВТОСТАТ» и «Автомаркетолог».

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ!

ТЕМАТИКИ

Управление маркетингом (отчетность, бюджетирование, управление персоналом, работа с партнерами...).

Цифровой маркетинг

Интернет сайт (дизайн сайта, мобильные сайты, аналитика сайта и ключевые метрики, CMS и инструменты разработчика, работа с контентом...)

Email маркетинг

Управление обращениями

Управление онлайн прайс листами

Управление репутацией и лояльностью

Социальные сети и блоги (работа со страницами, реклама в соцсетях)

Offline медиаканалы

CRM, данные и аналитика

Аналитика рынка

Стратегия продаж

Контекстная реклама и поисковая оптимизация

Маркетинг сервиса

Маркетинг в сегменте подержанных автомобилей

Подарки участникам

Как это было:

Фото Видео

АУДИТОРИЯ

Предполагается около 200 участников и гостей.

По опыту предыдущих конференций процентный состав участников:

автопроизводители (10%)

автодилеры (70%)

производители автокомпонентов (10%)

рекламные группы (2,5%)

digital-агентства (2,5%)

представители банков, страховых компаний (5%)

Из них руководителей разных уровней - 20-25%.

Приняв участие в конференции, Вы получаете: Связи, инструменты, опыт!

ПО ВОПРОСАМ:

- партнёрства и спонсорства обращайтесь к Александру Шацкому

по тел.: +7 499 685-01-51, (8482) 60-55-53;

по e-mail: ash@autostat.ru

- информационного партнерства обращайтесь к Дмитрию Лавренёву

по тел.: +7 499 685-01-51, +7 8482 60-55-53;

по e-mail dlavrenev@autostat.ru.

- аккредитации СМИ обращайтесь к Светлане Целиковой

по тел.: +7 499 685-01-51, +7 8482 95-64-36;

по e-mail press@autostat.ru

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программа | РЕГИСТРАЦИЯ | партнёрство | докладчики | акция | отзывы

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