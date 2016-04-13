АВТОСТАТ | Автомобильный маркетинг 2014

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Автомобильный маркетинг 2014

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AM.jpg3 декабря 2014 года.
Москва, гостиница «Бородино», (ул. Русаковская, 13, м. Красносельская, схема проезда).

IV ежегодная конференция 
для маркетологов и аналитиков автомобильных компаний. 
Организаторы конференции компании «АВТОСТАТ» и «Автомаркетолог».

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ!

 

ТЕМАТИКИ

  • Управление маркетингом (отчетность, бюджетирование, управление персоналом, работа с партнерами...).
  • Цифровой маркетинг
  • Интернет сайт (дизайн сайта, мобильные сайты, аналитика сайта и ключевые метрики, CMS и инструменты разработчика, работа с контентом...)
  • Email маркетинг
  • Управление обращениями
  • Управление онлайн прайс листами
  • Управление репутацией и лояльностью
  • Социальные сети и блоги (работа со страницами, реклама в соцсетях)
  • Offline медиаканалы
  • CRM, данные и аналитика
  • Аналитика рынка
  • Стратегия продаж
  • Контекстная реклама и поисковая оптимизация
  • Маркетинг сервиса
  • Маркетинг в сегменте подержанных автомобилей

Подарки участникам

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Как это было:

ФотоВидео
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АУДИТОРИЯ

Предполагается около 200 участников и гостей.
По опыту предыдущих конференций процентный состав участников:

  • автопроизводители (10%)
  • автодилеры (70%)
  • производители автокомпонентов (10%)
  • рекламные группы (2,5%)
  • digital-агентства (2,5%)
  • представители банков, страховых компаний (5%)
  • Из них руководителей разных уровней - 20-25%.

Приняв участие в конференции, Вы получаете: Связи, инструменты, опыт!

ПО ВОПРОСАМ:  

- партнёрства и спонсорства обращайтесь к Александру Шацкому
по тел.: +7 499 685-01-51, (8482) 60-55-53;
по e-mail: ash@autostat.ru

- информационного партнерства обращайтесь к  Дмитрию Лавренёву
по тел.: +7 499 685-01-51, +7 8482 60-55-53;

по e-mail dlavrenev@autostat.ru.

- аккредитации СМИ обращайтесь к  Светлане Целиковой
по тел.: +7 499 685-01-51, +7 8482 95-64-36;
по e-mail press@autostat.ru 

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