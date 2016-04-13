Автомобильный маркетинг 2014

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3 декабря 2014 года.
Москва, гостиница «Бородино», (ул. Русаковская, 13, м. Красносельская, схема проезда).
IV ежегодная конференция
для маркетологов и аналитиков автомобильных компаний.
Организаторы конференции компании «АВТОСТАТ» и «Автомаркетолог».
КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ!
ТЕМАТИКИ
Как это было:
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АУДИТОРИЯ
Предполагается около 200 участников и гостей.
По опыту предыдущих конференций процентный состав участников:
Приняв участие в конференции, Вы получаете: Связи, инструменты, опыт!
ПО ВОПРОСАМ:
- партнёрства и спонсорства обращайтесь к Александру Шацкому
по тел.: +7 499 685-01-51, (8482) 60-55-53;
по e-mail: ash@autostat.ru
- информационного партнерства обращайтесь к Дмитрию Лавренёву
по тел.: +7 499 685-01-51, +7 8482 60-55-53;
по e-mail dlavrenev@autostat.ru.
- аккредитации СМИ обращайтесь к Светлане Целиковой
по тел.: +7 499 685-01-51, +7 8482 95-64-36;
по e-mail press@autostat.ru
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