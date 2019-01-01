АВТОСТАТ | Докладчики

Докладчики

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Список докладчиков находится в стадии формирования...

Общая сессия "Основные тенденции маркетинга. Задачи маркетинга в условиях снижения продаж и сокращения бюджетов"
Виктор Копченков

Виктор Копченковоснователь профессионального сообщества LinkedIn
"Marketing in Russia"

Доклад "Об основных трендах маркетинга"

Сергей Целиков

Сергей Целиков, директор
АА "АВТОСТАТ"

Доклад "Основные тренды автомобильного рынка России"

Олег Мосеев

Олег Мосеевчлен Совета директоров
"Блок-Роско"

Доклад "Роль маркетинга в автодилерском бизнесе"

Татьяна Балаклиец

Татьяна Балаклиец, руководитель отдела контекстной рекламы
"RussianPromo"

Доклад "Как повысить конверсию в 2 раза за 1 клик"

Сессия "Управление маркетингом"
Михаил Пассов

Михаил Пассовгенеральный директор
"Pingola"

Доклад "Эффективность привлечения траффика покупателей. Белые против серых"

Светлана_Макеева.png

Светлана Макеевадиректор по маркетингу
"АВИЛОН"

Доклад "Оптимизация системы управления маркетингом автодилера в период общего падения продаж автомобилей на рынке"

Елена Стулова

Елена Стуловаруководитель отдела маркетинга и рекламы
"РОЛЬФ Химки"

Доклад "Эффективность коммуникаций дилера на примере "РОЛЬФ Химки": что изменилось на рынке, пути  оптимизации и ее результаты"

Сессия "Контекстная реклама и поисковое продвижение" (партнёр сессии ИА "ArrowMedia")
Михаил Климков

Михаил Климковдиректор по клиентскому сервису
ArrowMedia

Доклад "Обзор ситуации на автомобильном рынке контекстной рекламы"

Роман Тринев

Роман Тринев, менеджер по развитию бизнеса
Google Россия

Доклад "Отслеживание целей с помощью Google Analytics, оптимизация конверсий, ремаркетинг и типовые сценарии ремаркетинга, динамический ремаркетинг для автомобилей с пробегом"

Андрей Крисюк

Андрей Крисюкруководитель направления "Авто"
Яндекс

Доклад "Спрос на автомобили в интернете. Как правильно с ним работать"

Сессия "Аналитика рынка" (Аналитическое агентство "АВТОСТАТ")
Сергей Целиков

Сергей Целиков, директор 
АА "АВТОСТАТ"

Доклад "Состояние автомобильного рынка России и  перспективы развития"

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Сергей Удалов, исполнительный директор
АА "АВТОСТАТ"

Доклад "Инструменты мониторинга и анализа рынка"

Татьяна Малыгина

Татьяна Малыгина, начальник отдела маркетинга
АА "АВТОСТАТ"

Доклад "Исследования потребительского поведения"

Сессия "Сайты и управление обращениями(партнер сессии интернет-площадка Drom.ru)
Сергей Пугачев

Сергей Пугачев, генеральный директор
DROM.ru

Доклад "Привлечение трафика в автоцентры из независимых площадок"

Илья Самылов

Илья Самыловруководитель интернет-проектов
ГК "Независимость"

Доклад "Автоматизация маркетинга" (призвана обеспечить взаимосвязанной функциональностью электронный маркетинг, целевые страницы и управление кампаниями, жизненным циклом, интеграции CRM, возможности SMM и аналитики)

Иван Кузьмичёв

Иван Кузьмичёвруководитель группы интернет-проектов
ГК "АвтоСпецЦентр"

Доклад "Интернет как основной источник трафика. Сможет ли компьютер обогнать телефон?"

Сессия "Маркетинг сервиса и управление базами данных клиентов" (партнер сессии компания TheMotors)
Артем Кашехлебов

Артем Кашехлебов, генеральный директор
TheМotors

Доклад "Как привлечь клиентов в автосервис в условиях кризиса"

Евгений Шакиров

Евгений Шакиров, директор по развитию 
Автомаркетолог.Ру

Доклад "E-mail маркетинг: эффективность использования автодилерами почтовых рассылок, проблемы и пути их решения"

Юлия Гатальская

Юлия Гатальская, менеджер Digital и SMM-проектов 
ГК "Независимость"

Доклад "Вовлечение аудитории бренда в диалог посредством SMM"

Алексей Лазарев

Алексей Лазаревзаместитель директора  по развитию
ГК "Атлант-М"

Доклад "Маркетинг сервиса"

Сессия "Маркетинг подержанных автомобилей" (партнер сессии компания АВИТО АВТО)
Альберт Карабут

Альберт Карабутруководитель отдела продаж группы АВТО
Avito.ru

Доклад "Новые возможности рекламы на сайтах объявлений"

Марина Лукина

Марина Лукинаруководитель отдела консалтинга и обучения
Caroperator 

Доклад "Принцип 4р для дилерского маркетинга автомобилей с пробегом. Что НЕ происходит на автодилерском предприятии? Перезагрузка"

Алексей Буренин

Алексей Буренинруководитель отдела по работе с клиентами
CarCopy

Доклад "Рынок объявлений о продаже автомобилей: сервисы, технические возможности, рекомендации по размещению"

Иван Мишанин

Иван Мишанингенеральный директор
bright box

Доклад "Опыт внедрения мобильных приложений на автодилерских предприятиях"

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