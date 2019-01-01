Докладчики

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Список докладчиков находится в стадии формирования...
|Общая сессия "Основные тенденции маркетинга. Задачи маркетинга в условиях снижения продаж и сокращения бюджетов"
Виктор Копченков, основатель профессионального сообщества LinkedIn
Доклад "Об основных трендах маркетинга"
Сергей Целиков, директор
Доклад "Основные тренды автомобильного рынка России"
Олег Мосеев, член Совета директоров
Доклад "Роль маркетинга в автодилерском бизнесе"
Татьяна Балаклиец, руководитель отдела контекстной рекламы
Доклад "Как повысить конверсию в 2 раза за 1 клик"
|Сессия "Управление маркетингом"
Михаил Пассов, генеральный директор
Доклад "Эффективность привлечения траффика покупателей. Белые против серых"
Светлана Макеева, директор по маркетингу
Доклад "Оптимизация системы управления маркетингом автодилера в период общего падения продаж автомобилей на рынке"
Елена Стулова, руководитель отдела маркетинга и рекламы
Доклад "Эффективность коммуникаций дилера на примере "РОЛЬФ Химки": что изменилось на рынке, пути оптимизации и ее результаты"
|Сессия "Контекстная реклама и поисковое продвижение" (партнёр сессии ИА "ArrowMedia")
Михаил Климков, директор по клиентскому сервису
Доклад "Обзор ситуации на автомобильном рынке контекстной рекламы"
Роман Тринев, менеджер по развитию бизнеса
Доклад "Отслеживание целей с помощью Google Analytics, оптимизация конверсий, ремаркетинг и типовые сценарии ремаркетинга, динамический ремаркетинг для автомобилей с пробегом"
Андрей Крисюк, руководитель направления "Авто"
Доклад "Спрос на автомобили в интернете. Как правильно с ним работать"
|Сессия "Аналитика рынка" (Аналитическое агентство "АВТОСТАТ")
Сергей Целиков, директор
Доклад "Состояние автомобильного рынка России и перспективы развития"
Сергей Удалов, исполнительный директор
Доклад "Инструменты мониторинга и анализа рынка"
Татьяна Малыгина, начальник отдела маркетинга
Доклад "Исследования потребительского поведения"
|Сессия "Сайты и управление обращениями" (партнер сессии интернет-площадка Drom.ru)
Сергей Пугачев, генеральный директор
Доклад "Привлечение трафика в автоцентры из независимых площадок"
Илья Самылов, руководитель интернет-проектов
Доклад "Автоматизация маркетинга" (призвана обеспечить взаимосвязанной функциональностью электронный маркетинг, целевые страницы и управление кампаниями, жизненным циклом, интеграции CRM, возможности SMM и аналитики)
Иван Кузьмичёв, руководитель группы интернет-проектов
Доклад "Интернет как основной источник трафика. Сможет ли компьютер обогнать телефон?"
|Сессия "Маркетинг сервиса и управление базами данных клиентов" (партнер сессии компания TheMotors)
Артем Кашехлебов, генеральный директор
Доклад "Как привлечь клиентов в автосервис в условиях кризиса"
Евгений Шакиров, директор по развитию
Доклад "E-mail маркетинг: эффективность использования автодилерами почтовых рассылок, проблемы и пути их решения"
Юлия Гатальская, менеджер Digital и SMM-проектов
Доклад "Вовлечение аудитории бренда в диалог посредством SMM"
Алексей Лазарев, заместитель директора по развитию
Доклад "Маркетинг сервиса"
|Сессия "Маркетинг подержанных автомобилей" (партнер сессии компания АВИТО АВТО)
Альберт Карабут, руководитель отдела продаж группы АВТО
Доклад "Новые возможности рекламы на сайтах объявлений"
Марина Лукина, руководитель отдела консалтинга и обучения
Доклад "Принцип 4р для дилерского маркетинга автомобилей с пробегом. Что НЕ происходит на автодилерском предприятии? Перезагрузка"
Алексей Буренин, руководитель отдела по работе с клиентами
Доклад "Рынок объявлений о продаже автомобилей: сервисы, технические возможности, рекомендации по размещению"
Иван Мишанин, генеральный директор
Доклад "Опыт внедрения мобильных приложений на автодилерских предприятиях"