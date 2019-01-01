АВТОСТАТ | Акция

Акция

| конференция | программа | регистрация | партнёрство | докладчикиакция  | отзывы |

Подарки от партнеров:

от Нетологии:
Получите интернет-профессию или прокачайте отдельные навыки!
Всем участникам конференции скидки:
• 3000 рублей на все программы обучения в онлайн-университете.  
• Один БЕСПЛАТНЫЙ месяц из трех при подписке на библиотеку курсов по маркетингу и менджементу. 

Акция ранней регистрации:

При оплате до 10 октября скидка – 4 000 рублей.
При оплате до 1 ноября скидка – 2 000 рублей.

пойти.jpg

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно