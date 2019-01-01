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от Нетологии:
Получите интернет-профессию или прокачайте отдельные навыки!
Всем участникам конференции скидки:
• 3000 рублей на все программы обучения в онлайн-университете.
• Один БЕСПЛАТНЫЙ месяц из трех при подписке на библиотеку курсов по маркетингу и менджементу.
Акция ранней регистрации:
При оплате до 10 октября скидка – 4 000 рублей.
При оплате до 1 ноября скидка – 2 000 рублей.