Программа конференции

09.00 – Регистрация участников, кофе, кулуарное общение
09.40-11.00 – Общая сессия (зал "Багратион"):
Виктор Копченков, основатель профессионального сообщества LinkedIn – Marketing in Russia
Об основных трендах маркетинга
Сергей Целиков, генеральный директор, АА "АВТОСТАТ"
Основные тренды автомобильного рынка России
Олег Мосеев, член Совета директоров, "Блок-Роско"
Роль маркетинга в автодилерском бизнесе
Никита Стрельников, ведущий специалист по работе с ключевыми клиентами, CoMagic
Татьяна Балаклиец, руководитель отдела контекстной рекламы, RussianPromo
Как повысить конверсию в 2 раза за 1 клик (совместный кейс с Russian Promo на примерах автодилерских сайтов)
Тезисы:
- Колл-трекинг: ищем источник звонков (поиск, директ, баннерная реклама и т.д.).
- Как найти прибыльные звонки и узнать, из какой рекламы звонят только потенциальные клиенты.
- Оптимизация контекста как способ увеличить конверсию. При помощи колл-трекинга отключаем неприбыльную рекламу, перенастраиваем Яндекс.Директ, чтобы увеличить приток целевой аудитории на сайт и повысить конверсию контекстных объявлений. Вкладываем бюджет в окупаемые рекламные источники.
- Показатели вовлеченности или иллюзия эффективности рекламы.
- Анализ источников звонков и оптимизация затрат на рекламу.
11.00-12.30 – Рабочая сессия (2 зала)
Управление маркетингом (зал "Ермолов/Тучков")
Модератор сессии – Давид Шостак, компания "Пингола"
Михаил Пассов, генеральный директор, Пингола
Эффективность привлечения траффика покупателей. Белые против серых
Тезисы:
- Прямой диалог покупателя с дилером - пути решения
- Performance marketing - что используют официальные и независимые игроки рынка
- Какие инструменты более эффективны?
- Что можно взять у "второй стороны"?
Светлана Макеева, директор по маркетингу, АВИЛОН
Оптимизация системы управления маркетингом автодилера в период общего падения продаж автомобилей на рынке
Елена Стулова, руководитель отдела маркетинга и рекламы, РОЛЬФ Химки
Эффективность коммуникаций дилера на примере "РОЛЬФ Химки": что изменилось на рынке, пути оптимизации и ее результаты
Контекстная реклама и поисковое продвижение (зал "Раевский")
Модератор сессии – интернет-агентство ArrowMedia
Михаил Климков, директор по клиентскому сервису, ArrowMedia
Обзор ситуации на автомобильном рынке контекстной рекламы
Тезисы:
- Влияние экономической ситуации на автомобильный рынок
- Тенденции и инструменты, актуальные на рынке
- Расчет эффективности рекламной кампании
Роман Тринев, менеджер по развитию бизнеса, Google Россия
Отслеживание целей с помощью Google Analytics, оптимизация конверсий, ремаркетинг и типовые сценарии ремаркетинга, динамический ремаркетинг для автомобилей с пробегом
Андрей Крисюк, руководитель направления АВТО, Яндекс
Спрос на автомобили в интернете. Как правильно с ним работать?
12.30-12.45 – Кофе-брейк в зале со стендами партнеров
12.45-14.15 – Рабочая сессия (2 зала)
Аналитика рынка (зал "Ермолов/Тучков")
Модератор – АА "АВТОСТАТ"
Сергей Целиков, директор, АВТОСТАТ
Состояние автомобильного рынка России и перспективы развития
Татьяна Малыгина, начальник отдела маркетинга, АВТОСТАТ
Исследования потребительского поведения
Сергей Удалов, исполнительный директор, АВТОСТАТ
Инструменты мониторинга и анализа рынка
Маркетинг сервиса и управление базами данных клиентов (зал "Раевский")
Модератор - компания TheMotors
Артем Кашехлебов, генеральный директор, TheМotor
Как привлечь клиентов в автосервис в условиях кризиса (с примерами взаимодействия с автодилерами)
Алексей Лазарев, заместитель директора по развитию, ГК Атлант-М
Маркетинг сервиса
Юлия Гатальская, менеджер Digital и SMM-проектов, ГК Независимость
Вовлечение аудитории бренда в диалог посредством SMM
Евгений Шакиров, директор по развитию, Автомаркетолог
E-mail маркетинг: эффективность использования автодилерами почтовых рассылок, проблемы и пути их решения
14.15-15.00 – Обед
15.00-16.30 – Рабочая сессия (2 зала)
Маркетинг подержанных автомобилей (зал "Ермолов/Тучков")
Модератор - АВИТО
Альберт Карабут, руководитель отдела продаж группы АВТО, Avito.ru
Тезисы:
- Аvito Авто и вторичный рынок в 2014 году
- Измерение эффективности объявлений на Avito Авто
- Новые возможности рекламы на сайтах объявлений
Марина Лукина, руководитель отдела консалтинга и обучения, Caroperator
Принцип 4р для дилерского маркетинга автомобилей с пробегом. Что НЕ происходит на автодилерском предприятии? Перезагрузка
Алексей Буренин, руководитель отдела по работе с клиентами, CarCopy
Рынок объявлений о продаже автомобилей: сервисы, технические возможности, рекомендации по размещению
Иван Мишанин, генеральный директор, bright box
Опыт внедрения мобильных приложений на автодилерских предприятиях
Интернет сайт и управление обращениями (зал "Раевский")
Модератор - DROM.ru
Сергей Пугачев, генеральный директор, DROM.ru
Привлечение трафика в автоцентры из независимых площадок
Илья Самылов, руководитель интернет-проектов, ГК Независимость
Автоматизация маркетинга (призвана обеспечить взаимосвязанной функциональностью электронный маркетинг, целевые страницы и управление кампаниями, жизненным циклом, интеграции CRM, возможности SMM и аналитики)
Иван Кузьмичёв, руководитель группы интернет-проектов, ГК АвтоСпецЦентр
Интернет как основной источник трафика. Сможет ли компьютер обогнать телефон?
16.30-16.45 – Кофе-брейк
16.45-18.00 – Круглые столы (практикум): Как развивать маркетинговые коммуникации в условиях меняющегося рынка
18.00 – Завершение конференции