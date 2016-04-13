Программа конференции

09.00 – Регистрация участников, кофе, кулуарное общение 09.40-11.00 – Общая сессия (зал "Багратион"): Виктор Копченков, основатель профессионального сообщества LinkedIn – Marketing in Russia

Об основных трендах маркетинга Сергей Целиков, генеральный директор, АА "АВТОСТАТ"

Основные тренды автомобильного рынка России Олег Мосеев, член Совета директоров, "Блок-Роско"

Роль маркетинга в автодилерском бизнесе Никита Стрельников, ведущий специалист по работе с ключевыми клиентами, CoMagic

Татьяна Балаклиец, руководитель отдела контекстной рекламы, RussianPromo

Как повысить конверсию в 2 раза за 1 клик (совместный кейс с Russian Promo на примерах автодилерских сайтов) Тезисы: Колл-трекинг: ищем источник звонков (поиск, директ, баннерная реклама и т.д.).

Как найти прибыльные звонки и узнать, из какой рекламы звонят только потенциальные клиенты.

Оптимизация контекста как способ увеличить конверсию. При помощи колл-трекинга отключаем неприбыльную рекламу, перенастраиваем Яндекс.Директ, чтобы увеличить приток целевой аудитории на сайт и повысить конверсию контекстных объявлений. Вкладываем бюджет в окупаемые рекламные источники.

Показатели вовлеченности или иллюзия эффективности рекламы.

Анализ источников звонков и оптимизация затрат на рекламу. 11.00-12.30 – Рабочая сессия (2 зала) Управление маркетингом (зал "Ермолов/Тучков") Модератор сессии – Давид Шостак, компания "Пингола" Михаил Пассов, генеральный директор, Пингола

Эффективность привлечения траффика покупателей. Белые против серых Тезисы: Прямой диалог покупателя с дилером - пути решения

Performance marketing - что используют официальные и независимые игроки рынка

Какие инструменты более эффективны?

Что можно взять у "второй стороны"? Светлана Макеева, директор по маркетингу, АВИЛОН

Оптимизация системы управления маркетингом автодилера в период общего падения продаж автомобилей на рынке Елена Стулова, руководитель отдела маркетинга и рекламы, РОЛЬФ Химки

Эффективность коммуникаций дилера на примере "РОЛЬФ Химки": что изменилось на рынке, пути оптимизации и ее результаты Контекстная реклама и поисковое продвижение (зал "Раевский") Модератор сессии – интернет-агентство ArrowMedia Михаил Климков, директор по клиентскому сервису, ArrowMedia

Обзор ситуации на автомобильном рынке контекстной рекламы



Тезисы: Влияние экономической ситуации на автомобильный рынок

Тенденции и инструменты, актуальные на рынке

Расчет эффективности рекламной кампании Роман Тринев, менеджер по развитию бизнеса, Google Россия

Отслеживание целей с помощью Google Analytics, оптимизация конверсий, ремаркетинг и типовые сценарии ремаркетинга, динамический ремаркетинг для автомобилей с пробегом Андрей Крисюк, руководитель направления АВТО, Яндекс Спрос на автомобили в интернете. Как правильно с ним работать? 12.30-12.45 – Кофе-брейк в зале со стендами партнеров 12.45-14.15 – Рабочая сессия (2 зала) Аналитика рынка (зал "Ермолов/Тучков") Модератор – АА "АВТОСТАТ" Сергей Целиков, директор, АВТОСТАТ

Состояние автомобильного рынка России и перспективы развития Татьяна Малыгина, начальник отдела маркетинга, АВТОСТАТ

Исследования потребительского поведения Сергей Удалов, исполнительный директор, АВТОСТАТ

Инструменты мониторинга и анализа рынка Маркетинг сервиса и управление базами данных клиентов (зал "Раевский") Модератор - компания TheMotors Артем Кашехлебов, генеральный директор, TheМotor

Как привлечь клиентов в автосервис в условиях кризиса (с примерами взаимодействия с автодилерами) Алексей Лазарев, заместитель директора по развитию, ГК Атлант-М

Маркетинг сервиса Юлия Гатальская, менеджер Digital и SMM-проектов, ГК Независимость

Вовлечение аудитории бренда в диалог посредством SMM Евгений Шакиров, директор по развитию, Автомаркетолог

E-mail маркетинг: эффективность использования автодилерами почтовых рассылок, проблемы и пути их решения 14.15-15.00 – Обед 15.00-16.30 – Рабочая сессия (2 зала) Маркетинг подержанных автомобилей (зал "Ермолов/Тучков") Модератор - АВИТО Альберт Карабут, руководитель отдела продаж группы АВТО, Avito.ru



Тезисы: Аvito Авто и вторичный рынок в 2014 году

Измерение эффективности объявлений на Avito Авто

Новые возможности рекламы на сайтах объявлений Марина Лукина, руководитель отдела консалтинга и обучения, Caroperator

Принцип 4р для дилерского маркетинга автомобилей с пробегом. Что НЕ происходит на автодилерском предприятии? Перезагрузка Алексей Буренин, руководитель отдела по работе с клиентами, CarCopy

Рынок объявлений о продаже автомобилей: сервисы, технические возможности, рекомендации по размещению Иван Мишанин, генеральный директор, bright box

Опыт внедрения мобильных приложений на автодилерских предприятиях Интернет сайт и управление обращениями (зал "Раевский") Модератор - DROM.ru Сергей Пугачев, генеральный директор, DROM.ru

Привлечение трафика в автоцентры из независимых площадок Илья Самылов, руководитель интернет-проектов, ГК Независимость

Автоматизация маркетинга (призвана обеспечить взаимосвязанной функциональностью электронный маркетинг, целевые страницы и управление кампаниями, жизненным циклом, интеграции CRM, возможности SMM и аналитики) Иван Кузьмичёв, руководитель группы интернет-проектов, ГК АвтоСпецЦентр

Интернет как основной источник трафика. Сможет ли компьютер обогнать телефон? 16.30-16.45 – Кофе-брейк 16.45-18.00 – Круглые столы (практикум): Как развивать маркетинговые коммуникации в условиях меняющегося рынка 18.00 – Завершение конференции