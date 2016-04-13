АВТОСТАТ | Программа конференции

Программа конференции

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ПРОГРАММА

Представленная программа является предварительной и может изменяться.

09.00 – Регистрация участников, кофе, кулуарное общение

09.40-11.00 – Общая сессия (зал "Багратион"):

Виктор Копченков, основатель профессионального сообщества LinkedIn – Marketing in Russia
Об основных трендах маркетинга

Сергей Целиков, генеральный директор, АА "АВТОСТАТ"
Основные тренды автомобильного рынка России

Олег Мосеев, член Совета директоров, "Блок-Роско"
Роль маркетинга в автодилерском бизнесе

Никита Стрельников, ведущий специалист по работе с ключевыми клиентами, CoMagic
Татьяна Балаклиец, руководитель отдела контекстной рекламы, RussianPromo
Как повысить конверсию в 2 раза за 1 клик (совместный кейс с Russian Promo на примерах автодилерских сайтов)

Тезисы:

  • Колл-трекинг: ищем источник звонков (поиск, директ, баннерная реклама и т.д.). 
  • Как найти прибыльные звонки и узнать, из какой рекламы звонят только потенциальные клиенты. 
  • Оптимизация контекста как способ увеличить конверсию. При помощи колл-трекинга отключаем неприбыльную рекламу, перенастраиваем Яндекс.Директ, чтобы увеличить приток целевой аудитории на сайт и повысить конверсию контекстных объявлений. Вкладываем бюджет в окупаемые рекламные источники. 
  • Показатели вовлеченности или иллюзия эффективности рекламы. 
  • Анализ источников звонков и оптимизация затрат на рекламу.

11.00-12.30 – Рабочая сессия (2 зала)

Управление маркетингом (зал "Ермолов/Тучков") 

Модератор сессии – Давид Шостак, компания "Пингола"

Михаил Пассов, генеральный директор, Пингола
Эффективность привлечения траффика покупателей. Белые против серых

Тезисы:

  • Прямой диалог покупателя с дилером - пути решения
  • Performance marketing - что используют официальные и независимые игроки рынка 
  • Какие инструменты более эффективны? 
  • Что можно взять у "второй стороны"?

Светлана Макеева, директор по маркетингу, АВИЛОН
Оптимизация системы управления маркетингом автодилера в период общего падения продаж автомобилей на рынке

Елена Стулова, руководитель отдела маркетинга и рекламы, РОЛЬФ Химки
Эффективность коммуникаций дилера на примере "РОЛЬФ Химки": что изменилось на рынке, пути оптимизации и ее результаты

Контекстная реклама и поисковое продвижение (зал "Раевский")

Модератор сессии – интернет-агентство ArrowMedia

Михаил Климков, директор по клиентскому сервису, ArrowMedia
Обзор ситуации на автомобильном рынке контекстной рекламы

Тезисы:

  • Влияние экономической ситуации на автомобильный рынок 
  • Тенденции и инструменты, актуальные на рынке 
  • Расчет эффективности рекламной кампании

Роман Тринев, менеджер по развитию бизнеса, Google Россия
Отслеживание целей с помощью Google Analytics, оптимизация конверсий, ремаркетинг и типовые сценарии ремаркетинга, динамический ремаркетинг для автомобилей с пробегом

Андрей Крисюк, руководитель направления АВТО, Яндекс

Спрос на автомобили в интернете. Как правильно с ним работать?

12.30-12.45 – Кофе-брейк в зале со стендами партнеров

12.45-14.15 – Рабочая сессия (2 зала)

Аналитика рынка (зал "Ермолов/Тучков")

Модератор – АА "АВТОСТАТ"  

Сергей Целиков, директор, АВТОСТАТ
Состояние автомобильного рынка России и перспективы развития 

Татьяна Малыгина, начальник отдела маркетинга, АВТОСТАТ
Исследования потребительского поведения 

Сергей Удалов, исполнительный директор, АВТОСТАТ
Инструменты мониторинга и анализа рынка 

Маркетинг сервиса и управление базами данных клиентов  (зал "Раевский")

Модератор - компания TheMotors

Артем Кашехлебов, генеральный директор, TheМotor
Как привлечь клиентов в автосервис в условиях кризиса (с примерами взаимодействия с автодилерами)

Алексей Лазарев, заместитель директора по развитию, ГК Атлант-М
Маркетинг сервиса

Юлия Гатальская, менеджер Digital и SMM-проектов, ГК Независимость
Вовлечение аудитории бренда в диалог посредством SMM

Евгений Шакиров, директор по развитию, Автомаркетолог
E-mail маркетинг: эффективность использования автодилерами почтовых рассылок, проблемы и пути их решения

14.15-15.00 – Обед

15.00-16.30 – Рабочая сессия (2 зала)

Маркетинг подержанных автомобилей (зал "Ермолов/Тучков") 

Модератор - АВИТО

Альберт Карабут, руководитель отдела продаж группы АВТО, Avito.ru

Тезисы:

  • Аvito Авто и вторичный рынок в 2014 году 
  • Измерение эффективности объявлений на Avito Авто 
  • Новые возможности рекламы на сайтах объявлений

Марина Лукина, руководитель отдела консалтинга и обучения, Caroperator
Принцип 4р для дилерского маркетинга автомобилей с пробегом. Что НЕ происходит на автодилерском предприятии? Перезагрузка

Алексей Буренин, руководитель отдела по работе с клиентами, CarCopy
Рынок объявлений о продаже автомобилей: сервисы, технические возможности, рекомендации по размещению

Иван Мишанин, генеральный директор, bright box
Опыт внедрения мобильных приложений на автодилерских предприятиях

Интернет сайт и управление обращениями  (зал "Раевский")

Модератор - DROM.ru

Сергей Пугачев, генеральный директор, DROM.ru 
Привлечение трафика в автоцентры из независимых площадок

Илья Самылов, руководитель интернет-проектов, ГК Независимость
Автоматизация маркетинга (призвана обеспечить взаимосвязанной функциональностью электронный маркетинг, целевые страницы и управление кампаниями, жизненным циклом, интеграции CRM, возможности SMM и аналитики)

Иван Кузьмичёв, руководитель группы интернет-проектов, ГК АвтоСпецЦентр
Интернет как основной источник трафика. Сможет ли компьютер обогнать телефон?

16.30-16.45 – Кофе-брейк 

16.45-18.00 – Круглые столы (практикум): Как развивать маркетинговые коммуникации в условиях меняющегося рынка

18.00 – Завершение конференции

03.12.2014, Москва, гостиница «Бородино»

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