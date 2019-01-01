АВТОСТАТ | Партнёрство

Партнёрство

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Мы рассмотрим предложения о партнерстве и спонсорстве от организаций,  заинтересованных в продвижении своих товаров и услуг среди автодилеров.

В настоящее время конференция «Автомобильный маркетинг 2014» является наиболее крупным и авторитетным ежегодным мероприятием среди маркетологов автомобильных дилеров в России.

Ежегодно представители маркетинга автодилеров и компаний, их обслуживающих, встречаются, чтобы обсудить актуальные проблемы в области маркетинговых коммуникаций и автомобильной аналитики, обменяться опытом.

На данный момент в мероприятии приняли участие представители более, чем 250 компаний.

Мы предлагаем три партнерских пакета:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР  

  • предоставление выставочного стенда размером 2х4 м, с названием компании (мебель: стол, два стула) в зал с общей сессией (здесь же зона кофе-брейков); 
  • аккредитация до 4 человек на конференцию; 
  • возможность презентации своей компании и доклада (10 минут во время общей сессии в начале дня); 
  • возможность распространения неограниченного количества раздаточных материалов; 
  • возможность установить ролл-апы в залы выступлений; 
  • получение контактов всех зарегистрировавшихся на конференцию; 
  • логотип компании на сайте конференции; 
  • размещение рекламы компании на сайтах www.autostat.ru и www.automarketolog.ru в течение трех месяцев
ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ «ОСНОВНОЙ»   
  • предоставление выставочного стенда размером 2х4 м, с названием компании (мебель: стол, два стула) в зал с общей сессией (здесь же зона кофе-брейков); 
  • аккредитация до 3 человек на конференцию; 
  • возможность презентации своей компании и доклада (10 минут в начале сессии, соответствующей теме); 
  • возможность распространения неограниченного количества раздаточных материалов; 
  • возможность установить ролл-апы в залы выступлений; 
  • получение контактов всех зарегистрировавшихся на конференцию; 
  • логотип компании на сайте конференции; 
  • размещение рекламы компании на на сайтах www.autostat.ru и www.automarketolog.ru в течение трех месяцев. 
ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ «ЛАЙТ»  
  • возможность установить ролл-ап в залы выступлений; 
  • возможность распространения раздаточных материалов;  
  • аккредитация представителей компании в эту сумму не входит, контакты участников не предоставляются. 
Скачать условия партнерства в PDF
C заявками на партнёрство обращайтесь к руководителю проектов Александру Шацкому
  • по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53; моб. +7 903 333 0234
  • по e-mail ash@autostat.ru

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