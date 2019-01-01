Партнёрство

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Мы рассмотрим предложения о партнерстве и спонсорстве от организаций, заинтересованных в продвижении своих товаров и услуг среди автодилеров.

В настоящее время конференция «Автомобильный маркетинг 2014» является наиболее крупным и авторитетным ежегодным мероприятием среди маркетологов автомобильных дилеров в России.

Ежегодно представители маркетинга автодилеров и компаний, их обслуживающих, встречаются, чтобы обсудить актуальные проблемы в области маркетинговых коммуникаций и автомобильной аналитики, обменяться опытом.

На данный момент в мероприятии приняли участие представители более, чем 250 компаний.

Мы предлагаем три партнерских пакета:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

предоставление выставочного стенда размером 2х4 м, с названием компании (мебель: стол, два стула) в зал с общей сессией (здесь же зона кофе-брейков);

аккредитация до 4 человек на конференцию;

возможность презентации своей компании и доклада (10 минут во время общей сессии в начале дня);

в начале дня); возможность распространения неограниченного количества раздаточных материалов;

возможность установить ролл-апы в залы выступлений;

получение контактов всех зарегистрировавшихся на конференцию;

логотип компании на сайте конференции;

размещение рекламы компании на сайтах www.autostat.ru и www.automarketolog.ru в течение трех месяцев.

ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ «ОСНОВНОЙ»

предоставление выставочного стенда размером 2х4 м, с названием компании (мебель: стол, два стула) в зал с общей сессией (здесь же зона кофе-брейков);

аккредитация до 3 человек на конференцию;

возможность презентации своей компании и доклада (10 минут в начале сессии, соответствующей теме);

возможность распространения неограниченного количества раздаточных материалов;

возможность установить ролл-апы в залы выступлений;

получение контактов всех зарегистрировавшихся на конференцию;

логотип компании на сайте конференции;

размещение рекламы компании на на сайтах www.autostat.ru и www.automarketolog.ru в течение трех месяцев. ПАКЕТ ПАРТНЕРА КОНФЕРЕНЦИИ «ЛАЙТ»

возможность установить ролл-ап в залы выступлений;

возможность распространения раздаточных материалов;

аккредитация представителей компании в эту сумму не входит, контакты участников не предоставляются.

Скачать условия партнерства в PDF

C заявками на партнёрство обращайтесь к руководителю проектов Александру Шацкому

по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53; моб. +7 903 333 0234

по e-mail ash@autostat.ru

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