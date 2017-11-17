АВТОСТАТ | Фотоотчет Маркетинг на автомобильном рынке (05.12.13)

Фотоотчет Маркетинг на автомобильном рынке (05.12.13)

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МАННкетинг © (Игорь Манн)

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Почти никто не опоздал

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Сессия в зале АВТОСТАТ

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Александр Груздев комментирует презентацию отчета
«Предпочтения российских покупателей на автомобильном рынке»

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Доклад Александра Бредихина (директор по маркетингу, АВТОВАЗ)

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Сбор визиток на розырыш призов начался на кофе-брейке...

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...и  плавно переместился в зал.

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Роман Тарамакин, Automarketolog.ru

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Объявление победителей конкурса auto.ru. (Слева - Анастастия Калинина, Automarketolog.ru)

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Один из сертификатов уедет в Литву

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Yandex с докладом «РСЯ»

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Григорий Петров, Car-Fin service (Санкт-Петербург, спикер)

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Алексей Лазарев (спикер) и Комова Екатерина

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Светлана Макеева, ГК "АвтоСпецЦентр",
Елена Стулова, LegeArtis,
Александр Бредихин, ОАО "АВТОВАЗ",
Алексей Лазарев, "Атлант-М Бажова",
Котова Екатерина "Эльва-Моторс"

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Auto.ru

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Александр Бредихин и Алексей Лазарев

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Евгений Шакиров и Сергей Удалов

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И под вечер участники конференции были весьма активны и бодры

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Евгения Неволина и Наталья Мартынова (ОАО «АВТОВАЗ»)

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Томас Повилайка (ELCA HOLDING, Литва)

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И будет хороший 2014 год...

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