Фотоотчет Маркетинг на автомобильном рынке (05.12.13)

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Почти никто не опоздал

Сессия в зале АВТОСТАТ

Александр Груздев комментирует презентацию отчета

«Предпочтения российских покупателей на автомобильном рынке»

Доклад Александра Бредихина (директор по маркетингу, АВТОВАЗ)

Сбор визиток на розырыш призов начался на кофе-брейке...

...и плавно переместился в зал.

Роман Тарамакин, Automarketolog.ru

Объявление победителей конкурса auto.ru. (Слева - Анастастия Калинина, Automarketolog.ru)

Один из сертификатов уедет в Литву

Yandex с докладом «РСЯ»

Григорий Петров, Car-Fin service (Санкт-Петербург, спикер)

Алексей Лазарев (спикер) и Комова Екатерина

Светлана Макеева, ГК "АвтоСпецЦентр",

Елена Стулова, LegeArtis,

Александр Бредихин, ОАО "АВТОВАЗ",

Алексей Лазарев, "Атлант-М Бажова",

Котова Екатерина "Эльва-Моторс"





Auto.ru

Александр Бредихин и Алексей Лазарев

Евгений Шакиров и Сергей Удалов

И под вечер участники конференции были весьма активны и бодры

Евгения Неволина и Наталья Мартынова (ОАО «АВТОВАЗ»)

Томас Повилайка (ELCA HOLDING, Литва)

И будет хороший 2014 год...