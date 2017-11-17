Фотоотчет Маркетинг на автомобильном рынке (05.12.13)

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МАННкетинг © (Игорь Манн)
Почти никто не опоздал
Сессия в зале АВТОСТАТ
Александр Груздев комментирует презентацию отчета
«Предпочтения российских покупателей на автомобильном рынке»
Доклад Александра Бредихина (директор по маркетингу, АВТОВАЗ)
Сбор визиток на розырыш призов начался на кофе-брейке...
...и плавно переместился в зал.
Роман Тарамакин, Automarketolog.ru
Объявление победителей конкурса auto.ru. (Слева - Анастастия Калинина, Automarketolog.ru)
Один из сертификатов уедет в Литву
Yandex с докладом «РСЯ»
Григорий Петров, Car-Fin service (Санкт-Петербург, спикер)
Алексей Лазарев (спикер) и Комова Екатерина
Светлана Макеева, ГК "АвтоСпецЦентр",
Елена Стулова, LegeArtis,
Александр Бредихин, ОАО "АВТОВАЗ",
Алексей Лазарев, "Атлант-М Бажова",
Котова Екатерина "Эльва-Моторс"
Auto.ru
Александр Бредихин и Алексей Лазарев
Евгений Шакиров и Сергей Удалов
И под вечер участники конференции были весьма активны и бодры
Евгения Неволина и Наталья Мартынова (ОАО «АВТОВАЗ»)
Томас Повилайка (ELCA HOLDING, Литва)
И будет хороший 2014 год...