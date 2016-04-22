Программа конференции (предварительная)

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09:00 – 10:00 Регистрация и кофе

10:00 – 10:20 Открытие, приветствие, организационные вопросы, введение в тему конференции

10:20 – 11:20 Тренды маркетинга (Игорь Манн, консультант, маркетер и интернет-маркетер, автор книг по маркетингу, издатель, лектор)

11:20 – 11:30 Перерыв для распределения аудитории по залам секций

11:30 – 13:30Параллельные секции (4) (3-4 доклада по 30 минут с вопросами-ответами)

Секция №1 Управление маркетингом (конференц-зал "Багратион")

Практика маркетинга автодилера в регионах ( Наталья Гилева , ГК "АВТОМИР")

, ГК "АВТОМИР") Организация дилерских BTL-мероприятий ( Юлия Овчинникова , ГК "РОЛЬФ")

, ГК "РОЛЬФ") Оценка эффективности дилерского маркетинга премиум-сегмента ( Антон Соколов , West Nautical (дистрибьюция яхт и катеров))

, West Nautical (дистрибьюция яхт и катеров)) Дискуссионная панель "Инструменты оценки эффективности дилерского маркетинга"

Секция №2 Тенденции интернет-маркетинга (конференц-зал "Раевский")

Использование социальных сетей в маркетинговых коммуникациях автомобильного дилера ( Людмила Жадаева , ГК "Независимость")

, ГК "Независимость") E-mail-маркетинг в автобизнесе ( Алексей Лазарев , ГК "Атлант-М")

, ГК "Атлант-М") Лидогенерация и заявки с сайта. Кто победит? ( Иван Кузьмичев , ГК "АвтоСпецЦентр")

, ГК "АвтоСпецЦентр") Мобильная реклама как самый перспективный канал коммуникации дилера с клиентом ( Виталий Дубинин , AdWired и Руслан Ахметов , MADNET)

, AdWired и , MADNET) Дискуссионная панель "Перспективы развития мобильных сайтов и мобильных приложениий у автодилеров" ( модератор Алексей Лазарев, ГК "Атлант-М" )

Секция №3Анализ автомобильного рынка России. Где источник прибыли? (конференц-зал "Ермолов+Тучков")

Общий анализ рынка легковых автомобилей в РФ. Изменения, тенденции и прогнозы ( Сергей Целиков , АВТОСТАТ)

, АВТОСТАТ) Подержанные автомобили. Что происходит на рынке, как строится работа дилеров и дистрибьюторов ( Андрей Измалков , "Фольксваген Групп Рус")

, "Фольксваген Групп Рус") Исследование потребительских настроений - 2013. Чего хотят клиенты от автомобиля и дилера? ( Татьяна Малыгина , АВТОСТАТ)

, АВТОСТАТ) Дискуссионная панель "Куда идёт рынок? Где источник прибыли?" ( модератор: Сергей Целиков, АВТОСТАТ, участники: Андрей Измалков, "Фольксваген Групп Рус"; Михаил Зимин, Autodealer University; Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ; Алексей Чемагин, УК "Автоград" )

Секция №4 Сервисный маркетинг (конференц-зал "Уваров")

Презентация Школы Автомаркетолога ( Павел Буданов , AMSchool)

, AMSchool) Воронки на службе сервиса. Чтобы управлять, а не терять ( Татьяна Григорьева , КА "АВТОКАДР")

, КА "АВТОКАДР") Изменение потребительского поведения на авторынке ( Александр Груздев , GIPA)

, GIPA) Тренинг по сервисному маркетингу. Поведение клиентов сервиса. Практика сервисных коммуникаций (Евгений Шакиров, AutoMarketolog.Ru)

13:30 – 14:30 ОБЕД

14:30 – 16:30Параллельные секции (4) (3-4 доклада по 30 минут с вопросами-ответами)

Секция №1Управление взаимоотношениями с клиентами (круглые столы в конференц-зале "Багратион")

СRM у дилера. Дьявол кроется в деталях ( Надежда Казакова , ГК "Бизнес Кар")

, ГК "Бизнес Кар") Отдел по работе с клиентами на службе у маркетинга ( Светлана Макеева , ГК "АвтоСпецЦентр")

, ГК "АвтоСпецЦентр") Дискуссионная панель "Как будут развиваться CRM-системы для автодилеров, какие модули и технологии будут актуальны" (модератор Евгений Шакиров, AutoMarketolog.Ru, участники дискуссии: от разработчиков-автодилеров СRM (собственные разработки) Екатерина Тимофеева и Николай Серпиков ГК "БН-Моторс", Надежда Казакова ГК "Бизнес Кар"; от компаний разработчиков СRM (поставщики систем на рынке): Владимир Дроган, Dealerpoint, Наталья Перязева, "Группа Лоджик Старс", Роман Шутов "Кароператор")

Секция №2 Тенденции интернет-маркетинга (конференц-зал "Раевский")

Дилерский сайт - прошлое/Лендинг - настоящее/Сайт супер-лендинг будущее ( Эмиль Зайнетдинов , ГК "Ю.С.Импекс")

, ГК "Ю.С.Импекс") Видеореклама для автоиндустрии ( Николай Антонов , Google)

, Google) Рекламная сеть Яндекса, её роль в привлечении дополнительного целевого трафика. Кейсы и примеры ( Андрей Крисюк , Яндекс)

, Яндекс) Интернет и звонки. Как построить эффективную работу? ( Илья Самылов , ГК "Независимость")

, ГК "Независимость") Дискуссионная панель "Последние тенденции в оптимизации сайтов автодилеров. Передовые интернет-технологии"

Секция №3 Инструменты маркетингового анализа (конференц-зал "Ермолов+Тучков")

Инструменты анализа региональных автомобильных данных ( Сергей Удалов , АВТОСТАТ)

, АВТОСТАТ) Опросы, онлайн-панели, полевые исследования ( Сергей Некрасов , OMI)

, OMI) Аналитика в маркетинге баз данных. Оперативный анализ и построение предиктивных моделей ( Алексей Черенков , IBM)

, IBM) Ресурсный подход к прогнозированию автомобильного рынка ( Александр Бредихин , ОАО "АВТОВАЗ")

, ОАО "АВТОВАЗ") Дискуссионная панель "Наиболее эффективные инструменты маркетингового анализа" (модератор Сергей Удалов, АВТОСТАТ)

Секция №4 Эффективные инструменты ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА (конференц-зал "Уваров")

Инновации, новости, готовые кейсы от агентств

Повышаем конверсию сайта или лидогенерация для ОСиКа (Отдел Страхования и Кредитования)

Тезисы ( Григорий Петров , Car-Fin service)

( , Car-Fin service) Интернет-маркетинг в сегменте автодилеров. Поисковая реклама + продвинутая веб-аналитика = увеличение продаж на 21%.

Тезисы ( Ирина Чернова , Агентство интернет-рекламы i-Media)

( , Агентство интернет-рекламы i-Media)

Тезисы Святослав Кочетков , Russian Promo) Реклама в социальных сетях для автодилеров. Возможности и примеры успеха., Russian Promo)

Системы учета звонков по источникам. Практика и сравнение ( Михаил Климков , ArrowMedia)

Продажа новых дилерских авто через специализированные интернет-площадки. Реальность. Тенденции. Перспективы (Сергей Пугачев, Drom.ru)

16:30 – 17:00 Кофе-брейк, кулуарное общение

17:00 – 18:30 Круглый стол, завершение конференции

Тема: Как оптимизировать маркетинг в условиях изменения покупательского поведения?

участники:

Светлана Макеева, ГК "АвтоСпецЦентр",

Наталья Гилева, ГК "Автомир",

Александр Бредихин, ОАО "АВТОВАЗ",

Алексей Лазарев, "Атлант-М Бажова",

Антон Соколов, West Nautical,

Елена Стулова, LegeArtis.

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