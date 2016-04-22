Программа конференции (предварительная)

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09:00 – 10:00 Регистрация и кофе
10:00 – 10:20 Открытие, приветствие, организационные вопросы, введение в тему конференции
10:20 – 11:20 Тренды маркетинга (Игорь Манн, консультант, маркетер и интернет-маркетер, автор книг по маркетингу, издатель, лектор)
11:20 – 11:30 Перерыв для распределения аудитории по залам секций
11:30 – 13:30Параллельные секции (4) (3-4 доклада по 30 минут с вопросами-ответами)
Секция №1 Управление маркетингом (конференц-зал "Багратион")
- Практика маркетинга автодилера в регионах (Наталья Гилева, ГК "АВТОМИР")
- Организация дилерских BTL-мероприятий (Юлия Овчинникова, ГК "РОЛЬФ")
- Оценка эффективности дилерского маркетинга премиум-сегмента (Антон Соколов, West Nautical (дистрибьюция яхт и катеров))
- Дискуссионная панель "Инструменты оценки эффективности дилерского маркетинга"
Секция №2 Тенденции интернет-маркетинга (конференц-зал "Раевский")
- Использование социальных сетей в маркетинговых коммуникациях автомобильного дилера (Людмила Жадаева, ГК "Независимость")
- E-mail-маркетинг в автобизнесе (Алексей Лазарев, ГК "Атлант-М")
- Лидогенерация и заявки с сайта. Кто победит? (Иван Кузьмичев, ГК "АвтоСпецЦентр")
- Мобильная реклама как самый перспективный канал коммуникации дилера с клиентом (Виталий Дубинин, AdWired и Руслан Ахметов, MADNET)
- Дискуссионная панель "Перспективы развития мобильных сайтов и мобильных приложениий у автодилеров" (модератор Алексей Лазарев, ГК "Атлант-М")
Секция №3Анализ автомобильного рынка России. Где источник прибыли? (конференц-зал "Ермолов+Тучков")
- Общий анализ рынка легковых автомобилей в РФ. Изменения, тенденции и прогнозы (Сергей Целиков, АВТОСТАТ)
- Подержанные автомобили. Что происходит на рынке, как строится работа дилеров и дистрибьюторов (Андрей Измалков, "Фольксваген Групп Рус")
- Исследование потребительских настроений - 2013. Чего хотят клиенты от автомобиля и дилера? (Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ)
- Дискуссионная панель "Куда идёт рынок? Где источник прибыли?" (модератор: Сергей Целиков, АВТОСТАТ, участники: Андрей Измалков, "Фольксваген Групп Рус"; Михаил Зимин, Autodealer University; Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ; Алексей Чемагин, УК "Автоград")
Секция №4 Сервисный маркетинг (конференц-зал "Уваров")
- Презентация Школы Автомаркетолога (Павел Буданов, AMSchool)
- Воронки на службе сервиса. Чтобы управлять, а не терять (Татьяна Григорьева, КА "АВТОКАДР")
- Изменение потребительского поведения на авторынке (Александр Груздев, GIPA)
- Тренинг по сервисному маркетингу. Поведение клиентов сервиса. Практика сервисных коммуникаций (Евгений Шакиров, AutoMarketolog.Ru)
13:30 – 14:30 ОБЕД
14:30 – 16:30Параллельные секции (4) (3-4 доклада по 30 минут с вопросами-ответами)
Секция №1Управление взаимоотношениями с клиентами (круглые столы в конференц-зале "Багратион")
- СRM у дилера. Дьявол кроется в деталях (Надежда Казакова, ГК "Бизнес Кар")
- Отдел по работе с клиентами на службе у маркетинга (Светлана Макеева, ГК "АвтоСпецЦентр")
- Дискуссионная панель "Как будут развиваться CRM-системы для автодилеров, какие модули и технологии будут актуальны" (модератор Евгений Шакиров, AutoMarketolog.Ru, участники дискуссии: от разработчиков-автодилеров СRM (собственные разработки) Екатерина Тимофеева и Николай Серпиков ГК "БН-Моторс", Надежда Казакова ГК "Бизнес Кар"; от компаний разработчиков СRM (поставщики систем на рынке): Владимир Дроган, Dealerpoint, Наталья Перязева, "Группа Лоджик Старс", Роман Шутов "Кароператор")
Секция №2 Тенденции интернет-маркетинга (конференц-зал "Раевский")
- Дилерский сайт - прошлое/Лендинг - настоящее/Сайт супер-лендинг будущее (Эмиль Зайнетдинов, ГК "Ю.С.Импекс")
- Видеореклама для автоиндустрии (Николай Антонов, Google)
- Рекламная сеть Яндекса, её роль в привлечении дополнительного целевого трафика. Кейсы и примеры (Андрей Крисюк, Яндекс)
- Интернет и звонки. Как построить эффективную работу? (Илья Самылов, ГК "Независимость")
- Дискуссионная панель "Последние тенденции в оптимизации сайтов автодилеров. Передовые интернет-технологии"
Секция №3 Инструменты маркетингового анализа (конференц-зал "Ермолов+Тучков")
- Инструменты анализа региональных автомобильных данных (Сергей Удалов, АВТОСТАТ)
- Опросы, онлайн-панели, полевые исследования (Сергей Некрасов, OMI)
- Аналитика в маркетинге баз данных. Оперативный анализ и построение предиктивных моделей (Алексей Черенков, IBM)
- Ресурсный подход к прогнозированию автомобильного рынка (Александр Бредихин, ОАО "АВТОВАЗ")
- Дискуссионная панель "Наиболее эффективные инструменты маркетингового анализа" (модератор Сергей Удалов, АВТОСТАТ)
Секция №4 Эффективные инструменты ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА (конференц-зал "Уваров")
Инновации, новости, готовые кейсы от агентств
- Повышаем конверсию сайта или лидогенерация для ОСиКа (Отдел Страхования и Кредитования)
Тезисы (Григорий Петров, Car-Fin service)
- Интернет-маркетинг в сегменте автодилеров. Поисковая реклама + продвинутая веб-аналитика = увеличение продаж на 21%.
Тезисы(Ирина Чернова, Агентство интернет-рекламы i-Media)
- Реклама в социальных сетях для автодилеров. Возможности и примеры успеха.
Тезисы(Святослав Кочетков, Russian Promo)
- Системы учета звонков по источникам. Практика и сравнение (Михаил Климков, ArrowMedia)
- Продажа новых дилерских авто через специализированные интернет-площадки. Реальность. Тенденции. Перспективы (Сергей Пугачев, Drom.ru)
16:30 – 17:00 Кофе-брейк, кулуарное общение
17:00 – 18:30 Круглый стол, завершение конференции
- Тема: Как оптимизировать маркетинг в условиях изменения покупательского поведения?
участники:
Светлана Макеева, ГК "АвтоСпецЦентр",
Наталья Гилева, ГК "Автомир",
Александр Бредихин, ОАО "АВТОВАЗ",
Алексей Лазарев, "Атлант-М Бажова",
Антон Соколов, West Nautical,
Елена Стулова, LegeArtis.
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