АВТОСТАТ | Отзывы о конференциях

Отзывы о конференциях

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ВТОРАЯ ЗАКРЫТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ DIGITAL-МАРКЕТИНГА

Александр КазаковУчаствуем в конференции второй раз. Импонирует сама идея живого общения узкого круга профессионалов. Обмен опытом всегда полезен и интересен, как для крупных дилеров, так и для начинающих агентств. Выступления участников шли параллельно в двух залах, поэтому приходилось отдавать кому-то предпочтение. Выбор был сложным, так как все доклады актуальны и заслуживали внимания...

Казаков Александр, коммерческий директор, "Pingola"

Роман ГуляевЛучшее мероприятие для специалистов по маркетингу...

Гуляев Роман, генеральный директор, "Новости автобизнеса"

Наталия РуденкоМне очень понравилась спокойная, дружественная обстановка располагающая к общению. И моё мнение, что представителям автодилеров нужно участвовать в ваших встречах обязательно и на постоянной основе, т.к. действительно очень много полезной и актуальной информации, которую при желании конечно, можно использовать и развивать свои дилерские центры...

Руденко Наталья, департамент маркетинга и планирования, "Субару Мотор"

Екатерина ЦветковаПрактично, полезно и можно черпать идеи для бизнеса...

Цветкова Екатерина, руководитель отдела рекламы по бренду NISSAN, ГК "Автомир"

Евгения ВороновичМы принимали участие в этой конференции впервые. Для участников это была отличная возможность приобрести новые деловые контакты и поделиться своим опытом...

Воронович Евгения, вице-президент, "Smart Links"

Максим СюзевОтличная возможность получения информации в позитивном и негативном опыте, возможность нового взгляда на свою деятельность...

Сюзев Максим, руководитель департамента развития и маркетинга, "Автоимпорт" (Рязань)

Екатерина КотоваЭто отличная возможность для обмена мнениями специалистов отрасли. Особенно сейчас, когда меняется рынок, когда наш потребитель меняется, такие встречи помогают нам редактировать, а может и выстраивать свои бизнес-процессы и коммуникации. Мы действительно зарядились положительной энергией и с еще большим энтузиазмом готовы взяться за реализацию новых идей!..

Котова Екатерина, руководитель отдела маркетинга и рекламы, "Эльва Моторс", (Санкт-Петербург)

ТРЕТЬЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ АНАЛИТИКОВ И МАРКЕТОЛОГОВ

gribanov.pngХорошая отраслевая конференция, собравшая ведущих экспертов рынка...

Грибанов Ю.Г., управляющий партнер, Frank Research Group

rogan.pngКонференция была динамичной и обеспечила превосходную информированность и понимание российского автомобильного сектора. Спикеры были хорошо осведомлены и информированы, аудитория была любознательна и активна. Это обеспечило наличие различных точек зрения...

Александр Джон Роган, редактор, издатель, Russia Supply Chain

gribanov.pngПонравился профессионализм докладчиков. Экспертное мнение многих выступающих было спорно, но интересно...

Провоторов А.В., зам. генерального директора по реализации авто, БелГАЗавтосервис

rogan.pngХорошая платформа для общения специалистов по автомобильному рынку автомобильных компаний и аналитиков...

Бредихин А.Л., АВТОВАЗ, Начальник управления по маркетингу

rogan.pngОбсуждаемые на конференции темы позволяют правильно оценить существующую ситуацию на автомобильном рынке и спрогнозировать дальнейшее развитие...

Никода К.В., аналитик, Газпромбанк

397233133.pngЕдинственная в своем роде по соотношению доступности участия и высокого уровня докладов, профессионализма участников тематическая площадка. Даже находясь не в рынке, можно получить понимание отрасли. Отдельно хочу отметить дружелюбие и внимание организаторов...

Волчкова А.О., aналитик рынка, Трак Центр

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