Отзывы о конференциях

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ВТОРАЯ ЗАКРЫТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ DIGITAL-МАРКЕТИНГА
|Участвуем в конференции второй раз. Импонирует сама идея живого общения узкого круга профессионалов. Обмен опытом всегда полезен и интересен, как для крупных дилеров, так и для начинающих агентств. Выступления участников шли параллельно в двух залах, поэтому приходилось отдавать кому-то предпочтение. Выбор был сложным, так как все доклады актуальны и заслуживали внимания...
Казаков Александр, коммерческий директор, "Pingola"
|Лучшее мероприятие для специалистов по маркетингу...
Гуляев Роман, генеральный директор, "Новости автобизнеса"
|Мне очень понравилась спокойная, дружественная обстановка располагающая к общению. И моё мнение, что представителям автодилеров нужно участвовать в ваших встречах обязательно и на постоянной основе, т.к. действительно очень много полезной и актуальной информации, которую при желании конечно, можно использовать и развивать свои дилерские центры...
Руденко Наталья, департамент маркетинга и планирования, "Субару Мотор"
|Практично, полезно и можно черпать идеи для бизнеса...
Цветкова Екатерина, руководитель отдела рекламы по бренду NISSAN, ГК "Автомир"
|Мы принимали участие в этой конференции впервые. Для участников это была отличная возможность приобрести новые деловые контакты и поделиться своим опытом...
Воронович Евгения, вице-президент, "Smart Links"
|Отличная возможность получения информации в позитивном и негативном опыте, возможность нового взгляда на свою деятельность...
Сюзев Максим, руководитель департамента развития и маркетинга, "Автоимпорт" (Рязань)
|Это отличная возможность для обмена мнениями специалистов отрасли. Особенно сейчас, когда меняется рынок, когда наш потребитель меняется, такие встречи помогают нам редактировать, а может и выстраивать свои бизнес-процессы и коммуникации. Мы действительно зарядились положительной энергией и с еще большим энтузиазмом готовы взяться за реализацию новых идей!..
Котова Екатерина, руководитель отдела маркетинга и рекламы, "Эльва Моторс", (Санкт-Петербург)
ТРЕТЬЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ АНАЛИТИКОВ И МАРКЕТОЛОГОВ
|Хорошая отраслевая конференция, собравшая ведущих экспертов рынка...
Грибанов Ю.Г., управляющий партнер, Frank Research Group
|Конференция была динамичной и обеспечила превосходную информированность и понимание российского автомобильного сектора. Спикеры были хорошо осведомлены и информированы, аудитория была любознательна и активна. Это обеспечило наличие различных точек зрения...
Александр Джон Роган, редактор, издатель, Russia Supply Chain
|Понравился профессионализм докладчиков. Экспертное мнение многих выступающих было спорно, но интересно...
Провоторов А.В., зам. генерального директора по реализации авто, БелГАЗавтосервис
|Хорошая платформа для общения специалистов по автомобильному рынку автомобильных компаний и аналитиков...
Бредихин А.Л., АВТОВАЗ, Начальник управления по маркетингу
|Обсуждаемые на конференции темы позволяют правильно оценить существующую ситуацию на автомобильном рынке и спрогнозировать дальнейшее развитие...
Никода К.В., аналитик, Газпромбанк
|Единственная в своем роде по соотношению доступности участия и высокого уровня докладов, профессионализма участников тематическая площадка. Даже находясь не в рынке, можно получить понимание отрасли. Отдельно хочу отметить дружелюбие и внимание организаторов...
Волчкова А.О., aналитик рынка, Трак Центр
| конференция | программа | регистрация | партнёрство | докладчики | акция | отзывы