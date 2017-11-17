Отзывы о конференциях

Это отличная возможность для обмена мнениями специалистов отрасли. Особенно сейчас, когда меняется рынок, когда наш потребитель меняется, такие встречи помогают нам редактировать, а может и выстраивать свои бизнес-процессы и коммуникации. Мы действительно зарядились положительной энергией и с еще большим энтузиазмом готовы взяться за реализацию новых идей!.. Это отличная возможность для обмена мнениями специалистов отрасли. Особенно сейчас, когда меняется рынок, когда наш потребитель меняется, такие встречи помогают нам редактировать, а может и выстраивать свои бизнес-процессы и коммуникации. Мы действительно зарядились положительной энергией и с еще большим энтузиазмом готовы взяться за реализацию новых идей!.. Котова Екатерина, руководитель отдела маркетинга и рекламы, "Эльва Моторс", (Санкт-Петербург)