Всем зарегистрировавшимся и оплатившим участие в конференции в период с 15 октября по 1 ноября предлагается скидку в 2000 рублей обменять на подарок от компании «Автомаркетолог» — отчет по мониторингу дилерских акций и спецпредложений Москвы (за второй квартал).