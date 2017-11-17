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Акция:
- Авторы 10 самых интересных вопросов получают в подарок установку сервиса
Car-Fin (онлайн-сервис по подбору и заказу автомобилей в кредит и лизинг) на 12 месяцев
- Каждому участнику конференции подарок от АВТОСТАТ - «Дилерский пакет» в новом формате за октябрь по интересующему региону!
Три отчета: «Региональная статистика» (необходимо выбрать 20 брендов), «ТОП-100 моделей», «ТОП-40 марок».
(тип новые/подержанные и категории транспортных средств - на Ваш выбор!)
- ДОСТУП к закрытому разделу аналитики на сайте www.autostat.ru
до конца 2013 года (включая весь архив)
- Скидка на книги издательства «МАНН ИВАНОВ и ФЕРБЕР» (Реализация во время мероприятия)
- Розыгрыш рекламных площадей от Auto.ru!
- Всем зарегистрировавшимся и оплатившим участие в конференции в период с 15 октября по 1 ноября предлагается скидку в 2000 рублей обменять на подарок от компании «Автомаркетолог» — отчет по мониторингу дилерских акций и спецпредложений Москвы (за второй квартал).
- При оплате до 1 ноября - скидка 2000 рублей!
- При оплате до 15 октября - скидка 3000 рублей!
- При оплате в сентябре: скидка 20% (4 000 р.)
- До 1 октября можно обменять дополнительную скидку на личный подарок планшет.
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+ Скидка за второго участника - 10%
+ Скидка за третьего и последующих - 20%
+ При количестве участников более 5 человек - индивидуальные условия