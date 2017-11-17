АВТОСТАТ | Акция!

Акция!

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Акция:

  • Авторы 10 самых интересных вопросов получают в подарок установку сервиса
    Car-Fin (онлайн-сервис по подбору и заказу автомобилей в кредит и лизинг) на 12 месяцев

  • Каждому участнику конференции подарок от АВТОСТАТ - «Дилерский  пакет» в новом формате за  октябрь по интересующему региону!
    Три отчета: «Региональная  статистика» (необходимо  выбрать  20  брендов),  «ТОП-100 моделей», «ТОП-40 марок».
    (тип новые/подержанные и категории транспортных средств - на Ваш выбор!)

  • ДОСТУП к закрытому разделу аналитики на сайте  www.autostat.ru
    до конца 2013 года  (включая весь архив)

  • Скидка на книги издательства «МАНН ИВАНОВ и ФЕРБЕР» (Реализация во время мероприятия)

  • Розыгрыш рекламных площадей  от Auto.ru!

  • Всем зарегистрировавшимся и оплатившим участие в конференции в период с 15 октября по 1 ноября предлагается скидку в 2000 рублей обменять на подарок от компании «Автомаркетолог» — отчет по мониторингу дилерских акций и спецпредложений Москвы (за второй квартал).
  • При оплате до 1 ноября - скидка 2000 рублей! 
  • При оплате до 15 октября - скидка 3000 рублей!
  • При оплате в сентябре: скидка 20% (4 000 р.)
  • До 1 октября можно обменять дополнительную скидку  на личный подарок планшет.
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+ Скидка за второго участника - 10%
+ Скидка за третьего и последующих - 20%
+ При количестве участников более 5 человек - индивидуальные условия

 

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