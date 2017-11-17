Докладчики

Игорь Манн,

консультант, маркетер и интернет-маркетер, автор книг, издатель и лектор Вступительный доклад конференции

Евгений Шакиров,

AutoMarketolog.Ru Семинар по сервисному маркетингу. Поведение клиентов сервиса. Практика сервисных коммуникаций Дискуссионная панель "Как будут развиваться CRM-системы для автодилеров, какие модули и технологии будут актуальны" (модератор)

Сергей Целиков,

АА "АВТОСТАТ" Доклад "Общий анализ рынка легковых автомобилей в РФ. Изменения, тенденции и прогнозы"

Сергей Удалов,

АА "АВТОСТАТ" Доклад "Инструменты анализа региональных автомобильных данных"

Татьяна Григорьева,

КА "АВТОКАДР" Доклад "Воронки на службе сервиса. Чтобы управлять, а не терять"

Александр Груздев,

GIPA Доклад "Изменение потребительского поведения на авторынке"

Алексей Лазарев,

ГК "Атлант-М" Доклад "E-mail-маркетинг в автобизнесе"

Андрей Измалков,

"Фольксваген Групп Рус" Доклад "Подержанные автомобили. Что происходит на рынке, как строится работа дилеров и дистрибьюторов"

Антон Соколов,

ГК "РОЛЬФ" Доклад "Оценка эффективности дилерского маркетинга"

Константин Камнев,

ГК "СИМ" Доклад "Интернет и звонки. Как построить эффективную работу?"

Надежда Казакова,

ГК "Бизнес Кар" Доклад "СRM у дилера. Дьявол кроется в деталях"

Наталья Гилева,

ГК "АВТОМИР" Доклад "Практика интернет-маркетинга автодилера в регионах"

Павел Буданов,

AMSchool Презентация Школы Автомаркетолога

Светлана Макеева,

ГК "АвтоСпецЦентр" Доклад "Отдел по работе с клиентами на службе у маркетинга"

Татьяна Малыгина,

АА "АВТОСТАТ" Доклад "Исследование потребительских настроений - 2013. Чего хотят клиенты от автомобиля и дилера?"

Эмиль Занеттдинов,

ГК "Ю.С.Импекс" Доклад "Дилерский сайт - прошлое / Лендинг - настоящее / Сайт супер-лендинг - будущее"

Сергей Некрасов,

OMI Доклад "Опросы, онлайн-панели, полевые исследования"

Александр Бредихин,

АВТОВАЗ Доклад "Ресурсный подход к прогнозированию автомобильного рынка"

Андрей Крисюк,

Яндекс Доклад "Рекламная сеть Яндекса, её роль в привлечении дополнительного целевого трафика. Кейсы и примеры"