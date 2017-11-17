АВТОСТАТ | Докладчики

Докладчики

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Список докладчиков находится в стадии формирования...

Игорь Манн

Игорь Манн,
консультант, маркетер и интернет-маркетер, автор книг, издатель и лектор

Вступительный доклад конференции

Евгений Шакиров

Евгений Шакиров,
AutoMarketolog.Ru

Семинар по сервисному маркетингу. Поведение клиентов сервиса. Практика сервисных коммуникаций

Дискуссионная панель "Как будут развиваться CRM-системы для автодилеров, какие модули и технологии будут актуальны" (модератор)

Сергей Целиков

Сергей Целиков,
АА "АВТОСТАТ"

Доклад "Общий анализ рынка легковых автомобилей в РФ. Изменения, тенденции и прогнозы"

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Сергей Удалов,
АА "АВТОСТАТ"

Доклад "Инструменты анализа региональных автомобильных данных"

Татьяна Григорьева

Татьяна Григорьева
КА "АВТОКАДР"

Доклад "Воронки на службе сервиса. Чтобы управлять, а не терять"

Александр Груздев

Александр Груздев
GIPA

Доклад "Изменение потребительского поведения на авторынке"

Алексей Лазарев

Алексей Лазарев
ГК "Атлант-М"

Доклад "E-mail-маркетинг в автобизнесе"

Андрей Измалков

Андрей Измалков, 
"Фольксваген Групп Рус"

Доклад "Подержанные  автомобили. Что происходит на рынке, как строится работа дилеров и дистрибьюторов"

Антон Соколов

Антон Соколов
ГК "РОЛЬФ"

Доклад "Оценка эффективности дилерского маркетинга"

Константин Камнев

Константин Камнев
ГК "СИМ"

Доклад "Интернет и звонки. Как построить эффективную работу?"

Надежда Казакова

Надежда Казакова,
ГК "Бизнес Кар"

Доклад "СRM у дилера. Дьявол кроется в деталях"

Наталья Гилева

Наталья Гилева
ГК "АВТОМИР"

Доклад "Практика интернет-маркетинга автодилера в регионах"

Павел Буданов

Павел Буданов
AMSchool

Презентация Школы Автомаркетолога

Светлана_Макеева.png

Светлана Макеева
ГК "АвтоСпецЦентр"

Доклад "Отдел по работе с клиентами на службе у маркетинга"

Татьяна Малыгина

Татьяна Малыгина
АА "АВТОСТАТ"

Доклад "Исследование потребительских настроений - 2013. Чего хотят клиенты от автомобиля и дилера?"

Эмиль Зайнетдинов

Эмиль Занеттдинов
ГК "Ю.С.Импекс"

Доклад "Дилерский сайт - прошлое / Лендинг - настоящее / Сайт супер-лендинг - будущее"

Некрасов Сергей

Сергей Некрасов
OMI

Доклад "Опросы, онлайн-панели, полевые исследования"

Бредихин Александр

Александр Бредихин
АВТОВАЗ

Доклад "Ресурсный подход к прогнозированию автомобильного рынка"

Андрей Крисюк

Андрей Крисюк
Яндекс

Доклад "Рекламная сеть Яндекса, её роль в привлечении дополнительного целевого трафика. Кейсы и примеры"

Ирина Чернова

Ирина Чернова
i-Media

Доклад "Интернет-маркетинг в сегменте автодилеров. Поисковая реклама + Продвинутая веб-аналитика = Увеличение продаж на 21%"

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