Докладчики

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Список докладчиков находится в стадии формирования...
Игорь Манн,
Вступительный доклад конференции
Евгений Шакиров,
Семинар по сервисному маркетингу. Поведение клиентов сервиса. Практика сервисных коммуникаций
Дискуссионная панель "Как будут развиваться CRM-системы для автодилеров, какие модули и технологии будут актуальны" (модератор)
Сергей Целиков,
Доклад "Общий анализ рынка легковых автомобилей в РФ. Изменения, тенденции и прогнозы"
Сергей Удалов,
Доклад "Инструменты анализа региональных автомобильных данных"
Татьяна Григорьева,
Доклад "Воронки на службе сервиса. Чтобы управлять, а не терять"
Александр Груздев,
Доклад "Изменение потребительского поведения на авторынке"
Алексей Лазарев,
Доклад "E-mail-маркетинг в автобизнесе"
Андрей Измалков,
Доклад "Подержанные автомобили. Что происходит на рынке, как строится работа дилеров и дистрибьюторов"
Антон Соколов,
Доклад "Оценка эффективности дилерского маркетинга"
Константин Камнев,
Доклад "Интернет и звонки. Как построить эффективную работу?"
Надежда Казакова,
Доклад "СRM у дилера. Дьявол кроется в деталях"
Наталья Гилева,
Доклад "Практика интернет-маркетинга автодилера в регионах"
Павел Буданов,
Презентация Школы Автомаркетолога
Светлана Макеева,
Доклад "Отдел по работе с клиентами на службе у маркетинга"
Татьяна Малыгина,
Доклад "Исследование потребительских настроений - 2013. Чего хотят клиенты от автомобиля и дилера?"
Эмиль Занеттдинов,
Доклад "Дилерский сайт - прошлое / Лендинг - настоящее / Сайт супер-лендинг - будущее"
Сергей Некрасов,
Доклад "Опросы, онлайн-панели, полевые исследования"
Александр Бредихин,
Доклад "Ресурсный подход к прогнозированию автомобильного рынка"
Андрей Крисюк,
Доклад "Рекламная сеть Яндекса, её роль в привлечении дополнительного целевого трафика. Кейсы и примеры"
Ирина Чернова,
Доклад "Интернет-маркетинг в сегменте автодилеров. Поисковая реклама + Продвинутая веб-аналитика = Увеличение продаж на 21%"
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