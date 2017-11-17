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В этот раз кейсы и примеры из практики работы дилера в социальных сетях осветит Святослав Кочетков, Руководитель отдела маркетинга в социальных медиа, Russian Promo.

Тема доклада:
Реклама в социальных сетях для автодилеров. Возможности и примеры успеха

Тезисы:
1. Определение и постановка целей рекламы автомобильных сайтов в социальных сетях
2. Особенности аудитории социальных сетей. Статистика и факты
3. Форматы рекламы автодилеров в социальных сетях. Возможности и различия

    Таргетированная реклама. Facebook, ВКонтакте, Одноклассники
    Продвижение публикаций в Facebook и реклама в сообществах ВКонтакте

4. Слагаемые успеха после постановки цели и выбора инструментов
    Настройка рекламной кампании
    Создание эффективных объявлений
    Оценка эффективности

5. Примеры успешных рекламных кампаний автодилеров в социальных сетях

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