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В этот раз кейсы и примеры из практики работы дилера в социальных сетях осветит Святослав Кочетков, Руководитель отдела маркетинга в социальных медиа, Russian Promo.



Тема доклада:

Реклама в социальных сетях для автодилеров. Возможности и примеры успеха



Тезисы:

1. Определение и постановка целей рекламы автомобильных сайтов в социальных сетях

2. Особенности аудитории социальных сетей. Статистика и факты

3. Форматы рекламы автодилеров в социальных сетях. Возможности и различия



Таргетированная реклама. Facebook, ВКонтакте, Одноклассники

Продвижение публикаций в Facebook и реклама в сообществах ВКонтакте



4. Слагаемые успеха после постановки цели и выбора инструментов

Настройка рекламной кампании

Создание эффективных объявлений

Оценка эффективности



5. Примеры успешных рекламных кампаний автодилеров в социальных сетях