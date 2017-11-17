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В этот раз кейсы и примеры из практики работы дилера в социальных сетях осветит Святослав Кочетков, Руководитель отдела маркетинга в социальных медиа, Russian Promo.
Тема доклада:
Реклама в социальных сетях для автодилеров. Возможности и примеры успеха
Тезисы:
1. Определение и постановка целей рекламы автомобильных сайтов в социальных сетях
2. Особенности аудитории социальных сетей. Статистика и факты
3. Форматы рекламы автодилеров в социальных сетях. Возможности и различия
Таргетированная реклама. Facebook, ВКонтакте, Одноклассники
Продвижение публикаций в Facebook и реклама в сообществах ВКонтакте
4. Слагаемые успеха после постановки цели и выбора инструментов
Настройка рекламной кампании
Создание эффективных объявлений
Оценка эффективности
5. Примеры успешных рекламных кампаний автодилеров в социальных сетях