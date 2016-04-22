Одно выступление спикера от спонсора на конференции

от спонсора на конференции Аккредитация для пяти представителей спонсора на конференцию

спонсора на конференцию Размещение рекламного модуля компании спонсора в буклете Конференции на последней обложке (макет предоставляется спонсором)

Скидка на продукты АВТОСТАТ (оговаривается отдельно)

(оговаривается отдельно) Прокрутка рекламного видеоролика спонсора на экранах до и после начала конференции (не более 3 мин., расходы на производство ролика в размере 50% берет на себя спонсор)

Включение презентации спонсора в материалы конференции, то есть демонстрация презентации спонсора рядом с презентациями докладов спикеров конференции для всех участников

спонсора в материалы конференции, то есть демонстрация презентации спонсора рядом с презентациями докладов спикеров конференции Размещение мобильного стенда спонсора на территории конференции, предоставляется спонсором (оговаривается дополнительно)

Размещение логотипа спонсора на сайте конференции и в буклете

Вложение раздаточного материала спонсора в пакеты участникам: листовки, брошюры (предоставляется спонсором, 2 шт.)

Единоразовая рассылка по базе зарегистрированных на конференцию участников (рассылка осуществляется нашей компанией, данные базы не распространяются).

Включение логотипа спонсора в e-mail-кампанию конференции.

Анонсирование спонсорства через социальные сети Twitter, Facebook