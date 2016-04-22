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Эксклюзивное партнерство
(предоставляется только одному спонсору)
300 000 рублей
|Эксклюзив
|Стандарт продвижения партнера
- Одно выступление спикера от спонсора на конференции
- Аккредитация для пятипредставителей спонсора на конференцию
- Размещение рекламного модуля компании спонсора в буклете Конференции на последней обложке (макет предоставляется спонсором)
- Скидка на продукты АВТОСТАТ (оговаривается отдельно)
- Прокрутка рекламного видеоролика спонсора на экранах до и после начала конференции (не более 3 мин., расходы на производство ролика в размере 50% берет на себя спонсор)
- Включение презентации спонсора в материалы конференции, то есть демонстрация презентации спонсора рядом с презентациями докладов спикеров конференции для всех участников
- Размещение мобильного стенда спонсора на территории конференции, предоставляется спонсором (оговаривается дополнительно)
- Размещение логотипа спонсора на сайте конференции и в буклете
- Вложение раздаточного материала спонсора в пакеты участникам: листовки, брошюры (предоставляется спонсором, 2 шт.)
- Единоразовая рассылка по базе зарегистрированных на конференцию участников (рассылка осуществляется нашей компанией, данные базы не распространяются).
- Включение логотипа спонсора в e-mail-кампанию конференции.
- Анонсирование спонсорства через социальные сети Twitter, Facebook
Базовый пакет спонсора
150 000 рублей
|Эксклюзив
|Стандарт продвижения партнера
- Аккредитация для двух представителей спонсора на конференцию
- Стенд для презентации своих продуктов (стол, ЖК-панель в залах конференции или в холле)
- Размещение рекламного модуля компании спонсора в буклете конференции на 1/2 полосу (макет предоставляется спонсором)
- Включение презентации спонсора в материалы конференции, то есть демонстрация презентации спонсора рядом с презентациями докладов спикеров конференцию для всех участников
- Прокрутка рекламного видеоролика спонсора на экранах до и после начала конференции (не более 3 мин., ролик предоставляет спонсор)
- Размещение Roll-up спонсора на территории конференции (предоставляется спонсором)
- Размещение логотипа спонсора на сайте конференции и в буклете
- Вложение раздаточного материала спонсора в пакеты участникам: листовки, брошюры (предоставляется спонсором, 1 шт.)
- Единоразовая рассылка по базе зарегистрированных на конференцию посетителей (рассылка осуществляется нашей компанией, данные базы не распространяются)
- Включение логотипа спонсора в e-mail-кампанию конференции
- Анонсирование спонсорства через социальные сети Twitter, Facebook
Спонсор ужина
200 000 рублей
Эксклюзивное партнерство (предоставляется только одному спонсору)
Организация ужина осуществляется нашими ресурсами
|Эксклюзив
|Стандарт продвижения партнера
- Выступление на ужине или ведение дискусиии
- Аккредитация для трех представителей спонсора на конференцию
- Брендирование ресторана логотипом спонсора (материалы предоставляются спонсором)
- Пригласительный билет на ужин в корпоративном стиле спонсора (разработка макета и печать осуществляется нашей компанией)
- Работа промоутера спонсора в ресторане (сотрудник спонсора)
- Размещение рекламного модуля компании спонсора в буклете на 1 полосу (макет предоставляется спонсором)
- Вложение раздаточного материала спонсора в пакеты участникам: листовки, брошюры (предоставляется спонсором, 1 шт.)
- Размещение логотипа спонсора на сайте конференции и в буклете. Включение логотипа спонсора в e-mail-кампанию конференции
- Анонсирование спонсорства через социальные сети Twitter, Facebook
Спонсор кофе-брейков
200 000 рублей *
|Эксклюзив
|Стандарт продвижения партнера
- Аккредитация для трех представителей спонсора на конференцию
- Брендирование зон кофе-брейков логотипом спонсора в залах для конференций (материалы предоставляются спонсором)
- Размещение рекламного модуля компании спонсора в буклете конференции на 1 полосу (макет предоставляется спонсором)
- Возможны логотипы на посуде для кофе-брейков (по договоренности, посуда от спонсора)
- Вложение раздаточного материала спонсора в пакеты участникам: листовки, брошюры (предоставляется спонсором, 1 шт.)
- Размещение логотипа спонсора на сайте конференции и в буклете
- Включение логотипа спонсора в e-mail-кампанию конференции
- Анонсирование спонсорства через социальные сети Twitter, Facebook
* - Если спонсором кофе-брейков выступает кейтеринговая или кофейная компания, стоимость пакета может быть пересмотрена.
Спонсор бейджей
100 000 рублей
|Эксклюзивное партнерство
- Аккредитация одного представителя спонсора на конференцию
- Размещение логотипа спонсора на бейджах участников
- Логотип в письмах-подтверждениях на конференцию для посетителей
- Размещение логотипа на сайте конференции
- Анонсирование спонсорства через социальные сети Twitter, Facebook
- Включение логотипа спонсора в e-mail-кампанию конференции
Пакет «Лайт»
30 000 рублей*
- Вложение раздаточного материала партнера в пакеты участникам:
листовки, брошюры (предоставляется партнером, 1 шт.)
- Размещение Roll-up партнера на территории конференции
(предоставляется партнером)
* - Плата за участие отдельно
По вопросам партнёрства обращаться к Александру Шацкому
- по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53; моб. +7 903 333 0234
- по e-mail: ash@autostat.ru