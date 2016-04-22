АВТОСТАТ | партнерам

партнерам

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Эксклюзивное партнерство
(предоставляется только одному спонсору)
300 000 рублей

ЭксклюзивСтандарт продвижения партнера
  • Одно выступление спикера от спонсора на конференции
  • Аккредитация для пятипредставителей спонсора на конференцию
  • Размещение рекламного модуля компании спонсора в буклете Конференции на последней обложке (макет предоставляется спонсором)
  • Скидка на продукты АВТОСТАТ (оговаривается отдельно)
  • Прокрутка рекламного видеоролика спонсора на экранах до и после начала конференции (не более 3 мин., расходы на производство ролика в размере 50% берет на себя спонсор)
  • Включение презентации спонсора в материалы конференции, то есть демонстрация презентации спонсора рядом с презентациями докладов спикеров конференции для всех участников
  • Размещение мобильного стенда спонсора на территории конференции, предоставляется спонсором (оговаривается дополнительно)
  • Размещение логотипа спонсора на сайте конференции и в буклете
  • Вложение раздаточного материала спонсора в пакеты участникам: листовки, брошюры (предоставляется спонсором, 2 шт.)
  •  Единоразовая рассылка по базе зарегистрированных на конференцию участников (рассылка осуществляется нашей компанией, данные базы не распространяются).
  • Включение логотипа спонсора в e-mail-кампанию конференции.
  • Анонсирование спонсорства через социальные сети Twitter, Facebook

Базовый пакет спонсора
150 000 рублей

ЭксклюзивСтандарт продвижения партнера

  • Аккредитация для двух представителей спонсора на конференцию
  • Стенд для презентации своих продуктов (стол, ЖК-панель в залах конференции или в холле)
  • Размещение рекламного модуля компании спонсора в буклете конференции на 1/2 полосу (макет предоставляется спонсором)
  • Включение презентации спонсора в материалы конференции, то есть демонстрация презентации спонсора рядом с презентациями докладов спикеров конференцию для всех участников
  • Прокрутка рекламного видеоролика спонсора на экранах до и после начала конференции (не более 3 мин., ролик предоставляет спонсор)
  • Размещение  Roll-up  спонсора  на  территории  конференции (предоставляется спонсором)
  • Размещение логотипа спонсора на сайте конференции и в буклете
  • Вложение раздаточного материала спонсора в пакеты участникам: листовки, брошюры (предоставляется спонсором, 1 шт.)
  • Единоразовая рассылка по базе зарегистрированных на конференцию посетителей (рассылка осуществляется нашей компанией, данные базы не распространяются)
  • Включение логотипа спонсора в e-mail-кампанию конференции
  • Анонсирование спонсорства через социальные сети Twitter, Facebook

Спонсор ужина
200 000 рублей

Эксклюзивное партнерство (предоставляется только одному спонсору)
Организация ужина осуществляется нашими ресурсами

ЭксклюзивСтандарт продвижения партнера

  • Выступление на ужине или ведение дискусиии
  • Аккредитация для трех представителей спонсора на конференцию
  • Брендирование ресторана логотипом спонсора (материалы предоставляются спонсором)
  • Пригласительный билет на ужин в корпоративном стиле спонсора (разработка макета и печать осуществляется нашей компанией)
  • Работа промоутера спонсора в ресторане (сотрудник спонсора)
  • Размещение рекламного модуля компании спонсора в буклете на 1 полосу (макет предоставляется спонсором)

  • Вложение раздаточного материала спонсора в пакеты участникам: листовки, брошюры (предоставляется спонсором, 1 шт.)
  • Размещение логотипа спонсора на сайте конференции и в буклете. Включение логотипа спонсора в e-mail-кампанию конференции
  • Анонсирование  спонсорства  через  социальные  сети  Twitter, Facebook

Спонсор кофе-брейков
200 000 рублей *

ЭксклюзивСтандарт продвижения партнера
  • Аккредитация для трех представителей спонсора на конференцию
  • Брендирование зон кофе-брейков логотипом спонсора в залах для конференций (материалы предоставляются спонсором)
  • Размещение рекламного модуля компании спонсора в буклете конференции на 1 полосу (макет предоставляется спонсором)
  • Возможны логотипы на посуде для кофе-брейков (по договоренности, посуда от спонсора)
  • Вложение раздаточного материала спонсора в пакеты участникам: листовки, брошюры (предоставляется спонсором, 1 шт.)
  • Размещение логотипа спонсора на сайте конференции и в  буклете
  • Включение логотипа спонсора в e-mail-кампанию конференции
  • Анонсирование спонсорства через социальные сети Twitter, Facebook

* - Если спонсором кофе-брейков выступает кейтеринговая или кофейная компания, стоимость пакета может быть пересмотрена.

Спонсор бейджей
100 000 рублей

Эксклюзивное партнерство
  •  Аккредитация одного представителя спонсора на конференцию
  •  Размещение логотипа спонсора на бейджах участников
  •  Логотип в письмах-подтверждениях на конференцию для посетителей
  •  Размещение логотипа на сайте конференции
  •  Анонсирование спонсорства через социальные сети Twitter, Facebook
  •  Включение логотипа спонсора в e-mail-кампанию конференции

 

Пакет «Лайт»
30 000 рублей*

  • Вложение раздаточного материала партнера в пакеты участникам:
    листовки, брошюры (предоставляется партнером, 1 шт.)
  • Размещение Roll-up партнера на территории конференции
    (предоставляется партнером)

* - Плата за участие отдельно
 

По вопросам партнёрства обращаться к Александру Шацкому

  • по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53; моб. +7 903 333 0234
  • по e-mail: ash@autostat.ru

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