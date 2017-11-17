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Для многих участников конференции важно послушать экспертов не только с мест, но и от специалистов, находящихся над рынком — представителей агентств, консолидирующих у себя опыт нескольких дилерских компаний.

Ирина Чернова, руководитель отдела аналитики агентства интернет-рекламы i-Media выступит с темой: «Интернет-маркетинг в сегменте автодилеров. Поисковая реклама + Продвинутая веб-аналитика = Увеличение продаж на 21%».