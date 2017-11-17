| конференция | программа | регистрация | партнёрство | докладчики | акция | отзывы |
Тезисы выступления Car-Fin service(аудитория - более миллиона пользователей в месяц):
- Цель эффективного сайта дилерского центра перевести клиента из онлайна в оффлайн за счет низкой конверсии сайты дилеров теряют много трафика
- Существующие инструменты типа ловушек перестали давать нужный эффект
- Интерактивность дилера и клиента на сайте - вот основной инструмент, позволяющий удержать и перевести в активную фазу клиента:
- Примеры Cars.com и Bankrate.com: рост числа целевых действий на 30% за счет финансовых калькуляторов
- Основные требования к финансовым калькуляторам: функционал и возможности для дилераского сайта
- Аналитика существующих автомобильных сайтов:
- - География пользователей
- - 50% трафика интересуется кредитами
- - Эффективность ловушек на подбор автомобиля и финансовых калькуляторов
- Возможности сервиса Car-Fin для дилеров: интерактивный сервис, позволяющий пользователям моделировать и выбирать финансирование среди банков, представленных у дилера с автоматическим логированием в ОСиК