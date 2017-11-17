АВТОСТАТ | car fin

car fin

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Тезисы выступления Car-Fin service(аудитория - более миллиона пользователей в месяц):

  • Цель эффективного сайта дилерского центра перевести клиента из онлайна в оффлайн за счет низкой конверсии сайты дилеров теряют много трафика
  • Существующие инструменты типа ловушек перестали давать нужный эффект
  • Интерактивность дилера и клиента на сайте - вот основной инструмент, позволяющий удержать и перевести в активную фазу клиента:
  • Примеры Cars.com и Bankrate.com: рост числа целевых действий на 30% за счет финансовых калькуляторов
  • Основные требования к финансовым калькуляторам: функционал и возможности для дилераского сайта
  •  Аналитика существующих автомобильных сайтов:
  • - География пользователей
  • - 50% трафика интересуется кредитами
  • - Эффективность ловушек на подбор автомобиля и финансовых калькуляторов
  • Возможности сервиса Car-Fin для дилеров: интерактивный сервис, позволяющий пользователям моделировать и выбирать финансирование среди банков, представленных у дилера с автоматическим логированием в ОСиК

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