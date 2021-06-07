МЕТАКАР - экосистема по принципу «одного окна»

Система автоматизации бизнеса автомобилей с пробегом, собравшая в себя все необходимые инструменты и автоматизирующая процессы от контакта с прежним владельцем автомобиля до передачи ключей новому владельцу. Облегчает и оптимизирует работу всех сотрудников дилерского центра.



Основные блоки:

1. Дашборды – интерактивная панель с важной информацией о текущем стоке, выполнение плановых показателей, данные о запланированных контактах, эффективности сотрудников и прочее.

2. CRM – интуитивно понятная логика ведения контактов с клиентами, позволяет учитывать весь трафик, фиксировать и соблюдать договоренности с клиентами.

3. Согласование оценок – возможность контролировать ценообразование при первичной оценке и фиксировать особенности сделки в рабочем листе.

4. «Умный анализ цен» – анализ объявлений на классифайдах и статистика проверенных продаж.

5. «Умное фотографирование» - идеальные ракурсы автомобилей для оформления красивой витрины по согласованным стандартам.

6. Замена фото – теперь не нужно тратиться на баннеры и обустраивать зону фотографирования. Загружайте свой, узнаваемый фон.

7. Экспорт объявлений – выгрузка объявлений на классифайды.

8. KPI бизнеса и сотрудников – показатели выводятся на удобных дашбордах в реальном времени.

9. Статистические отчеты – возможность выгрузки различных отчётов в формате Excel.

10. Печатные формы – отчеты о состоянии, прайсы, брошюры, договоры, акты и прочие.

11. Планы и протоколы – согласование плановых показателей с дистрибьютором в реальном времени, фиксация и контроль выполнения запланированных мероприятий.

12. IP-телефония – система самостоятельно определяет и показывает по какому объявлению поступил звонок и какой автомобиль интересует человека.

13. Мессенджер – возможность в одном месте вести и хранить все переписки по автомобилям, клиентам, согласования и прочее.



Каждый блок может быть интегрирован с уже имеющимися сервисами дилерского центра, благодаря разработанным методам API



https://about.metacar.ru/