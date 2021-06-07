МЕТАКАР - экосистема по принципу «одного окна»

Система автоматизации бизнеса автомобилей с пробегом, собравшая в себя все необходимые инструменты и автоматизирующая процессы от контакта с прежним владельцем автомобиля до передачи ключей новому владельцу. Облегчает и оптимизирует работу всех сотрудников дилерского центра.
Основные блоки:
1. Дашборды – интерактивная панель с важной информацией о текущем стоке, выполнение плановых показателей, данные о запланированных контактах, эффективности сотрудников и прочее.
2. CRM – интуитивно понятная логика ведения контактов с клиентами, позволяет учитывать весь трафик, фиксировать и соблюдать договоренности с клиентами.
3. Согласование оценок – возможность контролировать ценообразование при первичной оценке и фиксировать особенности сделки в рабочем листе.
4. «Умный анализ цен» – анализ объявлений на классифайдах и статистика проверенных продаж.
5. «Умное фотографирование» - идеальные ракурсы автомобилей для оформления красивой витрины по согласованным стандартам.
6. Замена фото – теперь не нужно тратиться на баннеры и обустраивать зону фотографирования. Загружайте свой, узнаваемый фон.
7. Экспорт объявлений – выгрузка объявлений на классифайды.
8. KPI бизнеса и сотрудников – показатели выводятся на удобных дашбордах в реальном времени.
9. Статистические отчеты – возможность выгрузки различных отчётов в формате Excel.
10. Печатные формы – отчеты о состоянии, прайсы, брошюры, договоры, акты и прочие.
11. Планы и протоколы – согласование плановых показателей с дистрибьютором в реальном времени, фиксация и контроль выполнения запланированных мероприятий.
12. IP-телефония – система самостоятельно определяет и показывает по какому объявлению поступил звонок и какой автомобиль интересует человека.
13. Мессенджер – возможность в одном месте вести и хранить все переписки по автомобилям, клиентам, согласования и прочее.
Каждый блок может быть интегрирован с уже имеющимися сервисами дилерского центра, благодаря разработанным методам API
https://about.metacar.ru/