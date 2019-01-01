АВТОСТАТ | Цифровой маркетинг на автомобильном рынке

Прочитали 1972 раз

Цифровой маркетинг на автомобильном рынке

 | конференция | программа | регистрация | партнёрство | докладчики | акция  | отзывы

1.jpg

Вторая закрытая конференция по вопросам digital-маркетинга,
которая состоялась 28 мая в Центральном Доме журналиста в Москве.
К участию в конференции приглашены постоянные спикеры конференции американских автодилеров NADA (телемосты). Темы мероприятия:

  • CRM-системы: телефония, автоматизация процессов автодилера и СТО;
  • Аналитика интернет-рекламы;
  • Сайты и мобильные технологии для автокомпаний;
  • Социальные сети в интересах автодилеров;
  • Интернет-коммуникации автомобильных компаний.
  • Круглый стол толькодля дилеров - Подрядчики и партнеры*
  • Круглый стол только для дилеров - Последние тенденции Digital-маркетинга*

* - Необходима предварительная запись при регистрации, количество мест ограничено

Количество участников и гостей - 160 человек.

Дата проведения: 28 мая 2013 года
Место проведения: Москва, Никитский бульвар, 8а, Центральный Дом Журналистов (www.domjour.ru).
Как добратьсясхема расположения Центрального Дома Журналистов (схема выполнена с помощью программы 2GIS, www.2gis.ru). Ближайшие станции метро - Арбатская (Филёвская линия), Арбатская (Арбатско-Покровская линия).
Организаторы:
Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" (www.autostat.ru)
Портал AutoMarketolog.Ru (www.automarketolog.ru) Сайт конференции:  http://amconference.ru/digital/

Аудитория конференции:

ПО РЫНОЧНЫМ СЕГМЕНТАМ

  • автопроизводители
  • автодилеры
  • производители автокомпонентов
  • рекламные группы
  • digital-агентства
  • представители банков, страховых компаний

ПО ДОЛЖНОСТЯМ

  • руководители и собственники бизнеса
  • руководители отделов маркетинга и рекламы
  • руководители CRM-отделов, IT-отделов
  • руководители клиентских служб

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

  • менеджеры по маркетингу и рекламе
  • PR-менеджеры
  • аналитики

РЕГИСТРАЦИЯ

2.jpg

 

Участники конференции:

Аванта
Авилон
Авто Алеа
АВТОВАЗ
Автоград
Автоград 76
Автоимпорт
Автомаркетолог
Автомир
АвтоСпецЦентр
Автотемп
АГАТ
Агентство WOW
АКОС
Альянс
Арконт Авто
Атлант-М
АФТОсервис
A2media
AdCall.ru
Auto.ru
Auto25.ru
BMedia Group
brightbox
CarCopy
Drom.ru
Genser

Get WiFi
Google
KIA
Russian Promo
SOCIALDEALER RUS
Targetix
БалтАвтоТрейд-М
Бегом
Бизнес Кар
БЦР Motors, автоцентр
В Движении
Викинги
Вконтакте
Вольво Восток
Вольво Карс
Германика
Группа ГАЗ
Даймонд Кейтеринг
Дварис Моторс
Дженсер техцентр 22
Кароператор
Квингруп
Коммерческие автомобили
Лаура
Лексус Ясенево
Группа ГАЗ
ЛидМашина

Луидор
Макспостер
МОДУС
Новости автобизнеса
Пеликан-Авто
Пингола
РА ADLABS
РОЛЬФ
РосИнтерТехника
Ротари Моторс
РРТ-Моторс Вологда
СИМ
СИМ-Авто
СИМ–Моторс
СИМцентр
СмартСервис
Субару
ТЕХИНКОМ
ТИ-РЭКС
Тойота Центр Измайлово
Тойота Центр Пермь
Тойота Центр Ясенево
Шелл Нефть
ШИНИНВЕСТ
ЭВРИКАР
Эксист-реклама
Эльва Моторс
Ю. С. Импекс
Яндекс

 

 

targetix.png

 ПЛАТИНОВЫЙ ПАРТНЁР

 

auto.ru.png

 СЕРЕБРЯННЫЙ ПАРТНЁР

 

pingola.png

 СЕРЕБРЯННЫЙ ПАРТНЁР

 

smart_links.png  СЕРЕБРЯННЫЙ ПАРТНЁР

 

 

news_abiz.png

 ПАРТНЁР

 

 

8cannel.png

 ПАРТНЁР

 

 

DC.png

 СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКОВ

 

 

a2m.png

 СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКОВ

 

Участники I конференции «Цифровой маркетинг на автомобильном рынке-2012» (май, 2012 года)

 | конференция | программа | регистрация | партнёрство | докладчики | акция  | отзывы

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно