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Вторая закрытая конференция по вопросам digital-маркетинга,
которая состоялась 28 мая в Центральном Доме журналиста в Москве.
К участию в конференции приглашены постоянные спикеры конференции американских автодилеров NADA (телемосты). Темы мероприятия:
* - Необходима предварительная запись при регистрации, количество мест ограничено
Количество участников и гостей - 160 человек.
Дата проведения: 28 мая 2013 года
Место проведения: Москва, Никитский бульвар, 8а, Центральный Дом Журналистов (www.domjour.ru).
Как добраться: схема расположения Центрального Дома Журналистов (схема выполнена с помощью программы 2GIS, www.2gis.ru). Ближайшие станции метро - Арбатская (Филёвская линия), Арбатская (Арбатско-Покровская линия).
Организаторы:
Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" (www.autostat.ru)
Портал AutoMarketolog.Ru (www.automarketolog.ru) Сайт конференции: http://amconference.ru/digital/
Аудитория конференции:
ПО РЫНОЧНЫМ СЕГМЕНТАМ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
РЕГИСТРАЦИЯ
Участники конференции:
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СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКОВ
СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКОВ
Участники I конференции «Цифровой маркетинг на автомобильном рынке-2012» (май, 2012 года)
| конференция | программа | регистрация | партнёрство | докладчики | акция | отзывы