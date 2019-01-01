Цифровой маркетинг на автомобильном рынке

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Вторая закрытая конференция по вопросам digital-маркетинга,

которая состоялась 28 мая в Центральном Доме журналиста в Москве.

К участию в конференции приглашены постоянные спикеры конференции американских автодилеров NADA (телемосты). Темы мероприятия:

CRM-системы: телефония, автоматизация процессов автодилера и СТО;

Аналитика интернет-рекламы;

Сайты и мобильные технологии для автокомпаний;

Социальные сети в интересах автодилеров;

Интернет-коммуникации автомобильных компаний.

Круглый стол только для дилеров - Подрядчики и партнеры*

- Подрядчики и партнеры* Круглый стол только для дилеров - Последние тенденции Digital-маркетинга*

* - Необходима предварительная запись при регистрации, количество мест ограничено

Количество участников и гостей - 160 человек.

Дата проведения: 28 мая 2013 года

Место проведения: Москва, Никитский бульвар, 8а, Центральный Дом Журналистов (www.domjour.ru).

Как добраться: схема расположения Центрального Дома Журналистов (схема выполнена с помощью программы 2GIS, www.2gis.ru). Ближайшие станции метро - Арбатская (Филёвская линия), Арбатская (Арбатско-Покровская линия).

Организаторы:

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" (www.autostat.ru)

Портал AutoMarketolog.Ru (www.automarketolog.ru) Сайт конференции: http://amconference.ru/digital/

Аудитория конференции:

ПО РЫНОЧНЫМ СЕГМЕНТАМ

автопроизводители

автодилеры

производители автокомпонентов

рекламные группы

digital-агентства

представители банков, страховых компаний

ПО ДОЛЖНОСТЯМ

руководители и собственники бизнеса

руководители отделов маркетинга и рекламы

руководители CRM-отделов, IT-отделов

руководители клиентских служб

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

менеджеры по маркетингу и рекламе

PR-менеджеры

аналитики

РЕГИСТРАЦИЯ

Участники конференции:

Аванта

Авилон

Авто Алеа

АВТОВАЗ

Автоград

Автоград 76

Автоимпорт

Автомаркетолог

Автомир

АвтоСпецЦентр

Автотемп

АГАТ

Агентство WOW

АКОС

Альянс

Арконт Авто

Атлант-М

АФТОсервис

A2media

AdCall.ru

Auto.ru

Auto25.ru

BMedia Group

brightbox

CarCopy

Drom.ru

Genser Get WiFi

Google

KIA

Russian Promo

SOCIALDEALER RUS

Targetix

БалтАвтоТрейд-М

Бегом

Бизнес Кар

БЦР Motors, автоцентр

В Движении

Викинги

Вконтакте

Вольво Восток

Вольво Карс

Германика

Группа ГАЗ

Даймонд Кейтеринг

Дварис Моторс

Дженсер техцентр 22

Кароператор

Квингруп

Коммерческие автомобили

Лаура

Лексус Ясенево

Группа ГАЗ

ЛидМашина



Луидор

Макспостер

МОДУС

Новости автобизнеса

Пеликан-Авто

Пингола

РА ADLABS

РОЛЬФ

РосИнтерТехника

Ротари Моторс

РРТ-Моторс Вологда

СИМ

СИМ-Авто

СИМ–Моторс

СИМцентр

СмартСервис

Субару

ТЕХИНКОМ

ТИ-РЭКС

Тойота Центр Измайлово

Тойота Центр Пермь

Тойота Центр Ясенево

Шелл Нефть

ШИНИНВЕСТ

ЭВРИКАР

Эксист-реклама

Эльва Моторс

Ю. С. Импекс

Яндекс

ПЛАТИНОВЫЙ ПАРТНЁР

СЕРЕБРЯННЫЙ ПАРТНЁР

СЕРЕБРЯННЫЙ ПАРТНЁР

СЕРЕБРЯННЫЙ ПАРТНЁР



ПАРТНЁР

ПАРТНЁР

СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКОВ

СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКОВ

Участники I конференции «Цифровой маркетинг на автомобильном рынке-2012» (май, 2012 года)

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