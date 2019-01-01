Отзывы по конференции "Цифровой маркетинг на АРР-2013"

Евгения Воронович,

Вице-президент компании Smart Links Мы принимали участие в конференции «Цифровой маркетинг на автомобильном рынке» впервые. Для участников это была отличная возможность приобрести новые деловые контакты и поделиться своим опытом. Порадовала организация мероприятия. Несмотря на то, что мы приняли решение об участии достаточно поздно, и мой доклад не был заявлен в основном расписании, организаторы приложили все усилия, чтобы анонсировать выступление. Так что было очень приятно выступать практически перед полным залом. Основной целью моего выступления было донести до маркетологов мысль, что в своих рекламных кампаниях нужно ориентироваться не только на тех людей, которые кликают на баннеры, а таких в России не более 10 %, но также стараться заинтересовать остальные 90 % людей, которые по баннерам не кликают. А это возможно сделать с помощью тех решений, которые предлагает компания Smart Links, а также наши партнеры - американская компания AdoTube. Новые технологии показа медийной рекламы в интернете, которые пришли на смену стандартным баннерам, уже реальность, причем по стоимости это сравнимо с обычной баннерной рекламой.