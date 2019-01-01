АВТОСТАТ | Отзывы по конференции "Цифровой маркетинг на АРР-2013"

Отзывы по конференции "Цифровой маркетинг на АРР-2013"

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Евгения_ВороновичЕвгения Воронович,
Вице-президент компании Smart Links

Мы принимали участие в конференции «Цифровой маркетинг на автомобильном рынке» впервые. Для участников это была отличная возможность приобрести новые деловые контакты и поделиться своим опытом. Порадовала организация мероприятия. Несмотря на то, что мы приняли решение об участии достаточно поздно, и мой доклад не был заявлен в основном расписании, организаторы приложили все усилия, чтобы анонсировать выступление. Так что было очень приятно выступать практически перед полным залом. Основной целью моего выступления было донести до маркетологов мысль, что в своих рекламных кампаниях нужно ориентироваться не только на тех людей, которые кликают на баннеры, а таких в России не более 10 %, но также стараться заинтересовать остальные 90 % людей, которые по баннерам не кликают. А это возможно сделать с помощью тех решений, которые предлагает компания Smart Links, а также наши партнеры - американская компания AdoTube. Новые технологии показа медийной рекламы в интернете, которые пришли на смену стандартным баннерам, уже реальность, причем по стоимости это сравнимо с обычной баннерной рекламой.

 

Наталья РуденкоНаталия Руденко,
Заместитель генерального менеджера
Департамент маркетинга и планирования продукта
ООО «Субару Мотор»

Спасибо большое за приглашение поучаствовать в конференции.
Мне очень понравилась спокойная, дружественная обстановка располагающая к общению. И моё мнение, что представителям автодилеров нужно учавствовать в ваших встречах обязательно и на постоянной основе, т.к. действительно очень много полезной и актуальной информации, которую при желании конечно, можно использовать и развивать свои ДЦ.

 

Александр КазаковАлександр Казаков,
коммерческий директор  Pingola.ru  Россия

Участвуем в конференции второй раз. Импонирует сама идея живого общения  узкого  круга профессионалов.  Обмен опытом всегда полезен и интересен, как для крупных дилеров, так и для начинающих агентств.  Хочется особенно отметить дисциплинированность и персональный подход организаторов  к каждому участнику.  Правда, сами выступления участников  шли параллельно в двух залах, поэтому приходилось отдавать кому-то предпочтение. Выбор был сложным, так как все доклады актуальны и заслуживали внимания. Было бы здорово, если в следующий раз, к примеру, сама конференция проходила в два дня,  а выступления  -  в одном большом зале. Тогда проблема трудного выбора – кого послушать, была закрыта.  
Удивили американские коллеги:  доклады были рассчитаны скорее на начинающих специалистов, а не опытных игроков рынка. Зато после такого, национальная гордость повышается! Понимаешь, что российские специалисты были и остаются на высоком профессиональном уровне. За что им, то есть всем нам, большое спасибо!

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