Отзывы по конференции "Цифровой маркетинг на АРР-2013"

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Евгения Воронович,
Мы принимали участие в конференции «Цифровой маркетинг на автомобильном рынке» впервые. Для участников это была отличная возможность приобрести новые деловые контакты и поделиться своим опытом. Порадовала организация мероприятия. Несмотря на то, что мы приняли решение об участии достаточно поздно, и мой доклад не был заявлен в основном расписании, организаторы приложили все усилия, чтобы анонсировать выступление. Так что было очень приятно выступать практически перед полным залом. Основной целью моего выступления было донести до маркетологов мысль, что в своих рекламных кампаниях нужно ориентироваться не только на тех людей, которые кликают на баннеры, а таких в России не более 10 %, но также стараться заинтересовать остальные 90 % людей, которые по баннерам не кликают. А это возможно сделать с помощью тех решений, которые предлагает компания Smart Links, а также наши партнеры - американская компания AdoTube. Новые технологии показа медийной рекламы в интернете, которые пришли на смену стандартным баннерам, уже реальность, причем по стоимости это сравнимо с обычной баннерной рекламой.
Наталия Руденко,
Спасибо большое за приглашение поучаствовать в конференции.
Александр Казаков,
Участвуем в конференции второй раз. Импонирует сама идея живого общения узкого круга профессионалов. Обмен опытом всегда полезен и интересен, как для крупных дилеров, так и для начинающих агентств. Хочется особенно отметить дисциплинированность и персональный подход организаторов к каждому участнику. Правда, сами выступления участников шли параллельно в двух залах, поэтому приходилось отдавать кому-то предпочтение. Выбор был сложным, так как все доклады актуальны и заслуживали внимания. Было бы здорово, если в следующий раз, к примеру, сама конференция проходила в два дня, а выступления - в одном большом зале. Тогда проблема трудного выбора – кого послушать, была закрыта.
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