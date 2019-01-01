АВТОСТАТ | Партнерство

Партнерство

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КОММЕРЧЕСКОЕ

Компания АВТОСТАТ, которая является ведущим аналитическим агентством в сфере статистики и аналитики автомобильного рынка в России по количеству клиентов и цитируемости в средствах массовой информации проводит семинары и конференции с 2010 года и предлагает Вам получить статус  Партнера конференции.

Партнерство с нами бесспорно выгодно владельцам и менеджменту компаний. Наша аудитория достаточно узко специализирована. В первую очередь это менеджеры разного уровня, занимающиеся анализом автомобильного рынка.
Порядка 80% нашей клиентской аудитории ведут свою деятельность в России, более половины из них - в Москве. Из 20% зарубежной аудитории наибольший интерес к тематике нашей деятельности в Германии и Великобритании. Подробнее о нашей аудитории...
По вопросам коммерческого партнёрства обращаться к Александру Шацкому

  • по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53;
  • по e-mail: ash@autostat.ru
  • условия партнерства (общие)
  • Коммерческое предложение в PDF

ПАРТНЁРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

 

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 ПЛАТИНОВЫЙ ПАРТНЁР

 

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 СЕРЕБРЯННЫЙ ПАРТНЁР

 

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 СЕРЕБРЯННЫЙ ПАРТНЁР

 

smart_links.png  СЕРЕБРЯННЫЙ ПАРТНЁР

 

 

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 ПАРТНЁР

 

 

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 ПАРТНЁР

 

 

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 СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКОВ

 

 

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 СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКОВ

 

 

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Участники конференции:

Аванта
Авилон
Авто Алеа
АВТОВАЗ
Автоград
Автоград 76
Автоимпорт
Автомаркетолог
Автомир
АвтоСпецЦентр
Автотемп
АГАТ
Агентство WOW
АКОС
Альянс
Арконт Авто
Атлант-М
АФТОсервис
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Auto.ru
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