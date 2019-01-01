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КОММЕРЧЕСКОЕ
Компания АВТОСТАТ, которая является ведущим аналитическим агентством в сфере статистики и аналитики автомобильного рынка в России по количеству клиентов и цитируемости в средствах массовой информации проводит семинары и конференции с 2010 года и предлагает Вам получить статус Партнера конференции.
Партнерство с нами бесспорно выгодно владельцам и менеджменту компаний. Наша аудитория достаточно узко специализирована. В первую очередь это менеджеры разного уровня, занимающиеся анализом автомобильного рынка.
Порядка 80% нашей клиентской аудитории ведут свою деятельность в России, более половины из них - в Москве. Из 20% зарубежной аудитории наибольший интерес к тематике нашей деятельности в Германии и Великобритании. Подробнее о нашей аудитории...
По вопросам коммерческого партнёрства обращаться к Александру Шацкому
ПАРТНЁРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ПЛАТИНОВЫЙ ПАРТНЁР
СЕРЕБРЯННЫЙ ПАРТНЁР
СЕРЕБРЯННЫЙ ПАРТНЁР
ПАРТНЁР
ПАРТНЁР
СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКОВ
СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКОВ
Участники конференции:
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