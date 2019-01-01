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КОММЕРЧЕСКОЕ

Компания АВТОСТАТ, которая является ведущим аналитическим агентством в сфере статистики и аналитики автомобильного рынка в России по количеству клиентов и цитируемости в средствах массовой информации проводит семинары и конференции с 2010 года и предлагает Вам получить статус Партнера конференции.

Партнерство с нами бесспорно выгодно владельцам и менеджменту компаний. Наша аудитория достаточно узко специализирована. В первую очередь это менеджеры разного уровня, занимающиеся анализом автомобильного рынка.

Порядка 80% нашей клиентской аудитории ведут свою деятельность в России, более половины из них - в Москве. Из 20% зарубежной аудитории наибольший интерес к тематике нашей деятельности в Германии и Великобритании. Подробнее о нашей аудитории...

По вопросам коммерческого партнёрства обращаться к Александру Шацкому

по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53;

по e-mail: ash@autostat.ru

условия партнерства (общие)

Коммерческое предложение в PDF

ПАРТНЁРЫ КОНФЕРЕНЦИИ



ПЛАТИНОВЫЙ ПАРТНЁР

СЕРЕБРЯННЫЙ ПАРТНЁР

СЕРЕБРЯННЫЙ ПАРТНЁР

СЕРЕБРЯННЫЙ ПАРТНЁР



ПАРТНЁР

ПАРТНЁР

СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКОВ

СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКОВ