АВТОСТАТ | Регистрация

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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Стоимость участия различается в зависимости от категории потенциального участника:

  • для автодилеров и автосервисов - 19 900 рублей;
  • для рекламных и маркетинговых агентств и IT-компаний, интернет-площадок - 29 900 рублей;
  • для остальных участников - 24 900 рублей;
  • заочное участие* в конференции - 16 000 рублей.

*заочное участие - будет вестись on-line трансляция конференции (при этом виде участия обеспечивается доступ к on-line трансляции и презентациям), скидки на заочное участие не распространяются.

СИСТЕМА СКИДОК

  1. Скидка 20% на второго, третьего и последующего участника от одной компании.
  2. Скидка 5% участникам прошлых наших конференций в обмен на письменный или аудио/видео-отзыв о мероприятии, которое они уже посетили.
    Суммируются только две скидки!

Все бонусы

Для компаний, регистрирующих более 10 участников уникальные условия!

ПАКЕТ УЧАСТНИКА

В пакет участника включено:

  • питание (обед, чай/кофе);
  • ручка, блокнот, буклет;
  • доступ к презентациям для участников (с 29-30 мая);
  • информационные материалы партнёров и спонсоров;
  • бесплатный wi-fi.

По вопросам партнерства и аккредитации
обращаться  к Александру Шацкому:
+7(499) 685-01-51, ash@autostat.ru

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ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ-2017 ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ-2017

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