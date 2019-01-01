Регистрация

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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Стоимость участия различается в зависимости от категории потенциального участника:

для автодилеров и автосервисов - 19 900 рублей;

рублей; для рекламных и маркетинговых агентств и IT-компаний, интернет-площадок - 29 900 рублей;

рублей; для остальных участников - 24 900 рублей;

рублей; заочное участие* в конференции - 16 000 рублей.

*заочное участие - будет вестись on-line трансляция конференции (при этом виде участия обеспечивается доступ к on-line трансляции и презентациям), скидки на заочное участие не распространяются.

СИСТЕМА СКИДОК

Скидка 20% на второго, третьего и последующего участника от одной компании. Скидка 5% участникам прошлых наших конференций в обмен на письменный или аудио/видео-отзыв о мероприятии, которое они уже посетили.

Суммируются только две скидки !

Все бонусы

Для компаний, регистрирующих более 10 участников уникальные условия!

ПАКЕТ УЧАСТНИКА

В пакет участника включено:

питание (обед, чай/кофе);

ручка, блокнот, буклет;

доступ к презентациям для участников (с 29-30 мая);

информационные материалы партнёров и спонсоров;

бесплатный wi-fi.

По вопросам партнерства и аккредитации

обращаться к Александру Шацкому:

+7(499) 685-01-51, ash@autostat.ru

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