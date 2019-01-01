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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Стоимость участия различается в зависимости от категории потенциального участника:
*заочное участие - будет вестись on-line трансляция конференции (при этом виде участия обеспечивается доступ к on-line трансляции и презентациям), скидки на заочное участие не распространяются.
СИСТЕМА СКИДОК
Для компаний, регистрирующих более 10 участников уникальные условия!
ПАКЕТ УЧАСТНИКА
В пакет участника включено:
По вопросам партнерства и аккредитации
обращаться к Александру Шацкому:
+7(499) 685-01-51, ash@autostat.ru
| конференция | программа | регистрация | партнёрство | докладчики | акция | отзывы