Программа конференции

Целиков Сергей, директор, АА "АВТОСТАТ",

"Три шага в LinkedIn: использование профессиональной социальной сети в маркетинговых целях"



Новосельский Сергей, руководитель службы маркетинга и рекламы, ГК "Лаура"

"Как не потерять клиентов автодилера. Инструменты онлайн-консультиирования"

Глухих Николай, директор, digital-агентствo WOW (Новосибирск),

"Цифровые каналы в управлении маркетинговыми активностями в дилерской сети состоящей из мультибрендовых центров (на примере Chery)"

Пассов Михаил, директор по развитию, Pingola,

"Чего ждет потребитель от общения с дилером в сети?"