Программа конференции

|09.00-10.00
|Регистрация участников
|10.00-10.20
|Digital-маркетинг в России и за рубежом, последние тенденции. Введение в тему конференции
Блиц-опрос Сергея Целикова о проблемах цифрового маркетинга в автобизнесе
|10.20-11.00
|Виталий Мышляев, генеральный директор, компания "ЛидМашина",
"Выстраивание отношений с посетителями сайта и превращение их в Клиентов"
|11.00-11.10
|Кофе-брейк
|11.10-12.30
|CRM-технологии для автодилеров (зал 1)
|Интернет-коммуникации (зал 2)
|Круглый стол с автодилерами (зал 3)
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Лазарев Алексей, заместитель генерального директора по развитию, "Атлант-М Бажова",
"Обзор CRM на примере SAP-Автоцентр в ГК "Атлант-М" (с акцентом на бизнес-процессы в сервисе)"
Казакова Надежда, руководитель CRM-службы, ГК СИМ,
"Внедрение CRM на автодилерском предприятии - определение стратегии, показателей успешности, особенности выбора продукта (1С, MS Dinamics CRM, Terrasoft, Salesforce, Saleslogic), поставщика, сложности в построении архитектуры решения"
Кривоносов Андрей, директор, ГК Автоград 76 (Fiat, Ssang Yong), Ярославль
"Внедрение системы Call Tracking в автодилерском центре для оценки эффективности рекламных каналов"
Чеклов Дмитрий, генеральный директор, "Таргетикс",
"Повышение продаж автомобильных компаний с помощью RTB-технологий"
Антон Соколов, ГК РОЛЬФ,
"Эффективность дилерских интернет-коммуникаций"
Зайнетдинов Эмиль, руководитель отдела маркетинга и рекламы, ГК Ю.С.Импекс (Ford)
"Неофициальные дилеры – как с ними бороться, или новые инструменты, приходящие на рынок автобизнеса!"
Обсуждение взаимоотношений с подрядчиками (рекламными и диджитал-агентствами, IT-компаниями, интернет-площадками).
Ведущий - Евгений Шакиров, АвтоМаркетолог.Ru
Участники - только представители автодилеров (не более 30).
|12.30-12.40
|Кофе-брейк
|12.40-14.00
|Социальные сети в руках автодилеров и автопроизводителей (зал 1)
|Интернет-сайты (зал 2)
|Круглый стол с автодилерами (зал 3)
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Козлова Маргарита, ГК АГАТ (Волгоград)
"Зачем автодилеру социальные сети? Best practice проектов ГК АГАТ за 2012-2013 годы"
Круглов Александр, евангелист, VK (ВКонтакте),
"Автодилеры и ВКонтакте"
Долгин Сергей, партнер, SoApp (системы работы автодилеров в социальных сетях),
"Использование социальных сетей дилерами и автопроизводителями. Интеграция дилерского сайта с социальными сетями"
Мишанин Иван, BRIGHTBOX,
"Мобильные технологии для автодилеров и автопроизводителей: приложения или обновления сайтов"
Дорохин Илья, независимый эксперт BMedia Group, экс-руководитель департамента рекламы и интерактивного маркетинга, ГК "Независимость",
"Эффективные инструменты продаж на сайтах дилеров"
Колесов Максим, директор по маркетингу, RussianPromo
"Идеальный сайт автодилера с точки зрения поискового продвижения. Слагаемые успеха"
Цифровые коммуникации. Джентльменский набор дилера
Ведущий - Дукельский Владимир, независимый эксперт
Участники - только представители автодилеров (не более 30).
|14.00-14.40
|Обед
|14.40-16.00
|Интернет-коммуникации (зал 1)
|Аналитика интернет-рекламы (зал 2)
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Целиков Сергей, директор, АА "АВТОСТАТ",
"Три шага в LinkedIn: использование профессиональной социальной сети в маркетинговых целях"
Новосельский Сергей, руководитель службы маркетинга и рекламы, ГК "Лаура"
"Как не потерять клиентов автодилера. Инструменты онлайн-консультиирования"
Глухих Николай, директор, digital-агентствo WOW (Новосибирск),
"Цифровые каналы в управлении маркетинговыми активностями в дилерской сети состоящей из мультибрендовых центров (на примере Chery)"
Пассов Михаил, директор по развитию, Pingola,
"Чего ждет потребитель от общения с дилером в сети?"
|Иванов Дмитрий, руководитель отдела интернет-проектов управления рекламы, ГК "Автомир"
"Анализ эффективности рекламных затрат на примере АВТОМИРа"
Кузьмичев Иван, менеджер интернет-проектов, ГК "АвтоСпецЦентр",
"Оптимизация контекстной рекламы продаж автомобилей с пробегом"
Котова Екатерина, руководитель отдела маркетинга, ГК "Эльва Моторс",
"Рекламная кампания в интернете: практика, ошибки, эффективность на примере ГК "Эльва Моторс"
Евгения Воронович, вице-президент, Smart Links,
"Современные технологии медийной рекламы в Интернет: In-Text, On-Screen, In- Image, In-Stream. Или как качественно взаимодействовать не только с теми, кто кликает на баннеры, но и с теми, кто никогда на них не кликнет."
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|16.00-16.10
|Кофе-брейк
|16.10-17.10
|зал 1
|зал 1
Шон Райнс (Shaun Raines), спикер конвенции NADA от DrivingSales.com - телемост (перевод синхронный)
- Как построить успешные дилерские продажи в интернете или Эволюция обращений (How To Build A Successful Internet Dealership или The Evolution Of Leads)
Дэннис Гэлбрайт (Dennis Galbraith), спикер конвенции NADA от DrivingSales.com - телемост (перевод синхронный)
- Доход в цифрах или Ключевые показатели автомобильного маркетинга (Profit by the Numbers, The Key Metrics to Automotive Marketing)
|17.10-17.20
|Кофе-брейк
|17.20-18.20
|Контекстная реклама (зал 1)
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Крисюк Андрей, менеджер по работе с ключевыми клиентами, Яндекс,
мастер-класс "Контекстные объявления автодилеров"
Артем Калугин, менеджер по работе с клиентами, Google,
"Новые решения Google для автодилеров"
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|18.20-19.00
|Подведение итогов. Завершающая дискуссия