АВТОСТАТ | Программа конференции

Программа конференции

 | конференция | программа | регистрация | партнёрство | докладчики | акция  | отзывы

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу конференции в период подготовки мероприятия.

09.00-10.00
Регистрация участников
10.00-10.20Digital-маркетинг в России и за рубежом, последние тенденции. Введение в тему конференции
Блиц-опрос Сергея Целикова о проблемах цифрового маркетинга в автобизнесе
10.20-11.00Виталий Мышляев, генеральный директор, компания "ЛидМашина",
"Выстраивание отношений с посетителями сайта и превращение их в Клиентов"
11.00-11.10Кофе-брейк
11.10-12.30CRM-технологии для автодилеров (зал 1)
Интернет-коммуникации (зал 2)
Круглый стол с автодилерами (зал 3)
 

лазарев.pngЛазарев Алексей, заместитель генерального директора по развитию, "Атлант-М Бажова",
"Обзор CRM на примере SAP-Автоцентр в ГК "Атлант-М" (с акцентом на бизнес-процессы в сервисе)"

казакова.pngКазакова Надежда, руководитель CRM-службы, ГК СИМ,
"Внедрение CRM на автодилерском предприятии - определение стратегии, показателей успешности, особенности выбора продукта (1С, MS Dinamics CRM, Terrasoft, Salesforce, Saleslogic), поставщика, сложности в построении архитектуры решения"

кривоноcов.pngКривоносов Андрей, директор, ГК Автоград 76 (Fiat, Ssang Yong), Ярославль
"Внедрение системы Call Tracking в автодилерском центре для оценки эффективности рекламных каналов"

чеклов.pngЧеклов Дмитрий, генеральный директор, "Таргетикс",
"Повышение продаж автомобильных компаний с помощью RTB-технологий"


соколов.pngАнтон Соколов, ГК РОЛЬФ,
"Эффективность дилерских интернет-коммуникаций"

зайнетдинов.pngЗайнетдинов Эмиль, руководитель отдела маркетинга и рекламы, ГК Ю.С.Импекс (Ford)
"Неофициальные дилеры – как с ними бороться, или новые инструменты, приходящие на рынок автобизнеса!"

Обсуждение взаимоотношений с подрядчиками (рекламными и диджитал-агентствами, IT-компаниями, интернет-площадками).

шакиров.pngВедущий - Евгений Шакиров, АвтоМаркетолог.Ru

Участники - только представители автодилеров (не более 30).

12.30-12.40Кофе-брейк
12.40-14.00Социальные сети в руках автодилеров и автопроизводителей (зал 1)Интернет-сайты (зал 2)Круглый стол с автодилерами (зал 3)
 

козлова.pngКозлова Маргарита, ГК АГАТ (Волгоград)
"Зачем автодилеру социальные сети? Best practice проектов ГК АГАТ за 2012-2013 годы"

круглов.pngКруглов Александр, евангелист, VK (ВКонтакте),
"Автодилеры и ВКонтакте"

долгин.pngДолгин Сергей, партнер, SoApp (системы работы автодилеров в социальных сетях),
"Использование социальных сетей дилерами и автопроизводителями. Интеграция дилерского сайта с социальными сетями"

мишанин.pngМишанин Иван, BRIGHTBOX,
"Мобильные технологии для автодилеров и автопроизводителей: приложения или обновления сайтов"

дорохин.pngДорохин Илья, независимый эксперт BMedia Group, экс-руководитель департамента рекламы и интерактивного маркетинга, ГК "Независимость",
"Эффективные инструменты продаж на сайтах дилеров"

колесов.pngКолесов Максим, директор по маркетингу, RussianPromo
"Идеальный сайт автодилера с точки зрения поискового продвижения. Слагаемые успеха"

Цифровые коммуникации. Джентльменский набор дилера

дукельский.pngВедущий - Дукельский Владимир, независимый эксперт

Участники - только представители автодилеров (не более 30).

14.00-14.40Обед
14.40-16.00Интернет-коммуникации (зал 1)Аналитика интернет-рекламы (зал 2) 
 

целиков.pngЦеликов Сергей, директор, АА "АВТОСТАТ",
"Три шага в LinkedIn: использование профессиональной социальной сети в маркетинговых целях"

новосельский.pngНовосельский Сергей, руководитель службы маркетинга и рекламы, ГК "Лаура"
"Как не потерять клиентов автодилера. Инструменты онлайн-консультиирования"

глухих.pngГлухих Николай, директор, digital-агентствo WOW (Новосибирск),
"Цифровые каналы в управлении маркетинговыми активностями в дилерской сети состоящей из мультибрендовых центров (на примере Chery)"

пассов.pngПассов Михаил, директор по развитию, Pingola,
"Чего ждет потребитель от общения с дилером в сети?"

иванов.pngИванов Дмитрий, руководитель отдела интернет-проектов управления рекламы, ГК "Автомир"
"Анализ эффективности рекламных затрат на примере АВТОМИРа"

кузьмичев.pngКузьмичев Иван, менеджер интернет-проектов, ГК "АвтоСпецЦентр",
"Оптимизация контекстной рекламы продаж автомобилей с пробегом"

котова.pngКотова Екатерина, руководитель отдела маркетинга, ГК "Эльва Моторс",
"Рекламная кампания в интернете: практика, ошибки, эффективность на примере ГК "Эльва Моторс"

Евгения-Воронович.pngЕвгения Воронович, вице-президент, Smart Links,
"Современные технологии медийной рекламы в Интернет: In-Text, On-Screen, In- Image, In-Stream. Или как качественно взаимодействовать не только с теми, кто кликает на баннеры, но и с теми, кто никогда на них не кликнет."

 
16.00-16.10Кофе-брейк
16.10-17.10
зал 1зал 1

райнес.pngШон Райнс (Shaun Raines), спикер конвенции NADA от DrivingSales.com - телемост (перевод синхронный)

 

  • Как построить успешные дилерские продажи в интернете или Эволюция обращений (How To Build A Successful Internet Dealership или The Evolution Of Leads)

гэлбрайт.pngДэннис Гэлбрайт (Dennis Galbraith), спикер конвенции NADA от DrivingSales.com - телемост (перевод синхронный)

 

  • Доход в цифрах или Ключевые показатели автомобильного маркетинга (Profit by the Numbers, The Key Metrics to Automotive Marketing)
17.10-17.20Кофе-брейк
17.20-18.20Контекстная реклама (зал 1)  
 

крисюк.pngКрисюк Андрей, менеджер по работе с ключевыми клиентами, Яндекс,
мастер-класс "Контекстные объявления автодилеров"

калугин.pngАртем Калугин, менеджер по работе с клиентами, Google,
"Новые решения Google для автодилеров"

  
18.20-19.00Подведение итогов. Завершающая дискуссия

 

 | конференция | программа | регистрация | партнёрство | докладчики | акция  | отзывы

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно