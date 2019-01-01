АВТОСТАТ | Докладчики

Докладчики

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мышляев.pngМышляев Виталий, генеральный директор, Лидмашина, Москва
- Выстраивание отношений с посетителями сайта и превращение их в Клиентов
шакиров.pngШакиров Евгений, директор по развитию, AutoMarketolog.ru
Digital-маркетинг в России и за рубежом, последние тенденции
лазарев.pngЛазарев Алексей, заместитель генерального директора по развитию, Атлант-М Бажова, Москва
- Обзор CRM на примере SAP-Автоцентр в ГК "Атлант-М" (с акцентом на бизнес-процессы в сервисе)
подушко.pngМихаил Подушко, директор по маркетингу, Wagner, Санкт-Петербург
- Технологии повышения лояльности клиентов с использованием DMS (CRM системы)
казакова.pngКазакова Надежда, руководитель CRM-службы, ГК СИМ, Москва
- Внедрение CRM на автодилерском предприятии — определение стратегии, показателей успешности, особенности выбора продукта (1С, MS Dinamics CRM, Terrasoft, Salesforce, Saleslogic), поставщика, сложности в построении архитектуры решения
кривоногов.pngКривоноcов Андрей, директор, ГК Автоград 76 (официальный дилер Fiat, Ssang Yong), Ярославль
- Внедрение системы call tracking в автодилерском центре для оценки эффективности рекламы
иванов.pngИванов Дмитрий, руководитель отдела интернет-проектов управления рекламы группы компаний "Автомир", г. Москва
Анализ эффективности рекламных затрат в интернете (на примере Автомира)
кузьмичев.pngИван Кузьмичев, менеджер интернет-проектов, ГК "АвтоСпецЦентр", Москва
Оптимизация контекстной рекламы продаж автомобилей с пробегом
крисюк.pngАндрей Крисюк, менеджер по работе с ключевыми клиентами, Яндекс
- Мастер-класс по контекстным объявлениям автодилеров
чеклов.pngДмитрий Чеклов, Таргетикс
- Повышение продаж автомобильных компаний с помощью RTB-технологий
целиков.pngЦеликов Сергей, директор, АВТОСТАТ
- Три шага в LinkedIn: использование профессиональной социальной сети в маркетинговых целях
долгин.pngДолгин Сергей, партнер, SoApp (сервис по интеграции сайта дилера с социальными сетями)
- Тема уточняется
дорохин.pngДорохин Илья, независимый эксперт (экс-руководитель департамента рекламы и интерактивного маркетинга ГК "Независимость"), BMedia Group
- Эффективные инструменты продаж на сайтах дилеров
круглов.pngКруглов Александр, евангелист VK (ВКонтакте)
Автобренды ВКонтакте
райнес.pngШон Райнс (Shaun Raines), спикер конвенции NADA, DrivingSales.com, (телемост -перевод синхронный)
- Как построить успешные дилерские продажи в интернете или Эволюция обращений (How To Build A Successful Internet Dealership или The Evolution Of Leads)
гэлбрайт.pngДэннис Гэлбрайт (Dennis Galbraith), спикер конвенции NADA, DrivingSales.com, (телемост - перевод синхронный)
- Доход в цифрах или Ключевые показатели автомобильного маркетинга (Profit by the Numbers, The Key Metrics to Automotive Marketing)
мишанин.pngМишанин ИванBRIGHTBOX
Мобильные технологии для автодилеров и автопроизводителей: приложения или обновления сайтов
глухих.pngГлухих Николай, директор, digital-агентство WOW, Новосибирск
Цифровые каналы в управлении маркетинговыми активностями в дилерской сети состоящей из мультибрендовых центров (на примере Chery)
новосельский.pngНовосельский Сергей, руководитель службы маркетинга и рекламы, ГК Лаура
Как не потерять клиентов автодилера. Инструменты онлайн-консультирования
колесов.pngКолесов Максим, директор по маркетингу, RussianPromo
Идеальный сайт автодилера с точки зрения поискового продвижения. Слагаемые успеха
Евгения_Воронович_.jpgЕвгения Воронович,
Вице-президент компании Smart Links:
- Современные технологии медийной рекламы в Интернет:  In-Text, On-Screen, In- Image, In-Stream.
Или как качественно взаимодействовать не только с теми, кто кликает на баннеры, но и с теми, кто никогда на них не кликнет.
камнев.pngКамнев Константин, руководитель отдела маркетинга и рекламы, ГК СИМ
Тема уточняется


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