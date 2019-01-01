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| конференция | программа | регистрация | партнёрство | докладчики | акция | отзывы
|Мышляев Виталий, генеральный директор, Лидмашина, Москва
- Выстраивание отношений с посетителями сайта и превращение их в Клиентов
|Шакиров Евгений, директор по развитию, AutoMarketolog.ru
- Digital-маркетинг в России и за рубежом, последние тенденции
|Лазарев Алексей, заместитель генерального директора по развитию, Атлант-М Бажова, Москва
- Обзор CRM на примере SAP-Автоцентр в ГК "Атлант-М" (с акцентом на бизнес-процессы в сервисе)
|Михаил Подушко, директор по маркетингу, Wagner, Санкт-Петербург
- Технологии повышения лояльности клиентов с использованием DMS (CRM системы)
|Казакова Надежда, руководитель CRM-службы, ГК СИМ, Москва
- Внедрение CRM на автодилерском предприятии — определение стратегии, показателей успешности, особенности выбора продукта (1С, MS Dinamics CRM, Terrasoft, Salesforce, Saleslogic), поставщика, сложности в построении архитектуры решения
|Кривоноcов Андрей, директор, ГК Автоград 76 (официальный дилер Fiat, Ssang Yong), Ярославль
- Внедрение системы call tracking в автодилерском центре для оценки эффективности рекламы
|Иванов Дмитрий, руководитель отдела интернет-проектов управления рекламы группы компаний "Автомир", г. Москва
- Анализ эффективности рекламных затрат в интернете (на примере Автомира)
|Иван Кузьмичев, менеджер интернет-проектов, ГК "АвтоСпецЦентр", Москва
- Оптимизация контекстной рекламы продаж автомобилей с пробегом
|Андрей Крисюк, менеджер по работе с ключевыми клиентами, Яндекс
- Мастер-класс по контекстным объявлениям автодилеров
|Дмитрий Чеклов, Таргетикс
- Повышение продаж автомобильных компаний с помощью RTB-технологий
|Целиков Сергей, директор, АВТОСТАТ
- Три шага в LinkedIn: использование профессиональной социальной сети в маркетинговых целях
|Долгин Сергей, партнер, SoApp (сервис по интеграции сайта дилера с социальными сетями)
- Тема уточняется
|Дорохин Илья, независимый эксперт (экс-руководитель департамента рекламы и интерактивного маркетинга ГК "Независимость"), BMedia Group,
- Эффективные инструменты продаж на сайтах дилеров
|Круглов Александр, евангелист VK (ВКонтакте)
- Автобренды ВКонтакте
|Шон Райнс (Shaun Raines), спикер конвенции NADA, DrivingSales.com, (телемост -перевод синхронный)
- Как построить успешные дилерские продажи в интернете или Эволюция обращений (How To Build A Successful Internet Dealership или The Evolution Of Leads)
|Дэннис Гэлбрайт (Dennis Galbraith), спикер конвенции NADA, DrivingSales.com, (телемост - перевод синхронный)
- Доход в цифрах или Ключевые показатели автомобильного маркетинга (Profit by the Numbers, The Key Metrics to Automotive Marketing)
|Мишанин Иван, BRIGHTBOX
- Мобильные технологии для автодилеров и автопроизводителей: приложения или обновления сайтов
|Глухих Николай, директор, digital-агентство WOW, Новосибирск
- Цифровые каналы в управлении маркетинговыми активностями в дилерской сети состоящей из мультибрендовых центров (на примере Chery)
|Новосельский Сергей, руководитель службы маркетинга и рекламы, ГК Лаура
- Как не потерять клиентов автодилера. Инструменты онлайн-консультирования
|Колесов Максим, директор по маркетингу, RussianPromo
- Идеальный сайт автодилера с точки зрения поискового продвижения. Слагаемые успеха
|Евгения Воронович,
Вице-президент компании Smart Links:
- Современные технологии медийной рекламы в Интернет: In-Text, On-Screen, In- Image, In-Stream.
Или как качественно взаимодействовать не только с теми, кто кликает на баннеры, но и с теми, кто никогда на них не кликнет.
|Камнев Константин, руководитель отдела маркетинга и рекламы, ГК СИМ
- Тема уточняется
| конференция | программа | регистрация | партнёрство | докладчики | акция | отзывы