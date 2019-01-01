Докладчики

Мышляев Виталий, генеральный директор, Лидмашина, Москва

- Выстраивание отношений с посетителями сайта и превращение их в Клиентов

Шакиров Евгений, директор по развитию, AutoMarketolog.ru

- Digital-маркетинг в России и за рубежом, последние тенденции

Лазарев Алексей, заместитель генерального директора по развитию, Атлант-М Бажова, Москва

- Обзор CRM на примере SAP-Автоцентр в ГК "Атлант-М" (с акцентом на бизнес-процессы в сервисе)

Михаил Подушко, директор по маркетингу, Wagner, Санкт-Петербург

- Технологии повышения лояльности клиентов с использованием DMS (CRM системы)

Казакова Надежда, руководитель CRM-службы, ГК СИМ, Москва

- Внедрение CRM на автодилерском предприятии — определение стратегии, показателей успешности, особенности выбора продукта (1С, MS Dinamics CRM, Terrasoft, Salesforce, Saleslogic), поставщика, сложности в построении архитектуры решения

Кривоноcов Андрей, директор, ГК Автоград 76 (официальный дилер Fiat, Ssang Yong), Ярославль

- Внедрение системы call tracking в автодилерском центре для оценки эффективности рекламы

Иванов Дмитрий, руководитель отдела интернет-проектов управления рекламы группы компаний "Автомир", г. Москва

- Анализ эффективности рекламных затрат в интернете (на примере Автомира)

Иван Кузьмичев, менеджер интернет-проектов, ГК "АвтоСпецЦентр", Москва

- Оптимизация контекстной рекламы продаж автомобилей с пробегом

Андрей Крисюк, менеджер по работе с ключевыми клиентами, Яндекс

- Мастер-класс по контекстным объявлениям автодилеров

Дмитрий Чеклов, Таргетикс

- Повышение продаж автомобильных компаний с помощью RTB-технологий

Целиков Сергей, директор, АВТОСТАТ

- Три шага в LinkedIn: использование профессиональной социальной сети в маркетинговых целях

Долгин Сергей, партнер, SoApp (сервис по интеграции сайта дилера с социальными сетями)

- Тема уточняется

Дорохин Илья, независимый эксперт (экс-руководитель департамента рекламы и интерактивного маркетинга ГК "Независимость"), BMedia Group,

- Эффективные инструменты продаж на сайтах дилеров

Круглов Александр, евангелист VK (ВКонтакте)

- Автобренды ВКонтакте

Шон Райнс (Shaun Raines), спикер конвенции NADA, DrivingSales.com, (телемост -перевод синхронный)

- Как построить успешные дилерские продажи в интернете или Эволюция обращений (How To Build A Successful Internet Dealership или The Evolution Of Leads)

Дэннис Гэлбрайт (Dennis Galbraith), спикер конвенции NADA, DrivingSales.com, (телемост - перевод синхронный)

- Доход в цифрах или Ключевые показатели автомобильного маркетинга (Profit by the Numbers, The Key Metrics to Automotive Marketing)

Мишанин Иван, BRIGHTBOX

- Мобильные технологии для автодилеров и автопроизводителей: приложения или обновления сайтов

Глухих Николай, директор, digital-агентство WOW, Новосибирск

- Цифровые каналы в управлении маркетинговыми активностями в дилерской сети состоящей из мультибрендовых центров (на примере Chery)

Новосельский Сергей, руководитель службы маркетинга и рекламы , ГК Лаура

- Как не потерять клиентов автодилера. Инструменты онлайн-консультирования

Колесов Максим, д иректор по маркетингу , RussianPromo

- Идеальный сайт автодилера с точки зрения поискового продвижения. Слагаемые успеха

Евгения Воронович,

Вице-президент компании Smart Links:

- Современные технологии медийной рекламы в Интернет: In-Text, On-Screen, In- Image, In-Stream.

Или как качественно взаимодействовать не только с теми, кто кликает на баннеры, но и с теми, кто никогда на них не кликнет.