Цифровой маркетинг на автомобильном рынке

|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
Прочитали 2275 раз
Закрытая автомобильная конференция для маркетологов и аналитиков
Организаторы:
Внимание, конференция состоялась! Перейти к 2013
Краткий обзор конференции (PDF)
Сборник материалов конференции
При поддержке Комитета по предпринимательству в автомобильной сфере ТПП РФ.
Время и место проведения: 24 мая 2012 года, Москва.
Адрес проведения: Берсеневская набережная, 6, Центр Digital October.
Как добраться: описание и схема.
10.00-10.40 - Пленарное заседание. Тенденции и прогнозы
|"Последние тенденции в маркетинге и коммуникациях"
Татьяна Комиссарова
Декан факультета развития бизнеса Высшей Школы Экономики, Вице-президент Российской ассоциации маркетинга
|"Прогнозы развития автомобильного рынка"
Сергей Целиков
Генеральный директор, АА "АВТОСТАТ"
|"Эффективные инструменты Digital Marketing (обзор NADA)"
Евгений Шакиров
Директор по развитию, Automarketolog.ru
10.40-11.30 - Телемост
|"Эволюция автомобильного digital-маркетинга. Куда движутся автодилеры?"
Ральф Палья (Ralph Paglia)
Вице-президент Tier|10 Marketing
11.30-11.45 - Кофе-брейк
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОТОКИ I и II
11.45-13.30 - Поток I (1-я сессия), Интернет-коммуникации
|"Цели, задачи, оценка эффективности работы автомобильной компании в социальных сетях"
Татьяна Аринцева
SMM-менеджер, Jaguar Land Rover Россия
|"Развитие интернет-рекламы"
Константин Камнев
Руководитель отдела маркетинга и рекламы, ГК СИМ
|"Практика использования интернет-ресурсов для реализации а/м, запчастей и услуг автосервиса"
Татьяна Пушина
Специалист по маркетингу, ГК "Автоцентр ГАЗ" и "Гарант Митсубиши"
|"Коммуникация должна быть интегрированной. Взаимодействие офф-лайн и он-лайн каналов"
(на примере кейса "Renault. Размер имеет значение")
Игорь М. Намаконов
Креативный идеолог, агентство MOST Creative Club
|"Коммуникация должна быть интегрированной. Взаимодействие офф-лайн и он-лайн каналов"
(на примере кейса "Renault. Размер имеет значение")
Полина Игнатьева
Head of Digital & CRM, Renault Россия
11.45-13.30 - Поток II (2-я сессия), Управление взаимоотношениями с клиентами
|"Особенности внедрения и совершенствования CRM-системы в дилерских центрах ГК СИМ"
Надежда Казакова
Руководитель CRM-службы, ГК СИМ
|"Как стать "своим" среди неравнодушных? Опыт Renault Россия"
Полина Игнатьева
Head of Digital & CRM, Renault Россия
|"Как стать "своим" среди неравнодушных? Опыт Renault Россия"
Александр Чулков
Account Director & CEO, FISTASHKI
|"Решение вопросов по клиентоориентированности автодилера на примере Volkswagen центра на Варшавке (о CRM и не только)"
Кудрявцева Алена
Руководитель отдела маркетинга, "Volkswagen центр на Варшавке"
13.30-14.30 - Обед
14.30-15.00 - Поток I (мастер-класс), Креативный подход на автомобильном рынке
|"Креативный подход на автомобильном рынке"
Добрыднев Сергей
Креативный директор, РА "Родная речь" (Leo Burnett Group Russia)
14.30-15.00 - Поток II (мастер-класс), Работа автомобильных дилеров в социальных сетях
|"Работа автомобильных дилеров в социальных сетях"
Сергей Долгин
Партнер, SocialDealerRus
15.00-16.30 - Поток I (3-я сессия), Аналитика и оценка эффективности в интернет
|"Оценка эффективности работы в социальных сетях"
Антон Соколов
Руководитель отдела маркетинга и рекламы, "Лексус-Измайлово"
|"Оценка эффективности компании в интернете"
Михаил Райбман
Директор по работе с рекламными агентствами, TNS Global
|"Оценка эффективности интернет-коммуникаций на примере ГК Дженсер"
Наталья Быкова
Директор по маркетингу, ГК "Дженсер"
15.00-16.30 - Поток II (4-я сессия), Интернет-сайты как генераторы продаж
|"Мобильные приложения"
Алексей Лазарев
Заместитель директора по маркетингу, ГК "Атлант-М"
|"Инструменты оценки эффективности интернет-коммуникаций"
Илья Дорохин
Руководитель интернет-проектов и интерактивного маркетинга, ГК "Независимость"
|"Что может помочь сайту увеличить продажи? Результаты исследования сайтов дилеров и автопроизводителей"
Светлана Целикова
Пресс-секретарь, АА "АВТОСТАТ"
16.30-16.45 - Кофе-брейк
16.45-17.30 - Телемост
|"Нулевой момент истины автомобильной отрасли"
Брайан Паш (Brian Pasch)
Chief ZMOT, PCG Digital Marketing
17.30-18.30 - Круглый стол
Куда мы двигаемся в Digital-маркетинге?
Прогноз развития цифрового маркетинга в автомобильной отрасли на ближайшие годы.
|Андрей Фирсов
Ведущий дискуссии, директор по маркетингу, ГК "Автоград"
|Татьяна Науменко
Заместитель директора по маркетингу, ГК "МОДУС"
|Анна Воробьева
Директор департамента маркетинга и рекламы, ГК "КМ/Ч"
|Василий Сажко
Руководитель департамента развития, Auto.ru
|Виктория Кравцова
Коммерческий директор, Издательство "Деловой Мир"
|Александр Буйневич
Директор по управлению проектами SUP Media, руководитель Quto.ru и Redigo.ru
|В конце мероприятия среди участников будут разыграны сертификаты на использование рекламных площадей на сумму 1 200 000 рублей!
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ
Стоимость участия:
В стоимость входит участие, материалы конференции, презентации, кофе-брейки и обеды.
Скидки:
Для регистрации в качестве участника конференции необходимо заполнить регистрационную форму и отправить её по адресу it@autostat.ru .
По информационному партнёрству, а также по организационным и техническим вопросам относительно данной конференции обращаться к Лавренёву Дмитрию