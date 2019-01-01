Цифровой маркетинг на автомобильном рынке

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Закрытая автомобильная конференция для маркетологов и аналитиков

Организаторы:

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ»

Интернет-портал AutoMarketolog.ru

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Фоторепортаж конференции

Краткий обзор конференции (PDF)

Сборник материалов конференции

При поддержке Комитета по предпринимательству в автомобильной сфере ТПП РФ.

Время и место проведения: 24 мая 2012 года, Москва.

Адрес проведения: Берсеневская набережная, 6, Центр Digital October.

Как добраться: описание и схема.

10.00-10.40 - Пленарное заседание. Тенденции и прогнозы

"Последние тенденции в маркетинге и коммуникациях"

Татьяна Комиссарова

Декан факультета развития бизнеса Высшей Школы Экономики, Вице-президент Российской ассоциации маркетинга "Прогнозы развития автомобильного рынка"

Сергей Целиков

Генеральный директор, АА "АВТОСТАТ" "Эффективные инструменты Digital Marketing (обзор NADA)"

Евгений Шакиров

Директор по развитию, Automarketolog.ru

10.40-11.30 - Телемост

"Эволюция автомобильного digital-маркетинга. Куда движутся автодилеры?"

Ральф Палья (Ralph Paglia)

Вице-президент Tier|10 Marketing

11.30-11.45 - Кофе-брейк

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОТОКИ I и II

11.45-13.30 - Поток I (1-я сессия), Интернет-коммуникации

"Цели, задачи, оценка эффективности работы автомобильной компании в социальных сетях"

Татьяна Аринцева

SMM-менеджер, Jaguar Land Rover Россия "Развитие интернет-рекламы"

Константин Камнев

Руководитель отдела маркетинга и рекламы, ГК СИМ "Практика использования интернет-ресурсов для реализации а/м, запчастей и услуг автосервиса"

Татьяна Пушина

Специалист по маркетингу, ГК "Автоцентр ГАЗ" и "Гарант Митсубиши" "Коммуникация должна быть интегрированной. Взаимодействие офф-лайн и он-лайн каналов"

(на примере кейса "Renault. Размер имеет значение")

Игорь М. Намаконов

Креативный идеолог, агентство MOST Creative Club "Коммуникация должна быть интегрированной. Взаимодействие офф-лайн и он-лайн каналов"

(на примере кейса "Renault. Размер имеет значение")

Полина Игнатьева

Head of Digital & CRM, Renault Россия

11.45-13.30 - Поток II (2-я сессия), Управление взаимоотношениями с клиентами

"Особенности внедрения и совершенствования CRM-системы в дилерских центрах ГК СИМ"

Надежда Казакова

Руководитель CRM-службы, ГК СИМ "Как стать "своим" среди неравнодушных? Опыт Renault Россия"

Полина Игнатьева

Head of Digital & CRM, Renault Россия "Как стать "своим" среди неравнодушных? Опыт Renault Россия"

Александр Чулков

Account Director & CEO, FISTASHKI "Решение вопросов по клиентоориентированности автодилера на примере Volkswagen центра на Варшавке (о CRM и не только)"

Кудрявцева Алена

Руководитель отдела маркетинга, "Volkswagen центр на Варшавке"

13.30-14.30 - Обед

14.30-15.00 - Поток I (мастер-класс), Креативный подход на автомобильном рынке

"Креативный подход на автомобильном рынке"

Добрыднев Сергей

Креативный директор, РА "Родная речь" (Leo Burnett Group Russia)

14.30-15.00 - Поток II (мастер-класс), Работа автомобильных дилеров в социальных сетях

"Работа автомобильных дилеров в социальных сетях"

Сергей Долгин

Партнер, SocialDealerRus

15.00-16.30 - Поток I (3-я сессия), Аналитика и оценка эффективности в интернет

"Оценка эффективности работы в социальных сетях"

Антон Соколов

Руководитель отдела маркетинга и рекламы, "Лексус-Измайлово" "Оценка эффективности компании в интернете"

Михаил Райбман

Директор по работе с рекламными агентствами, TNS Global "Оценка эффективности интернет-коммуникаций на примере ГК Дженсер"

Наталья Быкова

Директор по маркетингу, ГК "Дженсер"

15.00-16.30 - Поток II (4-я сессия), Интернет-сайты как генераторы продаж

"Мобильные приложения"

Алексей Лазарев

Заместитель директора по маркетингу, ГК "Атлант-М" "Инструменты оценки эффективности интернет-коммуникаций"

Илья Дорохин

Руководитель интернет-проектов и интерактивного маркетинга, ГК "Независимость" "Что может помочь сайту увеличить продажи? Результаты исследования сайтов дилеров и автопроизводителей"

Светлана Целикова

Пресс-секретарь, АА "АВТОСТАТ"

16.30-16.45 - Кофе-брейк

16.45-17.30 - Телемост

"Нулевой момент истины автомобильной отрасли"

Брайан Паш (Brian Pasch)

Chief ZMOT, PCG Digital Marketing

17.30-18.30 - Круглый стол

Куда мы двигаемся в Digital-маркетинге?

Прогноз развития цифрового маркетинга в автомобильной отрасли на ближайшие годы.

Андрей Фирсов

Ведущий дискуссии, директор по маркетингу, ГК "Автоград" Татьяна Науменко

Заместитель директора по маркетингу, ГК "МОДУС" Анна Воробьева

Директор департамента маркетинга и рекламы, ГК "КМ/Ч" Василий Сажко

Руководитель департамента развития, Auto.ru Виктория Кравцова

Коммерческий директор, Издательство "Деловой Мир" Александр Буйневич

Директор по управлению проектами SUP Media, руководитель Quto.ru и Redigo.ru В конце мероприятия среди участников будут разыграны сертификаты на использование рекламных площадей на сумму 1 200 000 рублей! журнала " Автомобили и цен ы" на общую сумму 305 000 рублей (разворот, полоса и 1/2 полосы печатного издания с 01.06.12 по 30.09.12);

ы" на общую сумму 305 000 рублей (разворот, полоса и 1/2 полосы печатного издания с 01.06.12 по 30.09.12); портала www.AUTO.ru на сумму 120 000 рублей;

на сумму 120 000 рублей; "А2 медиа точка ру" - реклама на АЗС России в период с 01.06. 12 по 31.08.12 в любом из 100 городов России (на выбор победителя).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ

Стоимость участия:

для представителей дилеров стоимость участия 14900 рублей

для интернет-площадок и рекламных агентств стоимость участия 19900 рублей

для остальных стоимость участия 16900 рублей

В стоимость входит участие, материалы конференции, презентации, кофе-брейки и обеды.

Скидки:

скидка для второго участника от компании - 20%

для всех, кто зарегистрировался и оплатил счет до 1 мая скидка на участие - 2000 рублей

кто зарегистрировался и оплатил счет до 15 мая скидка - 1000 рублей

Для регистрации в качестве участника конференции необходимо заполнить регистрационную форму и отправить её по адресу it@autostat.ru .

По информационному партнёрству, а также по организационным и техническим вопросам относительно данной конференции обращаться к Лавренёву Дмитрию

по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 20-55-53;

по e-mail: dlavrenev@autostat.ru

По вопросам коммерческого партнёрства обращаться к Александру Шацкому

по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53;

по e-mail: it@autostat.ru

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