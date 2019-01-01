АВТОСТАТ | Цифровой маркетинг на автомобильном рынке

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Цифровой маркетинг на автомобильном рынке

Закрытая автомобильная конференция для маркетологов и аналитиков

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Организаторы:

  • Аналитическое агентство «АВТОСТАТ»
  • Интернет-портал AutoMarketolog.ru

Внимание, конференция состоялась! Перейти к 2013

Фоторепортаж конференции

Краткий обзор конференции (PDF)

Сборник материалов конференции

При поддержке Комитета по предпринимательству в автомобильной сфере ТПП РФ.

Время и место проведения: 24 мая 2012 года, Москва.
Адрес проведения: Берсеневская набережная, 6, Центр Digital October.
Как добраться: описание и схема.

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10.00-10.40 - Пленарное заседание. Тенденции и прогнозы

"Последние тенденции в маркетинге и коммуникациях"
Татьяна Комиссарова
Декан факультета развития бизнеса Высшей Школы Экономики, Вице-президент Российской ассоциации маркетинга
"Прогнозы развития автомобильного рынка"
Сергей Целиков
Генеральный директор, АА "АВТОСТАТ"
"Эффективные инструменты Digital Marketing (обзор NADA)"
Евгений Шакиров
Директор по развитию, Automarketolog.ru

10.40-11.30 - Телемост

"Эволюция автомобильного digital-маркетинга. Куда движутся автодилеры?"
Ральф Палья (Ralph Paglia)
Вице-президент Tier|10 Marketing

11.30-11.45 - Кофе-брейк

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОТОКИ I и II

11.45-13.30 - Поток I (1-я сессия), Интернет-коммуникации

"Цели, задачи, оценка эффективности работы автомобильной компании в социальных сетях"
Татьяна Аринцева
SMM-менеджер, Jaguar Land Rover Россия
Камнев.png"Развитие интернет-рекламы"
Константин Камнев
Руководитель отдела маркетинга и рекламы, ГК СИМ
Пушина.png"Практика использования интернет-ресурсов для реализации а/м, запчастей и услуг автосервиса"
Татьяна Пушина
Специалист по маркетингу, ГК "Автоцентр ГАЗ" и "Гарант Митсубиши"
Без-имени-1.png"Коммуникация должна быть интегрированной. Взаимодействие офф-лайн и он-лайн каналов"
(на примере кейса "Renault. Размер имеет значение") 
Игорь М. Намаконов
Креативный идеолог, агентство MOST Creative Club
Игнатьева.jpg"Коммуникация должна быть интегрированной. Взаимодействие офф-лайн и он-лайн каналов"
(на примере кейса "Renault. Размер имеет значение")
Полина Игнатьева
Head of Digital & CRM, Renault Россия

11.45-13.30 - Поток II (2-я сессия), Управление взаимоотношениями с клиентами

Казакова.jpg"Особенности внедрения и совершенствования CRM-системы в дилерских центрах ГК СИМ"
Надежда Казакова
Руководитель CRM-службы, ГК СИМ
Игнатьева.jpg"Как стать "своим" среди неравнодушных? Опыт Renault Россия"
Полина Игнатьева
Head of Digital & CRM, Renault Россия
Чулков.jpg"Как стать "своим" среди неравнодушных? Опыт Renault Россия"
Александр Чулков
Account Director & CEO, FISTASHKI
Без-имени-1.png"Решение вопросов по клиентоориентированности автодилера на примере Volkswagen центра на Варшавке (о CRM и не только)"
Кудрявцева Алена
Руководитель отдела маркетинга, "Volkswagen центр на Варшавке"

13.30-14.30 - Обед

14.30-15.00 - Поток I (мастер-класс), Креативный подход на автомобильном рынке

Добрыднев.png"Креативный подход на автомобильном рынке"
Добрыднев Сергей
Креативный директор, РА "Родная речь" (Leo Burnett Group Russia)

14.30-15.00 - Поток II (мастер-класс), Работа автомобильных дилеров в социальных сетях

Долгин.png"Работа автомобильных дилеров в социальных сетях"
Сергей Долгин
Партнер, SocialDealerRus

15.00-16.30 - Поток I (3-я сессия), Аналитика и оценка эффективности в интернет

"Оценка эффективности работы в социальных сетях"
Антон Соколов
Руководитель отдела маркетинга и рекламы, "Лексус-Измайлово"
Без-имени-1.png"Оценка эффективности компании в интернете"
Михаил Райбман
Директор по работе с рекламными агентствами, TNS Global
bykova.png"Оценка эффективности интернет-коммуникаций на примере ГК Дженсер"
Наталья Быкова
Директор по маркетингу, ГК "Дженсер"

15.00-16.30 - Поток II (4-я сессия), Интернет-сайты как генераторы продаж

Лазарев.jpg"Мобильные приложения"
Алексей Лазарев
Заместитель директора по маркетингу, ГК "Атлант-М"
"Инструменты оценки эффективности интернет-коммуникаций"
Илья Дорохин
Руководитель интернет-проектов и интерактивного маркетинга, ГК "Независимость"
sveta.jpg"Что может помочь сайту увеличить продажи? Результаты исследования сайтов дилеров и автопроизводителей"
Светлана Целикова
Пресс-секретарь, АА "АВТОСТАТ"

16.30-16.45 - Кофе-брейк

16.45-17.30 - Телемост

brian-pcg-headshot-392x550.png"Нулевой момент истины автомобильной отрасли"
Брайан Паш (Brian Pasch)
Chief ZMOT, PCG Digital Marketing

17.30-18.30 - Круглый стол
Куда мы двигаемся в Digital-маркетинге?
Прогноз развития цифрового маркетинга в автомобильной отрасли на ближайшие годы.

Фирсов.pngАндрей Фирсов
Ведущий дискуссии, директор по маркетингу, ГК "Автоград"
naumenko.pngТатьяна Науменко
Заместитель директора по маркетингу, ГК "МОДУС"
Воробьева.pngАнна Воробьева
Директор департамента маркетинга и рекламы, ГК "КМ/Ч"
Сажко.pngВасилий Сажко
Руководитель департамента развития, Auto.ru
Кравцова.pngВиктория Кравцова
Коммерческий директор, Издательство "Деловой Мир"
Alexandr-Buynevich.pngАлександр Буйневич
Директор по управлению проектами SUP Media, руководитель Quto.ru и Redigo.ru
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В конце мероприятия среди участников будут разыграны сертификаты на использование рекламных площадей на сумму 1 200 000 рублей!
  • журнала "Автомобили и цены" на общую сумму 305 000 рублей (разворот, полоса и 1/2 полосы печатного издания с 01.06.12 по 30.09.12);
  • портала www.AUTO.ru на сумму 120 000 рублей;
  • "А2 медиа точка ру" - реклама на АЗС России в период с 01.06. 12  по 31.08.12 в любом из 100 городов России (на выбор победителя).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ

Стоимость участия:

  • для представителей дилеров стоимость участия 14900 рублей
  • для интернет-площадок и рекламных агентств стоимость участия 19900 рублей
  • для остальных стоимость участия 16900 рублей

В стоимость входит участие, материалы конференции, презентации, кофе-брейки и обеды.

Скидки:

  • скидка для второго участника от компании - 20%
  • для всех, кто зарегистрировался и оплатил счет до 1 мая скидка на участие - 2000 рублей
  • кто зарегистрировался и оплатил счет до 15 мая скидка - 1000 рублей

Для регистрации в качестве участника конференции необходимо заполнить регистрационную форму и отправить её по адресу it@autostat.ru .

По информационному партнёрству, а также по организационным и техническим вопросам относительно данной конференции обращаться к Лавренёву Дмитрию

  • по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 20-55-53;
  • по e-mail: dlavrenev@autostat.ru
По вопросам коммерческого партнёрства обращаться к Александру Шацкому
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ
 
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