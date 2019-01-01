Сборник докладов

С 4 декабря 2012 года в продаже появился сборник материалов конференции "Цифровой маркетинг на автомобильном рынке - 2012". Издатели: портал AutoMarketolog.ru и АА "АВТОСТАТ".

Предлагаемый сборник - собрание статей и презентаций докладчиков конференции - специалистов и руководителей автобизнеса в России. О чем же пишут автомаркетологи?

В сборнике 192 страницы, на которых представлены большинство докладов и самых интересных слайдов презентаций с конференции, прошедшей 24 мая 2012 года в Digital October в Москве.

Кроме того, в сборник вошли не состоявшиеся доклады заявленных на конференцию спикеров: статьи Алены Кудрявцевой из "Фольксваген Центр Варшавка", Татьяны Лавреновой из ГК "АВТОМИР".

Тираж сборника - 200 экземпляров, на текущий момент для продажи имеется только 90 книг.

Стоимость сборника - 1000 рублей (включая стоимость почтовой доставки).

Содержание сборника:

Эффективные инструменты Digital Marketing

Автор: Евгений Шакиров, директор по развитию, Automarketolog.ru

Эволюция автомобильного digital-маркетинга. Куда движутся автодилеры?

Автор: Ральф Палья (Ralph Paglia), вице-президент, Tier-10 Marketing

Развитие интернет-рекламы

Автор: Константин Камнев, директор департамента маркетинга и рекламы, ГК "СИМ"

Коммуникация должна быть интерактивной! Соединение онлайна и оффлайна имеет значение

Автор: Игорь Намаконов, креативный идеолог агентства MOST Creative Club

Комментарий по "кейсу": Полина Игнатьева, Head of Digital & CRM Renault Россия

Креативный подход на автомобильном рынке

Автор: Добрыднев Сергей, креативный директор, РА "Родная речь" (Leo Burnett Group Russia)

Социальные медиа в маркетинговой стратегии автодилера. Обзор дилеров в социальных сетях

Автор: Сергей Долгин, партнер компании SocialDealer

Оценка эффективности кампаний в интернете

Автор: Михаил Райбман, директор по работе с рекламным агентствами, TNS Global

Оценка эффективности интернет-коммуникаций на примере ГК "Дженсер"

Автор: Наталья Быкова, директор по рекламе, ГК "Дженсер"

Мобильные приложения

Автор: Алексей Лазарев, заместитель директора по маркетингу, ГК "Атлант-М"

Нулевой момент истины (ZMoT) в автомобильной отрасли

Автор: Брайан Паш (Brian Pasch), Сhief ZMOT, PCG digital marketing

Управление репутацией - теперь это система

Автор: Татьяна Лавренова, PR-директор, ГК "АВТОМИР"

О некоторых вопросах клиентоориентированности (о CRM)

Автор: Алена Кудрявцева, руководитель отдела маркетинга, "Фольксваген Центр Варшавка"

Как не попасться на развод при размещении рекламы на сайте автоклуба

Автор: Антон Соколов, руководитель отдела маркетинга и рекламы, "Лексус-Измайлово"

Планшетные компьютеры в автоцентре

Авторы: Алексей Подщеколдин и Екатерина Кривогова, "БН-Моторс"

Как сделать входящие звонки эффективными при минимуме затрат?

Автор: Антон Лаудэр, управляющий партнер, "Автомобильные бизнес-системы"

Рейтинг сайтов автопроизводителей и автомобильных дилеров

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тел. 8-925-841-0-741,

e-mail ak@automarketolog.ru.