Сборник докладов

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С 4 декабря 2012 года в продаже появился сборник материалов конференции "Цифровой маркетинг на автомобильном рынке - 2012". Издатели: портал AutoMarketolog.ru и АА "АВТОСТАТ".
Предлагаемый сборник - собрание статей и презентаций докладчиков конференции - специалистов и руководителей автобизнеса в России. О чем же пишут автомаркетологи?
В сборнике 192 страницы, на которых представлены большинство докладов и самых интересных слайдов презентаций с конференции, прошедшей 24 мая 2012 года в Digital October в Москве.
Кроме того, в сборник вошли не состоявшиеся доклады заявленных на конференцию спикеров: статьи Алены Кудрявцевой из "Фольксваген Центр Варшавка", Татьяны Лавреновой из ГК "АВТОМИР".
Тираж сборника - 200 экземпляров, на текущий момент для продажи имеется только 90 книг.
Стоимость сборника - 1000 рублей (включая стоимость почтовой доставки).
Содержание сборника:
Эффективные инструменты Digital Marketing
Автор: Евгений Шакиров, директор по развитию, Automarketolog.ru
Эволюция автомобильного digital-маркетинга. Куда движутся автодилеры?
Автор: Ральф Палья (Ralph Paglia), вице-президент, Tier-10 Marketing
Развитие интернет-рекламы
Автор: Константин Камнев, директор департамента маркетинга и рекламы, ГК "СИМ"
Коммуникация должна быть интерактивной! Соединение онлайна и оффлайна имеет значение
Автор: Игорь Намаконов, креативный идеолог агентства MOST Creative Club
Комментарий по "кейсу": Полина Игнатьева, Head of Digital & CRM Renault Россия
Креативный подход на автомобильном рынке
Автор: Добрыднев Сергей, креативный директор, РА "Родная речь" (Leo Burnett Group Russia)
Социальные медиа в маркетинговой стратегии автодилера. Обзор дилеров в социальных сетях
Автор: Сергей Долгин, партнер компании SocialDealer
Оценка эффективности кампаний в интернете
Автор: Михаил Райбман, директор по работе с рекламным агентствами, TNS Global
Оценка эффективности интернет-коммуникаций на примере ГК "Дженсер"
Автор: Наталья Быкова, директор по рекламе, ГК "Дженсер"
Мобильные приложения
Автор: Алексей Лазарев, заместитель директора по маркетингу, ГК "Атлант-М"
Нулевой момент истины (ZMoT) в автомобильной отрасли
Автор: Брайан Паш (Brian Pasch), Сhief ZMOT, PCG digital marketing
Управление репутацией - теперь это система
Автор: Татьяна Лавренова, PR-директор, ГК "АВТОМИР"
О некоторых вопросах клиентоориентированности (о CRM)
Автор: Алена Кудрявцева, руководитель отдела маркетинга, "Фольксваген Центр Варшавка"
Как не попасться на развод при размещении рекламы на сайте автоклуба
Автор: Антон Соколов, руководитель отдела маркетинга и рекламы, "Лексус-Измайлово"
Планшетные компьютеры в автоцентре
Авторы: Алексей Подщеколдин и Екатерина Кривогова, "БН-Моторс"
Как сделать входящие звонки эффективными при минимуме затрат?
Автор: Антон Лаудэр, управляющий партнер, "Автомобильные бизнес-системы"
Рейтинг сайтов автопроизводителей и автомобильных дилеров
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По вопросам приобретения обращайтесь к Анастасии Калининой,
тел. 8-925-841-0-741,
e-mail ak@automarketolog.ru.