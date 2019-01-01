АВТОСТАТ | Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты

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Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты

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Автомобили с пробегом рынок, программы, инструменты-UCA

8 сентября, в Москве, в отеле «Москва Марриотт Ройал Аврора» состоится конференция 
«Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты»  для автодилеров и дистрибьюторов
(ул. Петровка, 11, м. «Охотный ряд», «Театральная», «Кузнецкий мост», схема расположения (PDF, 4,54 МБ).

логотипы АВТОСТАТ и Автомаркетолог.jpg

 

 

Партнеры мероприятия: Auto.ru, Яндекс, Tradedealer.ru, CarPrice, Audatex, OMI

Конференция состоялась!
Видео-ролик (доклады будут размещены на канале АВТОСТАТ (Youtube)
Фотоальбом (Facebook)

Организаторы: аналитическое агенство «АВТОСТАТ», портал «Automarketolog».

Тематики конференции:

  • Увеличение продаж автомобилей
  • Партнерские отношения
  • Эффективность
  • Стратегия
  • Опыт
  • Технологии
  • Инструменты

Аудитория B2B-автобизнес
Дистрибьюторы, дилеры, финансы, страховые, IT.
собственники бизнеса, руководящий состав отделов продаж, маркетинга, аналитики, IT.

Программа конференции
(предварительная, может изменяться):
9:00-10:00Регистрация. Приветственный кофе
10:00-10:10Презентация обучающей платформы AMSchool - он-лайн школы практического автомобильного маркетинга, Шакиров Евгений
10:10-11:401 сессия: Аналитика рынка и программы импортеров

Аналитика рынка. Тренды и тенденции. Удалов Сергей, АВТОСТАТ
Дистрибьюторы: Особенности фирменных программ по автомобилям с пробегом
Пивоваров Данил, руководитель департамента по продаже автомобилей с пробегом, Ауди Россия;
Жильцов Алексей, руководитель направления по подержанным автомобилям, Nissan;
Новиков Дмитрий, директор по корпоративным продажам и продажам автомбилей с пробегом, Renault Russia

К участию в дискуссии приглашены представители направлений по автомобилям с пробегом: KIA, Volkswagen, Hyundai, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Peugeot Citroen, Porsche, Volvo.

11:40-12:00Кофе-брейк. Розыгрыш призов.
12:00-13:10

2 сессия: Эффективные решения для продажи автомобилей с пробегом
Новый подход к продаже автомобилей с пробегом на Авто.ру, Цупер Роман, Auto.ru

Не бывшие в употреблении: как новые бизнес-модели меняют рынок авто с пробегом, 
Артем Самородов, директор направления «Автомобили с пробегом» ГК Независимость

  • Реализация проектов, направленных на увеличение цивилизованности и прозрачности рынка подержанных машин, совместно с ведущими игроками отрасли;
  • Диджитализация – развитие новых каналов взаимодействия с клиентом (онлайн платформы, мобильные сервисы и приложения);
  • Стратегия развития – появление новых бизнес-моделей по продажам авто с пробегом.

Зарубежный и российский опыт построения прибыльного бизнеса на продажах автомобилей с пробегом. Подщеколдин Алексей, Председатель Совета директоров, БН-моторс.

13:10-14:10Обед
14:10-16:10

3 сессия: Эффективные решения для продажи автомобилей с пробегом

Онлайн-аукцион как способ управления стоком и ликвидностью, CarPrice, Гуринович Эдуард

  • Онлайн-аукцион – новый способ продажи машин 
  • Гарантия цены для клиента: как увеличить продажи
  • Увеличение эффективности trade-in: правильное управление стоком

Секреты эффективной работы с IT-сервисами, , Audatex Russia, Шпонько Евгений

  • Как автоматизировать работу оценщика в дилерском центре;
  • Как исключить риски при выкупе автомобиля с пробегом;
  • Как точно оценить автомобиль;
  • Как заработать больше при продаже авто с пробегом.

Кто Ваш лучший продавец? Узнайте ответ на докладе от TradeDealer, Аншаков Артем

  • кто в Вашем ДЦ встречает посетителя, уже зная кто он и что его интересует,
  • выявляет потребность, обрабатывает возражения, 
  • допродает аксессуары, страховку, кредит и продленную гарантию, 
  • закрывает сделку и берет предоплату и все это каждый день, 24\7 без выходных, больничных и отпусков?

Успешный опыт дилерской сети автомобилей с пробегом, Сафонов Андрей, Автосеть.рф

  • Новая бизнес-модель
  • Эффективные инструменты ведения бизнеса автомобилей с пробегом в рамках дилерской сети

Расширение рынка сбыта и увеличение объема продаж через экспорт авто с пробегом на рынок Республики Беларусь, Дмитрий  Больдюсов, Первая автомобильная компания

Профессиональный trade-in, Мигаль Денис, Fresh Auto

Инструменты и технологии Яндекса для продвижения автомобилей с пробегом, 
Саркисян Артур, менеджер по работе с ключевыми клиентами

  • Тренды поиска автомобилей с пробегом;
  • Рекламные возможности для продвижения;
  • Правильная коммуникация с пользователями.
16:10-16:30Кофе-брейк. Розыгрыш призов.
16:30-18:004 сессия: Инструменты для анализа рынка автомобилей с пробегом

Сервис по проверке автомобилей с пробегом «Автотека»,
Иванов Вадим, Литвиненко Сергей, AvitoAuto

Национальная база данных автомобилей как инструмент для каждого дилера РФ, Мосеев Олег, вице-президент Ассоциации РОАД

Онлайн путь к покупке автомобиля с пробегом, Литваковский АртемOMI

usedcarawards

Награждение победителей профессиональной 
премии USED CAR AWARDS

 

 ПАРТНЁРЫ

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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

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 Аудитория в лицах:
Фотоальбомы, размещенные на Facebook мероприятий АВТОСТАТ,
прошедших в 2016 году:

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