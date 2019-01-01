Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты

Аналитика рынка. Тренды и тенденции. Удалов Сергей, АВТОСТАТ

Дистрибьюторы: Особенности фирменных программ по автомобилям с пробегом

Пивоваров Данил, руководитель департамента по продаже автомобилей с пробегом, Ауди Россия;

Жильцов Алексей, руководитель направления по подержанным автомобилям, Nissan;

Новиков Дмитрий, директор по корпоративным продажам и продажам автомбилей с пробегом, Renault Russia



К участию в дискуссии приглашены представители направлений по автомобилям с пробегом: KIA, Volkswagen, Hyundai, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Peugeot Citroen, Porsche, Volvo.