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конференция | партнерство | регистрация
8 сентября, в Москве, в отеле «Москва Марриотт Ройал Аврора» состоится конференция
«Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты» для автодилеров и дистрибьюторов
(ул. Петровка, 11, м. «Охотный ряд», «Театральная», «Кузнецкий мост», схема расположения (PDF, 4,54 МБ).
Партнеры мероприятия: Auto.ru, Яндекс, Tradedealer.ru, CarPrice, Audatex, OMI
Конференция состоялась!
Видео-ролик (доклады будут размещены на канале АВТОСТАТ (Youtube)
Фотоальбом (Facebook)
Организаторы: аналитическое агенство «АВТОСТАТ», портал «Automarketolog».
Тематики конференции:
Аудитория B2B-автобизнес
Дистрибьюторы, дилеры, финансы, страховые, IT.
собственники бизнеса, руководящий состав отделов продаж, маркетинга, аналитики, IT.
|Программа конференции
(предварительная, может изменяться):
|9:00-10:00
|Регистрация. Приветственный кофе
|10:00-10:10
|Презентация обучающей платформы AMSchool - он-лайн школы практического автомобильного маркетинга, Шакиров Евгений
|10:10-11:40
|1 сессия: Аналитика рынка и программы импортеров
Аналитика рынка. Тренды и тенденции. Удалов Сергей, АВТОСТАТ
К участию в дискуссии приглашены представители направлений по автомобилям с пробегом: KIA, Volkswagen, Hyundai, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Peugeot Citroen, Porsche, Volvo.
|11:40-12:00
|Кофе-брейк. Розыгрыш призов.
|12:00-13:10
2 сессия: Эффективные решения для продажи автомобилей с пробегом
Не бывшие в употреблении: как новые бизнес-модели меняют рынок авто с пробегом,
Зарубежный и российский опыт построения прибыльного бизнеса на продажах автомобилей с пробегом. Подщеколдин Алексей, Председатель Совета директоров, БН-моторс.
|13:10-14:10
|Обед
|14:10-16:10
3 сессия: Эффективные решения для продажи автомобилей с пробегом
Онлайн-аукцион как способ управления стоком и ликвидностью, CarPrice, Гуринович Эдуард
Секреты эффективной работы с IT-сервисами, , Audatex Russia, Шпонько Евгений
Кто Ваш лучший продавец? Узнайте ответ на докладе от TradeDealer, Аншаков Артем
Успешный опыт дилерской сети автомобилей с пробегом, Сафонов Андрей, Автосеть.рф
Расширение рынка сбыта и увеличение объема продаж через экспорт авто с пробегом на рынок Республики Беларусь, Дмитрий Больдюсов, Первая автомобильная компания
Профессиональный trade-in, Мигаль Денис, Fresh Auto
Инструменты и технологии Яндекса для продвижения автомобилей с пробегом,
|16:10-16:30
|Кофе-брейк. Розыгрыш призов.
|16:30-18:00
|4 сессия: Инструменты для анализа рынка автомобилей с пробегом
Сервис по проверке автомобилей с пробегом «Автотека»,
Национальная база данных автомобилей как инструмент для каждого дилера РФ, Мосеев Олег, вице-президент Ассоциации РОАД
Онлайн путь к покупке автомобиля с пробегом, Литваковский Артем, OMI
Награждение победителей профессиональной
Аудитория в лицах:
Фотоальбомы, размещенные на Facebook мероприятий АВТОСТАТ,
прошедших в 2016 году: