Used Car Awards 2016 | АВТОСТАТ

Used Car Awards 2016

В рамках конференции «Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», проходившей 8 сентября 2016 года в Москве, состоялось награждение лауреатов профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2016», учрежденной аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

К участию в ней были приглашены все автомобильные дистрибьюторы, а также дилерские холдинги, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Данные для анализа предоставили 17 дистрибьюторов и 41 автомобильный холдинг.

Результаты рейтинга

Номинация «Организация продаж автомобилей с пробегом»

Премиальный сегмент

I местоJaguar100,0
II местоAudi76,3
III местоLand Rover75,0

Массовый сегмент

I местоSkoda100,0
II местоVolkswagen85,6
III местоNissan73,3

до 1 000

I местоАСПЕК Авто75,5
II местоПремьера71,0
III местоRTDService71,0

от 1 000 до 5 000

I местоМаксимум87,8
II местоАксель Групп81,1
III местоАвтоимпорт68,6

более 5 000

I местоТрансТехСервис82,5
II местоРОЛЬФ66,7
III местоАвтоГермес65,8
Специальные номинации
Лучший дистрибьютор
по объему продаж
автомобилей с пробегом

Премиальный сегмент

Audi

Массовый сегмент

Toyota
Абсолютный лидер
по объему продаж
автомобилей с пробегом
РОЛЬФ

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно