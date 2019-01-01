АВТОСТАТ | Партнерство

Партнерство

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партнеры

Партнеры прошедших мероприятий

Аудитория (порядка 200-250 участников) на  наших мероприятиях привыкла искать и находить актуальную информацию, новые идеи, продукты, партнеров.
Мы поможем вам встретиться с нужными, принимающими решения  людьми, для дальнейшего завязывания полезных отношений, которые обеспечат рост Вашего бизнеса.
На данный момент в мероприятии приняли участие представители более, чем 300 компаний.

Аудитория (B2B-Автобизнес):

  • Маркетологи и аналитики дистрибьюторов, автодилеров
  • Руководители отделов маркетинга, аналитики, IT
  • Руководители и собственники бизнеса
  • Интернет-агентства
  • IT-разработчики
  • Финансы и страхование

Для получения условий партнерства обращайтесь 
к руководителю отдела рекламы и партнерских программ 
Александру Шацкому

  • по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53; моб. +7 903 333 0234
  • по e-mail ash@autostat.ru
  • Вы так же можете оставить заявку ниже

Будем рады сотрудничеству!

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