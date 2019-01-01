|Цена Авто
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конференция | партнерство | регистрация
Стоимость различается в зависимости от категории потенциального участника:
|Категория участника
|оплата
до 16.08
|оплата
с 15 по 31.08
|оплата
в сентябре
|Официальные автомобильные дилеры
|2 900
|3 900
|4 900
|Рекламные, маркетинговые агентства, IT-компании, интернет-площадки
|26 910
|28 405
|29 900
|Участники автомобильного рынка
|17 910
|18 905
|19 900
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