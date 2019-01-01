АВТОСТАТ | Регистрация

Регистрация

конференция |  партнерство  |  регистрация

Стоимость различается в зависимости от категории потенциального участника:

Категория участникаоплата
до 16.08		оплата
с 15 по 31.08		оплата
в сентябре
Официальные автомобильные дилеры2 9003 9004 900
Рекламные, маркетинговые агентства, IT-компании, интернет-площадки26 91028 40529 900
Участники автомобильного рынка17 91018 90519 900

 

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