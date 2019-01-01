АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги и прогнозы

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III ежегодная конференция для аналитиков и маркетологов
Организаторы: АА "АВТОСТАТ" и портал AutoMarketolog.Ru
Дата и время: 19 февраля 2013 года, 9:00-18:00
► фоторепортаж ► ► обзор докладов ►
Место: Москва, ул. Большая Семеновская, дом 38, Университет машиностроения (схема проезда, jpg, 158 КБт)
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Ведущие аналитики и эксперты представят свое видение по следующим темам:
Став участником конференции Вы сможете:
Аудитория нашей конференции по рыночным сегментам:
автопроизводители; автодилеры; производители автокомпонентов; представители банков, страховых компаний; представители профильных институтов; руководители и собственники бизнеса; руководители отделов маркетинга и аналитики.
Всем участникам конференции:
Участники прошлогодней конференции "Рынок легковых автомобилей: итоги и прогнозы"
|BlueFish
Continental Tires RUS LLC
Denso
Ernst&Young
Ford Sollers Holding LLC
GiPA в России
GM DAT CIS
Kia Motors Russia
Motopapa.ru
PwC
RTDS
Social Dealer
TNS
Volkswagen Group Rus
ZEBRA Project
|Автоград
АВТОлогистика
АВТО-МАРКЕТ
Автопрестиж
Автоцентр ООО "СМАРТ"
Алайд Ниппон
Арсенал Групп (ГК "Авангард")
БМВ Русланд Трейдинг
Ведомости
Вольво Карс
ГРУППА ГАЗ
ГК "ДримКaр"
ГК "Автоград"
ГК "АВТОМИР"
ГК "Независимость"
|АВТОВАЗ
Джи Эм-АВТОВАЗ
Европлан
Корпорация "АВТОКАПИТАЛ"
Каркаде
КИА Моторс РУС
КонстрактРус
МДМ Банк
Мицуи энд Ко. Москоу
"Независимость"
Менеджмент
Новлайн
РайффайзенБанк
"РОЛЬФ"
Росбанк
|Русфинанс Банк
Самарская кабельная компания
Сбербанк России
ССТ
СУЗУКИ МОТОР РУС
Тойота Мотор
ТойотаБанк
ТПП РФ
МГТУ им. Баумана
Уралсиб Банк
Цезарь Сателлит
ЦЕНТР-КАПИТАЛ
Эвоник Химия
Kelin UMC
По вопросам взаимодействия обращаться:
Коммерческое партнерство:
Информационное партнерство:
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