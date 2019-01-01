АВТОСТАТ | АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги и прогнозы

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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - итоги и прогнозы

III ежегодная конференция для аналитиков и маркетологов

Организаторы: АА "АВТОСТАТ" и портал AutoMarketolog.Ru

Дата и время: 19 февраля 2013 года, 9:00-18:00

► фоторепортаж ►        обзор докладов 

Место: Москва, ул. Большая Семеновская, дом 38, Университет машиностроения (схема проезда, jpg, 158 КБт)

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Фоторепортаж с прошедшей конференции по итогам 2012 года

Ведущие аналитики и эксперты представят свое видение по следующим темам:

  • Легковые автомобили
  • Грузовики
  • Легкие коммерческие автомобили
  • Автокредитование
  • Автострахование
  • Сервис и послепродажное обслуживание автомобилей
  • Автомобили с пробегом
  • Рынок автозапчастей
  • Кадры для автобизнеса
  • Реклама в автобизнесе

Фоторепортаж с прошедшей конференции по итогам 2012 года

Став участником конференции Вы сможете:

  • Соотнести свое видение рынка, его итогов за 2012 год, перспектив на 2013 год со взглядами других игроков автомобильного рынка, специалистов, экспертов.
  • Узнать о самых последних тенденциях макроэкономики и познакомиться с мнением экспертов-экономистов и лидеров рынка.
  • Познакомиться с коллегами из всех регионов России.
  • Принять участие в "Конкурсе на самый точный прогноз авторынка России" в 2013 году и уточнить свои прогнозы.

Аудитория нашей конференции по рыночным сегментам:

автопроизводители; автодилеры; производители автокомпонентов; представители банков, страховых компаний; представители профильных институтов; руководители и собственники бизнеса; руководители отделов маркетинга и аналитики.

Всем участникам конференции:

  • Возможность участия в ежегодном "Конкурсе на самый точный прогноз автомобильного рынка", приз - iPad mini (будет вручён победителю на IV конференции; + бесплатное участие)
  • Маркетинговый отчет о тенденциях и перспективах автомобильного рынка России, либо легковых, либо грузовых автомобилей.  (выход - 02.2013, примеры отчетов за 2012 год - легковые/грузовые)

Участники прошлогодней конференции "Рынок легковых автомобилей: итоги и прогнозы"

BlueFish
Continental Tires RUS LLC
Denso
Ernst&Young
Ford Sollers Holding LLC
GiPA в России
GM DAT CIS
Kia Motors Russia
Motopapa.ru
PwC
RTDS
Social Dealer
TNS
Volkswagen Group Rus
ZEBRA Project		Автоград
АВТОлогистика
АВТО-МАРКЕТ
Автопрестиж
Автоцентр ООО "СМАРТ"
Алайд Ниппон
Арсенал Групп (ГК "Авангард")
БМВ Русланд Трейдинг
Ведомости
Вольво Карс
ГРУППА ГАЗ
ГК "ДримКaр"
ГК "Автоград"
ГК "АВТОМИР"
ГК "Независимость"		АВТОВАЗ
Джи Эм-АВТОВАЗ
Европлан
Корпорация "АВТОКАПИТАЛ"
Каркаде
КИА Моторс РУС
КонстрактРус
МДМ Банк
Мицуи энд Ко. Москоу
"Независимость"
Менеджмент
Новлайн
РайффайзенБанк
"РОЛЬФ"
Росбанк		Русфинанс Банк
Самарская кабельная компания
Сбербанк России
ССТ
СУЗУКИ МОТОР РУС
Тойота Мотор
ТойотаБанк
ТПП РФ
МГТУ им. Баумана
Уралсиб Банк
Цезарь Сателлит
ЦЕНТР-КАПИТАЛ
Эвоник Химия
Kelin UMC

 

По вопросам взаимодействия обращаться:

Коммерческое партнерство:

Информационное партнерство:

  • АА "АВТОСТАТ": Целикова Светлана - (499) 685-01-51, e-mail press@autostat.ru;
  • AutoMarketolog.Ru: Анастасия Калинина - (925) 841-07-41, e-mail ak@automarketolog.ru.

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