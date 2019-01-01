АВТОСТАТ | Докладчики конференции

Докладчики конференции

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Подтвердили своё участие в конференции в качестве спикеров и экспертов:

  1. Тимур Микая, директор Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения, Минпромторг
  2. Сергей Литвиненко, старший менеджер практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли, PricewaterhouseCoopers Russia B.V.
  3. Екатерина Хорева, руководитель направления производства и планирования, Chevrolet Russia
  4. Ярослав Зайцев, руководитель сектора исследований автомобилей, TNS
  5. Наталья Жильцова, генеральный директор, "Независимость INFIN"
  6. Дмитрий Роткин, генеральный директор, ООО "Белый сервис"
  7. Андрей Измалков, руководитель аналитического отдела, ООО "РОЛЬФ"
  8. Валерий Тараканов, директор по маркетингу, СП Ford Sollers Holding LLC
  9. Александр Бредихин, начальник управления по маркетингу, АВТОВАЗ
  10. Евгений Новиков, директор Департамента автокредитования, "АлтайЭнергоБанк"
  11. Иван Жигарев, начальник отдела автокредитования, "Сбербанк"
  12. Кирилл Никода, аналитик, "Газпромбанк"
  13. Андрей Николаенко, ректор, Университет машиностроения
  14. Игорь Березин, президент, Гильдия маркетологов
  15. Алексей Бессонов, начальник отдела разработки продуктов Департамент автокредитования, Русфинанс Банк
  16. Борис Ласкин, исполнительный директор, НАПТО
  17. Роман Гуляев, генеральный директор, ИД «Новости автобизнеса»
  18. Игорь Моржаретто, заместитель главного редактора, "За рулем"
  19. Сергей Целиков, директор, аналитическое агентство "АВТОСТАТ"
  20. СергейУдалов, исполнительный директор, аналитическое агентство "АВТОСТАТ"
  21. Дмитрий Ярыгин, аналитик, аналитическое агентство "АВТОСТАТ"
  22. Олег Марков, директор по реализации и маркетингу, «Коммерческие автомобили «Группы ГАЗ»
  23. Анна Горячева, вице-президент – начальник Департамента по работе с физическими лицами, Газпромбанк
  24. Александр Кравцов, директор по маркетингу, ИРИТО
  25. Максим Ханжин, руководитель Ассоциации по защите прав автострахователей
  26. Юрий Грибанов, управляющий партнер, Frank Research Group

 Фоторепортаж с прошедшей конференции по итогам 2012 года

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