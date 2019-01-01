Докладчики конференции

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Подтвердили своё участие в конференции в качестве спикеров и экспертов:
- Тимур Микая, директор Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения, Минпромторг
- Сергей Литвиненко, старший менеджер практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли, PricewaterhouseCoopers Russia B.V.
- Екатерина Хорева, руководитель направления производства и планирования, Chevrolet Russia
- Ярослав Зайцев, руководитель сектора исследований автомобилей, TNS
- Наталья Жильцова, генеральный директор, "Независимость INFIN"
- Дмитрий Роткин, генеральный директор, ООО "Белый сервис"
- Андрей Измалков, руководитель аналитического отдела, ООО "РОЛЬФ"
- Валерий Тараканов, директор по маркетингу, СП Ford Sollers Holding LLC
- Александр Бредихин, начальник управления по маркетингу, АВТОВАЗ
- Евгений Новиков, директор Департамента автокредитования, "АлтайЭнергоБанк"
- Иван Жигарев, начальник отдела автокредитования, "Сбербанк"
- Кирилл Никода, аналитик, "Газпромбанк"
- Андрей Николаенко, ректор, Университет машиностроения
- Игорь Березин, президент, Гильдия маркетологов
- Алексей Бессонов, начальник отдела разработки продуктов Департамент автокредитования, Русфинанс Банк
- Борис Ласкин, исполнительный директор, НАПТО
- Роман Гуляев, генеральный директор, ИД «Новости автобизнеса»
- Игорь Моржаретто, заместитель главного редактора, "За рулем"
- Сергей Целиков, директор, аналитическое агентство "АВТОСТАТ"
- СергейУдалов, исполнительный директор, аналитическое агентство "АВТОСТАТ"
- Дмитрий Ярыгин, аналитик, аналитическое агентство "АВТОСТАТ"
- Олег Марков, директор по реализации и маркетингу, «Коммерческие автомобили «Группы ГАЗ»
- Анна Горячева, вице-президент – начальник Департамента по работе с физическими лицами, Газпромбанк
- Александр Кравцов, директор по маркетингу, ИРИТО
- Максим Ханжин, руководитель Ассоциации по защите прав автострахователей
- Юрий Грибанов, управляющий партнер, Frank Research Group