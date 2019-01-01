Программа конференции

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Представленная программа является предварительной и может измениться.

09:00-09:45 - Регистрация участников, общение

10:00-11:50 Первая сессия

Вручение призов за самый точный прогноз автомобильного рынка 2012

Регулирование автопрома и автомобильного рынка РФ. Результаты и планы

Тимур Микая, директор Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения, Минпромторг

Тимур Микая, директор Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения, Минпромторг Российский авторынок на фоне мировых. Значимость для глобальных брендов. Прогноз на 2013 год

Сергей Литвиненко, старший менеджер практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли, PwC

Сергей Литвиненко, старший менеджер практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли, PwC Что будет с экономикой мира и страны в 2013 году и как это повлияет на автомобильный рынок

Игорь Березин, президент, Гильдия маркетологов

11:50-12:10 - Кофе-пауза

12:10-14:00 Продолжение первой сессии

Структура и тенденции рынка легковых автомобилей в 2012 году, прогнозы на 2013.

Сергей Целиков, директор, АВТОСТАТ

Сергей Целиков, директор, АВТОСТАТ Рынок коммерческих автомобилей (LCV, CV, HCV) в 2012, есть ли драйверы роста в 2013?

Дмитрий Ярыгин, аналитик, АВТОСТАТ

Дмитрий Ярыгин, аналитик, АВТОСТАТ Продолжит ли автокредитование развивать автомобильный рынок или повернет его вспять?

Алексей Бессонов, начальник отдела разработки продуктов Департамент автокредитования, Русфинанс Банк,

Алексей Бессонов, начальник отдела разработки продуктов Департамент автокредитования, Русфинанс Банк, Будет ли автокредитование способствовать развитию автомобильного рынка в России или повернет его вспять? (изменения требований к заемщикам, тенденции изменений в программах автокредитования)

Анна Горячева, вице-президент – начальник Департамента по работе с физическими лицами, Газпромбанк

(изменения требований к заемщикам, тенденции изменений в программах автокредитования) Анна Горячева, вице-президент – начальник Департамента по работе с физическими лицами, Газпромбанк КАСКО И ОСАГО. Объемы рынка и роль в нем автобизнеса?

Наталья Жильцова, генеральный директор, ООО "Независимость-Финсервис"

Эксперты первой сессии: Екатерина Хорева (Chevrolet Russia), Валерий Тараканов (Ford Sollers), Александр Бредихин (АВТОВАЗ), Кирилл Никода (Газпромбанк), Александр Кравцов (ИРИТО), Евгений Новиков (АлтайЭнергоБанк), Иван Жигарев (Сбербанк), Максим Ханжин (Ассоциация по защите прав автострахователей), Юрий Грибанов (Frank Research Group)

14:00-15:00 - Обед

15:00-16:30 Вторая сессия

Послепродажное обслуживание автомобилей - как изменился рынок, за кем будущее?

Дмитрий Роткин, генеральный директор, «Белый сервис»

Дмитрий Роткин, генеральный директор, «Белый сервис» Рынок автомобилей с пробегом: большой оборот и высокая стабильность. Смогут ли на нем зарабатывать дилеры?

Андрей Измалков, руководитель аналитического отдела Департамента по продажам автомобилей с пробегом Рольф

Андрей Измалков, руководитель аналитического отдела Департамента по продажам автомобилей с пробегом Рольф Рынок запчастей - как велик пирог и чьи в нем доли?

Сергей Удалов, исполнительный директор, АВТОСТАТ

16:30-16: 50 - Кофе-пауза

16:50-17:30 Продолжение второй сессии

Кадры для автобизнеса: кто приходит на работу и кто нужен бизнесу?

Андрей Николаенко, ректор, Университет машиностроения

Андрей Николаенко, ректор, Университет машиностроения Реклама автомобилей: где, сколько и как работает? Портрет потребителя

Ярослав Зайцев, руководитель сектора исследования автомобилей TNS

Эксперты второй сессии: Олег Марков («Коммерческие автомобили «Группы ГАЗ»), Игорь Моржаретто (Журнал «За рулем»), Борис Ласкин (НАПТО), Роман Гуляев (ИД «Новости автобизнеса»)

17:30-18:00

Подведение итогов. Завершение конференции

В рамках конференции проводится традиционный конкурс на самый лучший прогно рынка в 2013 году. Оглашение итогов конкурса и награждение победителей будет проводится на следующей конференции в 2014 году.