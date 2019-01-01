Рынок легковых автомобилей: итоги и прогнозы

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Автомобильная конференция для аналитиков и маркетологов
Организаторы:
При поддержке Комитета по предпринимательству в автомобильной сфере ТПП РФ.
► Заочное участие в конференции
► Видеорепортаж с конференции(flv, 12 МБт, информация с сайта www.bibika.ru)
► Все новости по состоявшейся конференции
► Пресс-релиз конференции(pdf, 305 кБт, 21.02.2012)
► Пост-релиз конференции(pdf, 558 кБт, 29.02.2012)
Время и место проведения: 21 февраля 2012 года, Москва.
Адрес проведения: Шлюзовая наб., 6, отель "КАТЕРИНА СИТИ", конференц-зал "Нобель".
Ближайшие станции метро: Павелецкая кольцевая, Павелецкая радиальная (см. схему).
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
09.00-09.30 - Регистрация участников.
09.30-10.00 - Приветственное слово. Подведение итогов Конкурса на лучший прогноз авторынка в 2011 году.
10.00-11.30 - Первая сессия
11.30-12.00 - Кофе-брейк
12.00-13.30 - Вторая сессия
13:30-14:45 - Обед
14:45-16:15 - Третья сессия
16.15-16.45 - Кофе-брейк
16.45-17.45 - Дискуссионная сессия
Участники дискуссии:
Каждый участник дискуссионной сессии получает возможность сделать небольшое выступление (3-5 минут) по обозначенным выше вопросам и далее должен быть готов аргументировать свои соображения и выводы. Все желающие выступить должны зарегистрироваться у организаторов конференции до 19 февраля).
17.45-18.00 - Проведение Конкурса на лучший прогноз авторынка в 2012 году.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ
Стоимость участия в конференции - 19 900 рублей.
Второй и следующие участники от одной организации получают скидку 20%.
Для регистрации в качестве участника конференции необходимо заполнить регистрационную форму и отправить её по адресу dlavrenev@autostat.ru .
По всем вопросам относительно данной конференции обращаться к Лавренёву Дмитрию Викторовичу
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ