АВТОСТАТ | Рынок легковых автомобилей: итоги и прогнозы

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Рынок легковых автомобилей: итоги и прогнозы

Автомобильная конференция для аналитиков и маркетологов

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Организаторы:

  • Аналитическое агентство «АВТОСТАТ»
  • Интернет-портал AutoMarketolog.ru

При поддержке Комитета по предпринимательству в автомобильной сфере ТПП РФ.

► Заочное участие в конференции

► Видеорепортаж с конференции(flv, 12 МБт, информация с сайта www.bibika.ru)

► Фоторепортаж с конференции

► Все новости по состоявшейся конференции

► Пресс-релиз конференции(pdf, 305 кБт, 21.02.2012)

► Пост-релиз конференции(pdf, 558 кБт, 29.02.2012)

Время и место проведения: 21 февраля 2012 года, Москва.
Адрес проведения: Шлюзовая наб., 6, отель "КАТЕРИНА СИТИ", конференц-зал "Нобель".
Ближайшие станции метро: Павелецкая кольцевая, Павелецкая радиальная (см. схему).

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

09.00-09.30 - Регистрация участников.

09.30-10.00 - Приветственное слово. Подведение итогов Конкурса на лучший прогноз авторынка в 2011 году.

10.00-11.30 - Первая сессия

  • "Россия на фоне мировых автомбильных рынков. Тенденции и прогнозы",
    Леонид Кострома, PwC, руководитель аналитического отдела
  • "Особенности Российского автомобильного рынка, тенденции и прогнозы",
    Иван Бончев, Ernst&Young, руководитель автомобильной практики в СНГ
  • "Шевроле на российском рынке: история и перспективы",
    Александр Мигаль, GM DAT CIS, директор по маркетингу и поддержке продаж
  • "Стратегия Volkswagen Group на российском рынке",
    Михаил Кондратьев, Volkswagen Group Rus, менеджер по маркетинговым исследованиям и анализу рынка
  • "Стратегия марки Kia на российском рынке",
    Дмитрий Иващенко, Kia Motors Russia, директор по развитию бизнеса
  • "Региональные особенности российского авторынка",
    Сергей Удалов, АВТОСТАТ, исполнительный директор

11.30-12.00 - Кофе-брейк

12.00-13.30 - Вторая сессия

  • "Стратегия компании",
    Татьяна Луковецкая, ГК "РОЛЬФ", главный управляющий директор розничного подразделения
  • "Региональные особенности рынка за Уралом. Укрепление позиций бренда дилера на региональном рынке",
    Андрей Фирсов, Автоград, директор по маркетингу
  • "Рынок автомобилей с пробегом: итоги и прогнозы",
    Андрей Измалков, BlueFish, руководитель аналитического отдела
  • "Эффективность дилерского центра",
    Максим Ашихмин, ZEBRA Project, главный инженер
  • "Итоги и тенденции рынка послепродажного обслуживания автомобилей",
    Александр Груздев, GiPA в России, генеральный директор
  • "Портрет потребителя на автомобильном рынке России",
    Ярослав Зайцев, TNS, руководитель сектора исследований автомобилей,
    Михаил Райбман, TNS, директор по работе с рекламными агентствами

13:30-14:45 - Обед

14:45-16:15 - Третья сессия

  • "Главное преимущество банка на рынке автокредитов (о канале DSA и CRM рассылках при продаже автокредитов)",
    Ирина Плюснина, Сбербанк России, Департамент организации розничного обслуживания и продаж, Управление по работе с партнерами, менеджер по работе с ключевыми партнерами
  • "Роль кэптивных банков в сохранении лояльности клиентов и управлении остаточной стоимостью автомобилей",
    Александр Колошенко, ТойотаБанк, президент
  • "Тенденции на рынке автокредитования",
    Алексей Бессонов, Русфинансбанк, Департамент автокредитования, начальник отдела разработки продуктов
  • "Как изменился "портрет заемщика" - покупателя автомобиля за последние 5 лет",
    Дмитрий Ищенко, Росбанк, директор департамента маркетинга и банковских продуктов
  • "Рынок автострахования. Итоги и ожидания",
    Татьяна Робулец, Современные страховые технологии, генеральный директор
  • "Инструменты анализа и прогнозирования автомобильного рынка. Европейский опыт",
    Святослав Кучко, BDW Automotive, ведущий аналитик

16.15-16.45 - Кофе-брейк

16.45-17.45 - Дискуссионная сессия

Участники дискуссии:

  • Сергей Целиков, АВТОСТАТ, генеральный директор (модератор);
  • Валерий Тараканов, Ford Sollers Holding LLC, директор по маркетингу;
  • Борис Саленко, Тойота, начальник отдела планирования продаж и маркетинговой стратегии;
  • Олег Мосеев, ГК "ДримКАр", председатель Совета директоров;
  • Игорь Моржаретто, журнал "За рулём", заместитель главного редактора;
  • докладчики первых трёх сессий;
  • участники конференции.

Каждый участник дискуссионной сессии получает возможность сделать небольшое выступление (3-5 минут) по обозначенным выше вопросам и далее должен быть готов аргументировать свои соображения и выводы. Все желающие выступить должны зарегистрироваться у организаторов конференции до 19 февраля).

17.45-18.00 - Проведение Конкурса на лучший прогноз авторынка в 2012 году.
                         Подведение итогов конференции.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ

Стоимость участия в конференции - 19 900 рублей.
Второй и следующие участники от одной организации получают скидку 20%.
Для регистрации в качестве участника конференции необходимо заполнить регистрационную форму и отправить её по адресу dlavrenev@autostat.ru .

По всем вопросам относительно данной конференции обращаться к Лавренёву Дмитрию Викторовичу

  • по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 20-55-53;
  • по e-mail: dlavrenev@autostat.ru
ПАРТНЁР КОНФЕРЕНЦИИ

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