Рынок легковых автомобилей: итоги и прогнозы

09.00-09.30 - Регистрация участников. 09.30-10.00 - Приветственное слово. Подведение итогов Конкурса на лучший прогноз авторынка в 2011 году. 10.00-11.30 - Первая сессия "Россия на фоне мировых автомбильных рынков. Тенденции и прогнозы",

Леонид Кострома , PwC, руководитель аналитического отдела

, PwC, руководитель аналитического отдела "Особенности Российского автомобильного рынка, тенденции и прогнозы",

Иван Бончев , Ernst&Young, руководитель автомобильной практики в СНГ

, Ernst&Young, руководитель автомобильной практики в СНГ "Шевроле на российском рынке: история и перспективы",

Александр Мигаль , GM DAT CIS, директор по маркетингу и поддержке продаж

, GM DAT CIS, директор по маркетингу и поддержке продаж "Стратегия Volkswagen Group на российском рынке",

Михаил Кондратьев , Volkswagen Group Rus, менеджер по маркетинговым исследованиям и анализу рынка

, Volkswagen Group Rus, менеджер по маркетинговым исследованиям и анализу рынка "Стратегия марки Kia на российском рынке",

Дмитрий Иващенко , Kia Motors Russia, директор по развитию бизнеса

, Kia Motors Russia, директор по развитию бизнеса "Региональные особенности российского авторынка",

Сергей Удалов, АВТОСТАТ, исполнительный директор 11.30-12.00 - Кофе-брейк 12.00-13.30 - Вторая сессия "Стратегия компании",

Татьяна Луковецкая , ГК "РОЛЬФ", главный управляющий директор розничного подразделения

, ГК "РОЛЬФ", главный управляющий директор розничного подразделения "Региональные особенности рынка за Уралом. Укрепление позиций бренда дилера на региональном рынке",

Андрей Фирсов , Автоград, директор по маркетингу

, Автоград, директор по маркетингу "Рынок автомобилей с пробегом: итоги и прогнозы",

Андрей Измалков , BlueFish, руководитель аналитического отдела

, BlueFish, руководитель аналитического отдела "Эффективность дилерского центра",

Максим Ашихмин , ZEBRA Project, главный инженер

, ZEBRA Project, главный инженер "Итоги и тенденции рынка послепродажного обслуживания автомобилей",

Александр Груздев , GiPA в России, генеральный директор

, GiPA в России, генеральный директор "Портрет потребителя на автомобильном рынке России",

Ярослав Зайцев, TNS, руководитель сектора исследований автомобилей,

Михаил Райбман, TNS, директор по работе с рекламными агентствами 13:30-14:45 - Обед 14:45-16:15 - Третья сессия "Главное преимущество банка на рынке автокредитов (о канале DSA и CRM рассылках при продаже автокредитов)",

Ирина Плюснина , Сбербанк России, Департамент организации розничного обслуживания и продаж, Управление по работе с партнерами, менеджер по работе с ключевыми партнерами

, Сбербанк России, Департамент организации розничного обслуживания и продаж, Управление по работе с партнерами, менеджер по работе с ключевыми партнерами "Роль кэптивных банков в сохранении лояльности клиентов и управлении остаточной стоимостью автомобилей",

Александр Колошенко , ТойотаБанк, президент

, ТойотаБанк, президент "Тенденции на рынке автокредитования",

Алексей Бессонов , Русфинансбанк, Департамент автокредитования, начальник отдела разработки продуктов

, Русфинансбанк, Департамент автокредитования, начальник отдела разработки продуктов "Как изменился "портрет заемщика" - покупателя автомобиля за последние 5 лет",

Дмитрий Ищенко , Росбанк, директор департамента маркетинга и банковских продуктов

, Росбанк, директор департамента маркетинга и банковских продуктов "Рынок автострахования. Итоги и ожидания",

Татьяна Робулец , Современные страховые технологии, генеральный директор

, Современные страховые технологии, генеральный директор "Инструменты анализа и прогнозирования автомобильного рынка. Европейский опыт",

Святослав Кучко, BDW Automotive, ведущий аналитик 16.15-16.45 - Кофе-брейк 16.45-17.45 - Дискуссионная сессия Участники дискуссии: Сергей Целиков , АВТОСТАТ, генеральный директор (модератор);

, АВТОСТАТ, генеральный директор (модератор); Валерий Тараканов , Ford Sollers Holding LLC, директор по маркетингу;

, Ford Sollers Holding LLC, директор по маркетингу; Борис Саленко , Тойота, начальник отдела планирования продаж и маркетинговой стратегии;

, Тойота, начальник отдела планирования продаж и маркетинговой стратегии; Олег Мосеев , ГК "ДримКАр", председатель Совета директоров;

, ГК "ДримКАр", председатель Совета директоров; Игорь Моржаретто , журнал "За рулём", заместитель главного редактора;

, журнал "За рулём", заместитель главного редактора; докладчики первых трёх сессий;

участники конференции. Каждый участник дискуссионной сессии получает возможность сделать небольшое выступление (3-5 минут) по обозначенным выше вопросам и далее должен быть готов аргументировать свои соображения и выводы. Все желающие выступить должны зарегистрироваться у организаторов конференции до 19 февраля). 17.45-18.00 - Проведение Конкурса на лучший прогноз авторынка в 2012 году.

Подведение итогов конференции.