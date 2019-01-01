«Цифровой маркетинг на автомобильном рынке 2016»

9.00 - 9.30 Регистрация участников, общение, утренний кофе

9.30 - 9.50 Открытие конференции. Приветственное слово организаторов.

Вступительное слово вице-президента РОАД Александра Иванова участникам конференции.



Ключевые вопросы конференции: Что изменилось? Каким будет маркетинг на автомобильном рынке? Что ищет и как действует потребитель? Для эффективной работы маркетинга появляется много новых решений, что работает и как выбрать?

Выступление генерального директора АА «АВТОСТАТ» Сергея Целикова «Прогнозы авторынка-2016».

9.50-10.30 Общая сессия: приглашенный гость

Виктория Вирта - топ-эксперт в Институте Развития Интернета, основатель в Академия интернет-резерва ВИРТА.

Тема: Кто победит в цифровом веке? Интернет-стратегии выживания.

10.30-12:00 Рабочая сессия «Автодилеры» Конкурс «Перспективное решение в цифровых коммуникациях для автомобильного рынка - 2016»

Выступление руководителей отделов маркетинга и рекламы ведущих ДЦ:

- СП БИЗНЕС КАР, Наталья Меркуль, начальник отдела аналитики и контроля, Департамент маркетинга,

Тема: Аналитика телефонного трафика или кривое зеркало воронки продаж.

- ГК «АвтоСпецЦентр», Павел Евдокимов, старший менеджер интернет и CRM-проектов,

Тема: Автоматизация стратегии e-mail рассылок. От простого к сложному. Как выбрать правильную стратегию и способы ее автоматизации для всей группы компаний? Какие проблемы пришлось решать на каждом этапе от планирования до реализации?

- ГК «Рольф», Елена Стулова, руководитель отдела маркетинга и рекламы

Тема: Откровения маркетолога. Простые секреты успеха Представители дилерских сетей выберут наиболее перспективное решение для интернет-коммуникаций в 2016 году.



Жюри:

- Елена Московская-Муштак, ГК «РОЛЬФ», директор по маркетингу,

- Наталья Быкова, Genser, директор по маркетингу и рекламе,

- Мария Зубарева, ГК «ТрансТехСервис», руководитель департамента маркетинга и рекламы. Участники - перспективные интернет решения для автомобильного рынка: «Кредитит», сервис: е-Кредит Продажи «ВиВиГо», сервис: сервис лидогенерации для автодилеров ВиВиГо Drom.ru, сервис : Проверенные авто. Drom.ru Bright box, сервис: Dealer Mobility «Высокие Бизнес Идеи», сервис: система аналитики «Асода Аналитика» СallKeeper, сервис: IT решения для автобизнеса Авто.ру, сервис: Новый личный кабинет дилера или "Услуга "Будь первым" на Авто.ру" TradeDealer.ru, сервис: Идеальный сайт автохолдинга «Гуд Трейд», сервис: AutochatBot GfK Rus, сервис: GfK Crossmedia Panel Advert Focus, сервис: АвтоНовости Мой Мотор

12:00-12:15 Кофе-брейк

12:15-13.30 Рабочая сессия «Профессионалы», I часть Открытое интервью с директорами по маркетингу дилерских сетей

Выступление digital-агентств и представителей интернет-маркетинга:

- LiveTex, Александр Карягин, директор по маркетингу,

Тема: Как автодилеру использовать цифровые каналы для продаж и обслуживания?

- Ingate Digital Agency, Дмитрий Орлов, руководитель информационно-аналитического отдела,

Тема: Новые тренды продвижения автодилеров в интернете.

- CoMagic, Михаил Бутенко, руководитель отдел по работе с ключевыми клиентами,

Тема: Современный сайт из автоотрасли: как выглядит, как работает, откуда привлекает посетителей и как конвертирует их в клиентов.

- TradeDealer, Артем Аншаков, директор по развитию,

Тема: Автодилер в эпоху технологий. Тренды и практические кейсы. В чем заключается эффективная работа Директора по маркетингу в дилерском бизнесе? Оптимальные решения, советы, рекомендации по основным вопросам:

- Как построить прозрачные отношения между маркетингом и продажами?

- Как построить эффективный маркетинг в компании? Ключевые показатели?

- Как оптимизировать бюджет?

- Как изменится работы маркетинга в ближайшие год-два?

Участники:

- ГК «СИМ», Камнев Константин, директор департамента маркетинга и рекламы,

- ГК «Модус», Оксин Александр, директор по маркетингу,





13.30-14.30 ОБЕД

14.30-16:00 Рабочая сессия «Профессионалы», II часть Рабочая сессия «Автопроизводители»

- CallTouch, Алексей Авдеев, коммерческий директор

Тема: Исследование эффективности контекстной рекламы в автомобильной тематике: аналитика 2016 года

- Bright Box, Алексей Лазарев, директор проекта Dealer Mobility.

Тема:

Топ 3 функции в мобильном приложении дилера, которыми пользуются автовладельцы

Топ 3 способа, как добиться установки вашего мобильного приложения в смартфоне клиента

Топ 3 тренда в развитии мобильных технологий в бизнес-приложениях - CallKeeper, Иван Кузьмичев, директор по развитию

Тема: Успеть за 160 секунд. Мы сделаем это вместе!

- LedZeppelin, Федор Кривов, генеральный директор

Тема: Эксперименты автодилеров в Интернет-маркетинге

- GFK, Бухтин Денис, Руководитель по развитию направления "Автозапчасти и Смазочные материалы России"

Тема: Connected Consumer Trends: что надо знать о рынке и потребителе в эпоху всеобщей подключенности Выступления руководителей отделов маркетинга от автопроизводителей: Nissan, Chery, Lifan. Тезисы: Какие тренды маркетинга сильнее всего повлияют на автомобильный рынок в 2016 году? Стратегия бренда в интернет.

16.00-17.00 Мастер-классы Яндекс, Авто.ру

Константин Шибенков, Авто.ру, Как улучшить свое положение на классифайдах?

Михаил Лозгачёв, Яндекс, Директ для дилеров и производителей: свежая аналитика и практические советы

17.00-18:00 Круглые столы, кофе-брейк

№1. Социальные сети и репутация. Подводные камни и практические советы. Ведущие: Евгений Шакиров, директор по развитию «Автомаркетолог», Светлана Браницкая, ГК «РОЛЬФ»