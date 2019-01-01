АВТОСТАТ | «Цифровой маркетинг на автомобильном рынке 2016»

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«Цифровой маркетинг на автомобильном рынке 2016»

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V ежегодная конференция
состоится 27 мая 2016 г. 
в Москве, в гостинице «Бородино» по адресу:
ул. Русаковская, д. 13, стр. 5 (м. Красносельская) схема проезда
Организаторы - АВТОСТАТ и AUTOMARKETOLOG

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Конференция адресована руководителям отделов маркетинга и продаж, директорам и собственникам предприятий, начальникам клиентских служб, CRM-отделов, IT-отделов.

Предварительная программа:

9.00 - 9.30Регистрация участников, общение, утренний кофе
9.30 - 9.50Открытие конференции. Приветственное слово организаторов.
Вступительное слово вице-президента РОАД Александра Иванова участникам конференции.

Ключевые вопросы конференции: Что изменилось? Каким будет маркетинг на автомобильном рынке? Что ищет и как действует потребитель? Для эффективной работы маркетинга появляется много новых решений, что работает и как выбрать?
Выступление генерального директора АА «АВТОСТАТ» Сергея Целикова «Прогнозы авторынка-2016».
9.50-10.30Общая сессия: приглашенный гость
 Виктория Вирта - топ-эксперт в Институте Развития Интернета, основатель в Академия интернет-резерва ВИРТА.
Тема: Кто победит в цифровом веке? Интернет-стратегии выживания.
10.30-12:00Рабочая сессия «Автодилеры» Конкурс «Перспективное решение в цифровых коммуникациях для автомобильного рынка - 2016»
 Выступление руководителей отделов маркетинга и рекламы ведущих ДЦ:
-    СП БИЗНЕС КАР, Наталья Меркуль, начальник отдела аналитики и контроля, Департамент маркетинга,
Тема: Аналитика телефонного трафика или кривое зеркало воронки продаж.
-    ГК «АвтоСпецЦентр», Павел Евдокимов, старший менеджер интернет и CRM-проектов,
Тема: Автоматизация стратегии e-mail рассылок. От простого к сложному. Как выбрать правильную стратегию и способы ее автоматизации для всей группы компаний? Какие проблемы пришлось решать на каждом этапе от планирования до реализации?
-    ГК «Рольф», Елена Стулова, руководитель отдела маркетинга и рекламы
Тема: Откровения маркетолога. Простые секреты успеха		 

Представители дилерских сетей выберут наиболее перспективное решение для интернет-коммуникаций в 2016 году.

Жюри:
-    Елена Московская-Муштак, ГК «РОЛЬФ», директор по маркетингу,
-    Наталья Быкова, Genser, директор по маркетингу и рекламе,
-    Мария Зубарева, ГК «ТрансТехСервис», руководитель департамента маркетинга и рекламы.

Участники - перспективные интернет решения для автомобильного рынка:

  1. «Кредитит», сервис: е-Кредит Продажи
  2. «ВиВиГо», сервис: сервис лидогенерации для автодилеров ВиВиГо
  3. Drom.ru, сервис : Проверенные авто. Drom.ru
  4. Bright box, сервис: Dealer Mobility
  5. «Высокие Бизнес Идеи», сервис: система аналитики «Асода Аналитика»
  6. СallKeeper, сервис: IT решения для автобизнеса 
  7. Авто.ру, сервис: Новый личный кабинет дилера или "Услуга "Будь первым" на Авто.ру"
  8. TradeDealer.ru, сервис: Идеальный сайт автохолдинга
  9. «Гуд Трейд», сервис: AutochatBot
  10. GfK Rus, сервис: GfK Crossmedia Panel
  11. Advert Focus, сервис: АвтоНовости Мой Мотор
12:00-12:15Кофе-брейк
12:15-13.30Рабочая сессия «Профессионалы», I часть Открытое интервью с директорами по маркетингу дилерских сетей
 Выступление digital-агентств и представителей интернет-маркетинга:
-    LiveTex, Александр Карягин, директор по маркетингу,
Тема: Как автодилеру использовать цифровые каналы для продаж и обслуживания?
-    Ingate Digital Agency, Дмитрий Орлов, руководитель информационно-аналитического отдела,
Тема: Новые тренды продвижения автодилеров в интернете.
-    CoMagic, Михаил Бутенко, руководитель отдел по работе с ключевыми клиентами,
Тема: Современный сайт из автоотрасли: как выглядит, как работает, откуда привлекает посетителей и как конвертирует их в клиентов.
- TradeDealer, Артем Аншаков, директор по развитию,
Тема: Автодилер в эпоху технологий. Тренды и практические кейсы.		 

В чем заключается эффективная работа Директора по маркетингу в дилерском бизнесе? Оптимальные решения, советы, рекомендации по основным вопросам:
-    Как построить прозрачные отношения между маркетингом и продажами?
-    Как построить эффективный маркетинг в компании? Ключевые показатели?
-    Как оптимизировать бюджет?
-    Как изменится работы маркетинга в ближайшие год-два?
Участники:
-    ГК «СИМ», Камнев Константин, директор департамента маркетинга и рекламы,
-    ГК «Модус», Оксин Александр, директор по маркетингу,

13.30-14.30ОБЕД
14.30-16:00Рабочая сессия «Профессионалы», II часть Рабочая сессия «Автопроизводители»
 -    CallTouch, Алексей Авдеев, коммерческий директор
Тема: Исследование эффективности контекстной рекламы в автомобильной тематике: аналитика 2016 года
-    Bright Box, Алексей Лазарев, директор проекта Dealer Mobility.
Тема:
  • Топ 3 функции в мобильном приложении дилера, которыми пользуются автовладельцы
  • Топ 3 способа, как добиться установки вашего мобильного приложения в смартфоне клиента
  • Топ 3 тренда в развитии мобильных технологий в бизнес-приложениях
-    CallKeeper, Иван Кузьмичев, директор по развитию
Тема: Успеть за 160 секунд. Мы сделаем это вместе!
-    LedZeppelin, Федор Кривов, генеральный директор
Тема: Эксперименты автодилеров в Интернет-маркетинге
-    GFK, Бухтин Денис, Руководитель по развитию направления "Автозапчасти и Смазочные материалы России"
Тема: Connected Consumer Trends: что надо знать о рынке и потребителе в эпоху всеобщей подключенности		 

Выступления руководителей отделов маркетинга от автопроизводителей: Nissan, Chery, Lifan.

Тезисы: Какие тренды маркетинга сильнее всего повлияют на автомобильный рынок в 2016 году? Стратегия бренда в интернет.

16.00-17.00Мастер-классы Яндекс, Авто.ру
 Константин Шибенков, Авто.ру, Как улучшить свое положение на классифайдах?
Михаил Лозгачёв, Яндекс, Директ для дилеров и производителей: свежая аналитика и практические советы
17.00-18:00Круглые столы, кофе-брейк
 №1. Социальные сети и репутация. Подводные камни и практические советы. Ведущие: Евгений Шакиров, директор по развитию «Автомаркетолог», Светлана Браницкая, ГК «РОЛЬФ»
 №2. Интернет-инструменты. Что работает, а что - нет? Ведущие: Илья Иволгин, ведущий специалист по работе с партнёрами, CoMagic, Вера Лемехова, куратор по рекламе и маркетингу Управления Renault, ГК АВТОМИР.

Основные тематики:

  • Новые инструменты в сфере интернет-маркетинга;
  • Оценка эффективности и аналитика интернет-рекламы и интернет-коммуникаций;
  • Прогнозы развития на автомобильном рынке;
  • Мобильные технологии для автобизнеса;
  • Поисковые системы: подводные камни контекстной рекламы, нюансы SEO;
  • Интернет-сайт дилера: нестандартные решения, успешные сервисы и ошибочные решения;
  • Социальные сети и управление репутацией;
  • Управление интернет-обращениями.

В рамках конференции: 

  • Конкурс-рейтинг среди новейших разработок и решений 
    в сфере интернет-маркетинга для дилеров и автопроизводителей. 
  • Решением компетентного жюри и участников мероприятия будет выбран победитель — наиболее интересный, а, главное, эффективный и действенный продукт digital-маркетинга. 
  • Заявки на участие в конкурсе подавать на e-mail ash@autostat.ru

Аудитория (B2B-Автобизнес):

  • Автомаркетологи дилеров
  • Интернет-агентства
  • Руководители и собственники бизнеса
  • Руководители отделов маркетинга, аналитики, IT

Видео-репортаж предыдущей конференции «Автомобильный рынок России. Итоги и прогнозы»

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