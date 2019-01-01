Партнерство

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Партнеры прошедших мероприятий

Аудитория (200-250 участников) на наших мероприятиях привыкла искать и находить актуальную информацию, новые идеи, продукты, контакты.

Мы поможем вам встретиться с нужными, принимающими решения людьми, для дальнейшего завязывания полезных отношений, которые обеспечат рост Вашего бизнеса.

На данный момент в мероприятии приняли участие представители более, чем 290 компаний.

Аудитория (B2B-Автобизнес):

Маркетологи и аналитики дистрибьюторов, автодилеров

Руководители отделов маркетинга, аналитики, IT

Руководители и собственники бизнеса

Интернет-агентства

Для получения условий партнерства обращайтесь

к руководителю отдела рекламы и партнерских программ

Александру Шацкому

по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53; моб. +7 903 333 0234

по e-mail ash@autostat.ru

Вы так же можете оставить заявку «Стать докладчиком»

Будем рады сотрудничеству!