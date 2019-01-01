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(программа может незначительно измениться)
|9.00 - 9.30
|Регистрация участников, общение, утренний кофе
|9.30 - 9.50
|Открытие конференции. Приветственное слово организаторов.
Вступительное слово вице-президента РОАД Александра Иванова участникам конференции.
Ключевые вопросы конференции: Что изменилось? Каким будет маркетинг на автомобильном рынке? Что ищет и как действует потребитель? Для эффективной работы маркетинга появляется много новых решений, что работает и как выбрать?
Выступление генерального директора АА «АВТОСТАТ» Сергея Целикова «Прогнозы авторынка-2016».
|9.50-10.30
|Общая сессия: приглашенный гость
|Виктория Вирта - топ-эксперт в Институте Развития Интернета, основатель в Академия интернет-резерва ВИРТА.
Тема: Кто победит в цифровом веке? Интернет-стратегии выживания.
|10.30-12:00
|Рабочая сессия «Автодилеры»
|Конкурс «Перспективное решение в цифровых коммуникациях для автомобильного рынка - 2016»
|Выступление руководителей отделов маркетинга и рекламы ведущих ДЦ:
- СП БИЗНЕС КАР, Наталья Меркуль, начальник отдела аналитики и контроля, Департамент маркетинга,
Тема: Аналитика телефонного трафика или кривое зеркало воронки продаж.
- ГК «АвтоСпецЦентр», Павел Евдокимов, старший менеджер интернет и CRM-проектов,
Тема: Автоматизация стратегии e-mail рассылок. От простого к сложному. Как выбрать правильную стратегию и способы ее автоматизации для всей группы компаний? Какие проблемы пришлось решать на каждом этапе от планирования до реализации?
- ГК «Рольф», Елена Стулова, руководитель отдела маркетинга и рекламы
Тема: Откровения маркетолога. Простые секреты успеха
Представители дилерских сетей выберут наиболее перспективное решение для интернет-коммуникаций в 2016 году.
Участники - перспективные интернет решения для автомобильного рынка:
|12:00-12:15
|Кофе-брейк
|12:15-13.30
|Рабочая сессия «Профессионалы», I часть
|Открытое интервью с директорами по маркетингу дилерских сетей
|Выступление digital-агентств и представителей интернет-маркетинга:
- LiveTex, Александр Карягин, директор по маркетингу,
Тема: Как автодилеру использовать цифровые каналы для продаж и обслуживания?
- Ingate Digital Agency, Дмитрий Орлов, руководитель информационно-аналитического отдела,
Тема: Новые тренды продвижения автодилеров в интернете.
- CoMagic, Михаил Бутенко, руководитель отдел по работе с ключевыми клиентами,
Тема: Современный сайт из автоотрасли: как выглядит, как работает, откуда привлекает посетителей и как конвертирует их в клиентов.
- TradeDealer, Артем Аншаков, директор по развитию,
Тема: Автодилер в эпоху технологий. Тренды и практические кейсы.
В чем заключается эффективная работа Директора по маркетингу в дилерском бизнесе? Оптимальные решения, советы, рекомендации по основным вопросам:
|13.30-14.30
|ОБЕД
|14.30-16:00
|Рабочая сессия «Профессионалы», II часть
|Рабочая сессия «Автопроизводители»
|- CallTouch, Алексей Авдеев, коммерческий директор
Тема: Исследование эффективности контекстной рекламы в автомобильной тематике: аналитика 2016 года
- Bright Box, Алексей Лазарев, директор проекта Dealer Mobility.
Тема:
Тема: Успеть за 160 секунд. Мы сделаем это вместе!
- LedZeppelin, Федор Кривов, генеральный директор
Тема: Эксперименты автодилеров в Интернет-маркетинге
- GFK, Бухтин Денис, Руководитель по развитию направления "Автозапчасти и Смазочные материалы России"
Тема: Connected Consumer Trends: что надо знать о рынке и потребителе в эпоху всеобщей подключенности
Выступления руководителей отделов маркетинга от автопроизводителей: Nissan, Chery, Lifan.
Тезисы: Какие тренды маркетинга сильнее всего повлияют на автомобильный рынок в 2016 году? Стратегия бренда в интернет.
|16.00-17.00
|Мастер-классы Яндекс, Авто.ру
|Константин Шибенков, Авто.ру, Как улучшить свое положение на классифайдах?
Михаил Лозгачёв, Яндекс, Директ для дилеров и производителей: свежая аналитика и практические советы
|17.00-18:00
|Круглые столы, кофе-брейк
|№1. Социальные сети и репутация. Подводные камни и практические советы. Ведущие: Евгений Шакиров, директор по развитию «Автомаркетолог», Светлана Браницкая, ГК «РОЛЬФ»
|№2. Интернет-инструменты. Что работает, а что - нет? Ведущие: Илья Иволгин, ведущий специалист по работе с партнёрами, CoMagic, Вера Лемехова, куратор по рекламе и маркетингу Управления Renault, ГК АВТОМИР.