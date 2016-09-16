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Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты
26 апреля, в Москве, в «Марриотт Гранд Отель» (Тверская улица, 26/1, метро «Маяковская», Пушкинская») состоится конференция
«Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты»
Каждый участник в подарок получает:
- Маркетинговый отчет «Рынок легковых автомобилей с пробегом»
- Спецвыпуск «Ключевые цифры авторынка»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
|09.00 - 10.00
|Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе
|10.00 - 11.45
|Рабочая сессия 1
- Рынок автомобилей 2016 и 1 квартал 2017 года. Анализ рынка. Структура, тенденции.
Сергей Удалов, АВТОСТАТ, исполнительный директор
- Покупатели автомобилей с пробегом. Почему выбирают, либо не выбирают дилера для покупки-продажи машины. Опрос владельцев.
Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ, начальник отдела маркетинга
- Электронный ПТС: как это будет работать и какую пользу принесёт
- Стратегии производителей по развитию направления автомобилей с пробегом.
Дискуссия. К участию приглашены представители брендов в России
|11.45 - 12.15
|Кофе-брейк
|12.15 - 13.00
Специальное мероприятие!
Ежегодное вручение премии АВТОСТАТ - «USED CAR AWARDS - 2017»
|13.00 - 14.00
|Обед
|14.00 - 15.30
|Рабочая сессия 2. Как и где купить автомобиль с пробегом
- Проактивный телемаркетинг.
Борис Беленький, Кароператор, директор по операционной деятельности
- Корпоративные парки, лизинг - источники поставок автомобилей с пробегом.
Антон Сапожков, Мэйджор Лизинг, генеральный директор
- Автомобили с пробегом: аналитика, инструменты и продукты для бизнеса от Авто.ру
Роман Цупер, Авто.ру, руководитель сервисов для бизнеса и продаж
- Формирование торгового парка дилера
Артем Самородов, ГК АвтоСпецЦентр, Директор департамента продаж автомобилей с пробегом
- Оцифровываем трафик с классифайдов - быстро, точно, без подрядчика!
Дмитрий Чембарцев, ГК Боравто,руководитель отдела маркетинга
- Стратегии продаж автомобилей с пробегом холдингов и дилерских центров.
Дискуссия
|15.30 - 16.00
|Кофе-брейк
|16.00 - 17.30
|Рабочая сессия 3
- Кредитование подержанных автомобилей. ТОП-10 актуальных тенденций.
Антон Куклин, Сетелем Банк, директор по маркетингу
- Точки роста продаж кредитов и страховых услуг для дилерской сети
Антон Лагун, МС Bank Rus, директор по маркетингу
- Кредитование автомобилей с пробегом: дилерский взгляд.
Алексей Подщеколдин, БН-Моторс, председатель совета директоров
- Страхование автомобилей с пробегом.
Алексей Хомяков, Зетта Страхование, вице-президент, директор департамента партнерских продаж
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