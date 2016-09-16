АВТОСТАТ | Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты

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Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты

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Автомобили с пробегом рынок, программы, инструменты

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ...

26 апреля, в Москве, в «Марриотт Гранд Отель» (Тверская улица, 26/1, метро «Маяковская», Пушкинская»)  состоится конференция 
«Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты»

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Каждый участник в подарок получает:

  1. Маркетинговый отчет «Рынок легковых автомобилей с пробегом» 
  2. Спецвыпуск «Ключевые цифры авторынка»
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

09.00 - 10.00Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе
10.00 - 11.45Рабочая сессия 1
  • Рынок автомобилей 2016 и 1 квартал 2017 года. Анализ рынка. Структура, тенденции.
    Сергей Удалов, АВТОСТАТ, исполнительный директор
  • Покупатели автомобилей с пробегом. Почему выбирают, либо не выбирают дилера для покупки-продажи машины. Опрос владельцев.
    Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ, начальник отдела маркетинга
  • Электронный ПТС: как это будет работать и какую пользу принесёт
  • Стратегии производителей по развитию направления автомобилей с пробегом.
    Дискуссия. К участию приглашены представители брендов в России
11.45 - 12.15Кофе-брейк
12.15 - 13.00

USA-2017.jpgСпециальное мероприятие!
Ежегодное вручение премии АВТОСТАТ - «USED CAR AWARDS - 2017»

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13.00 - 14.00Обед
14.00 - 15.30Рабочая сессия 2. Как и где купить автомобиль с пробегом
  • Проактивный телемаркетинг.
    Борис Беленький, Кароператор, директор по операционной деятельности
  • Корпоративные парки, лизинг - источники поставок автомобилей с пробегом.
    Антон Сапожков, Мэйджор Лизинг, генеральный директор
  • Автомобили с пробегом: аналитика, инструменты и продукты для бизнеса от Авто.ру
    Роман Цупер, Авто.руруководитель сервисов для бизнеса и продаж 
  • Формирование торгового парка дилера
    Артем Самородов, ГК АвтоСпецЦентр, Директор департамента продаж автомобилей с пробегом
  • Оцифровываем трафик с классифайдов - быстро, точно, без подрядчика!
    Дмитрий Чембарцев, ГК Боравто,руководитель отдела маркетинга
  • Стратегии продаж автомобилей с пробегом холдингов и дилерских центров.
    Дискуссия
15.30 - 16.00Кофе-брейк
16.00 - 17.30Рабочая сессия 3
  • Кредитование подержанных автомобилей. ТОП-10 актуальных тенденций.
    Антон Куклин, Сетелем Банк, директор по маркетингу 
  • Точки роста продаж кредитов и страховых услуг для дилерской сети
    Антон Лагун, МС Bank Rus, директор по маркетингу 
  • Кредитование автомобилей с пробегом: дилерский взгляд.
    Алексей Подщеколдин, БН-Моторс, председатель совета директоров
  • Страхование автомобилей с пробегом.
    Алексей Хомяков, Зетта Страхование, вице-президент, директор департамента партнерских продаж

Золотой партнёр 

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Официальный банк конференции

Setelem-Bank

 

Партнёры

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