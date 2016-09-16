«Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты»

09.00 - 10.00 Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе

10.00 - 11.45 Рабочая сессия 1 Рынок автомобилей 2016 и 1 квартал 2017 года. Анализ рынка. Структура, тенденции.

Сергей Удалов , АВТОСТАТ, исполнительный директор

, АВТОСТАТ, исполнительный директор Покупатели автомобилей с пробегом. Почему выбирают, либо не выбирают дилера для покупки-продажи машины. Опрос владельцев.

Татьяна Малыгина , АВТОСТАТ, начальник отдела маркетинга

, АВТОСТАТ, начальник отдела маркетинга Электронный ПТС : как это будет работать и какую пользу принесёт

: как это будет работать и какую пользу принесёт Стратегии производителей по развитию направления автомобилей с пробегом.

Дискуссия. К участию приглашены представители брендов в России

11.45 - 12.15 Кофе-брейк

12.15 - 13.00 Специальное мероприятие!

Ежегодное вручение премии АВТОСТАТ - «USED CAR AWARDS - 2017»

13.00 - 14.00 Обед

14.00 - 15.30 Рабочая сессия 2. Как и где купить автомобиль с пробегом Проактивный телемаркетинг.

Борис Беленький, Кароператор , директор по операционной деятельности

, директор по операционной деятельности Корпоративные парки, лизинг - источники поставок автомобилей с пробегом.

Антон Сапожков , Мэйджор Лизинг , генеральный директор

Автомобили с пробегом: аналитика, инструменты и продукты для бизнеса от Авто.ру

Роман Цупер , Авто.ру , руководитель сервисов для бизнеса и продаж

, руководитель сервисов для бизнеса и продаж Формирование торгового парка дилера

Артем Самородов, ГК АвтоСпецЦентр, Директор департамента продаж автомобилей с пробегом



Директор департамента продаж автомобилей с пробегом Оцифровываем трафик с классифайдов - быстро, точно, без подрядчика!

Дмитрий Чембарцев , ГК Боравто ,руководитель отдела маркетинга

, ,руководитель отдела маркетинга Стратегии продаж автомобилей с пробегом холдингов и дилерских центров.

Дискуссия

15.30 - 16.00 Кофе-брейк