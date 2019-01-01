ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ 2014

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Конференция состоялась!
27 мая 2014 года в Москве,
в отеле «Холидей Инн Лесная» (ул. Лесная, д. 15, схема проезда)
III ежегодная конференция
«Цифровой маркетинг на автомобильном рынке»
Организаторы: АВТОСТАТ и портал Автомаркетолог.Ру
Особенность 2014 года - Выставкацифровых технологий продвижения
В конференции традиционно участвуют ведущие интернет-площадки.
Докладчики - практикующие маркетологи автодилеров.
ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
КОМУ БУДЕТ ИНТЕРЕСНА КОНФЕРЕНЦИЯ?
Руководителям отделов маркетинга и рекламы, начальникам клиентских служб, CRM-отделов, IT-отделов, а также руководителям и собственникам бизнеса.
ЧЕМ БУДЕТ ПОЛЕЗНА КОНФЕРЕНЦИЯ?
Обзор новых цифровых технологий продвижения. Возможность прямых очных коммуникаций с лидерами рынка, деловые контакты, обмен опытом. А также, каверзные вопросы, "подводные камни" автобизнеса – все можно будет обсудить с практиками, имеющими многолетний опыт. Личные консультации с ведущими специалистами автопроизводителей, автодилеров и медиапартнеров.
ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АВТОБИЗНЕСА:
Презентацию конференции можно скачать в формате PDF (2,04 МБт)
Фоторепортаж со II ежегодной конференции «Цифровой маркетинг на автомобильном рынке» (2013)
ПАРТНЁРЫ:
| конференция | программа | РЕГИСТРАЦИЯ | партнёрство | докладчики | акция | отзывы | выставка |