ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ 2014

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Конференция состоялась!

27 мая 2014 года в Москве,

в отеле «Холидей Инн Лесная» (ул. Лесная, д. 15, схема проезда)



III ежегодная конференция

«Цифровой маркетинг на автомобильном рынке»

Организаторы: АВТОСТАТ и портал Автомаркетолог.Ру



Особенность 2014 года - Выставкацифровых технологий продвижения

В конференции традиционно участвуют ведущие интернет-площадки.

Докладчики - практикующие маркетологи автодилеров.

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Управление маркетингом и коммуникациями;

Бюджетирование рекламы;

Планирование коммуникаций;

Маркетинговые стратегии;

Управление рекламным персоналом;

Интернет-коммуникации;

Интернет-сайты;

Контекстная реклама и поисковая оптимизация;

Социальные сети в автобизнесе;

Использование интернет-рекламы;

Традиционные коммуникации;

Креатив;

Наружная реклама;

BTL;

Управление взаимоотношениям с клиентами;

CRM-технологии;

Клиентские службы;

Оценка эффективности;

Аналитика.

КОМУ БУДЕТ ИНТЕРЕСНА КОНФЕРЕНЦИЯ?

Руководителям отделов маркетинга и рекламы, начальникам клиентских служб, CRM-отделов, IT-отделов, а также руководителям и собственникам бизнеса.

ЧЕМ БУДЕТ ПОЛЕЗНА КОНФЕРЕНЦИЯ?

Обзор новых цифровых технологий продвижения. Возможность прямых очных коммуникаций с лидерами рынка, деловые контакты, обмен опытом. А также, каверзные вопросы, "подводные камни" автобизнеса – все можно будет обсудить с практиками, имеющими многолетний опыт. Личные консультации с ведущими специалистами автопроизводителей, автодилеров и медиапартнеров.

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АВТОБИЗНЕСА:

Вы сможете получить у лидеров рынка советы, подсказки и консультации по вопросам коммуникаций, лично задать вопросы. Узнать о самых последних тенденциях маркетинговых коммуникаций в автобизнесе, получить практические знания от лидеров рынка. Познакомиться с коллегами из всех регионов России, наша конференция самая крупная среди подобных мероприятий для маркетологов автомобильной отрасли. Контент конференции - это баланс между практиками ведущих дилеров и новыми инструментами от ведущих компаний рекламного рынка для автобизнеса. В рамках мероприятия организуется выставка. Через сайт можно предварительно забронировать консультацию с представителями медиаресурсов, ведущих интернет-площадок и обсудить любые вопросы.

Презентацию конференции можно скачать в формате PDF (2,04 МБт)

Фоторепортаж со II ежегодной конференции «Цифровой маркетинг на автомобильном рынке» (2013)

ПАРТНЁРЫ:

| конференция | программа | РЕГИСТРАЦИЯ | партнёрство | докладчики | акция | отзывы | выставка |