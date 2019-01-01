АВТОСТАТ | ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ 2014

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ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ 2014

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ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ 2014

Конференция состоялась!

27 мая 2014 года в Москве,
в отеле «Холидей Инн Лесная» (ул. Лесная, д. 15, схема проезда)

III ежегодная конференция
«Цифровой маркетинг на автомобильном рынке»

Организаторы: АВТОСТАТ и портал Автомаркетолог.Ру 

Особенность 2014 года - Выставкацифровых технологий продвижения
В конференции традиционно участвуют ведущие интернет-площадки.
Докладчики - практикующие маркетологи автодилеров.

arrow.png  ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

  • Управление маркетингом и коммуникациями;
  • Бюджетирование рекламы;
  • Планирование коммуникаций;
  • Маркетинговые стратегии;
  • Управление рекламным персоналом;
  • Интернет-коммуникации;
  • Интернет-сайты;
  • Контекстная реклама и поисковая оптимизация;
  • Социальные сети в автобизнесе;
  • Использование интернет-рекламы;
  • Традиционные коммуникации;
  • Креатив;
  • Наружная реклама;
  • BTL;
  • Управление взаимоотношениям с клиентами;
  • CRM-технологии;
  • Клиентские службы;
  • Оценка эффективности;
  • Аналитика.

arrow.png  КОМУ БУДЕТ ИНТЕРЕСНА КОНФЕРЕНЦИЯ?

Руководителям отделов маркетинга и рекламы, начальникам клиентских служб, CRM-отделов, IT-отделов, а также руководителям и собственникам бизнеса.

arrow.png  ЧЕМ БУДЕТ ПОЛЕЗНА КОНФЕРЕНЦИЯ?

Обзор новых цифровых технологий продвижения. Возможность прямых очных коммуникаций с лидерами рынка, деловые контакты, обмен опытом. А также, каверзные вопросы, "подводные камни" автобизнеса – все можно будет обсудить с практиками, имеющими многолетний опыт. Личные консультации с ведущими специалистами автопроизводителей, автодилеров и медиапартнеров.

arrow.png  ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АВТОБИЗНЕСА:

  1. Вы сможете получить у лидеров рынка советы, подсказки и консультации по вопросам коммуникаций, лично задать вопросы.
  2. Узнать о самых последних тенденциях маркетинговых коммуникаций в автобизнесе, получить практические знания от лидеров рынка.
  3. Познакомиться с коллегами из всех регионов России, наша конференция самая крупная среди подобных мероприятий для маркетологов автомобильной отрасли.
  4. Контент конференции - это баланс между практиками ведущих дилеров и новыми инструментами от ведущих компаний рекламного рынка для автобизнеса.
  5. В рамках мероприятия организуется выставка. Через сайт можно предварительно забронировать консультацию с представителями медиаресурсов, ведущих интернет-площадок и обсудить любые вопросы.

 

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Презентацию конференции можно скачать в формате PDF (2,04 МБт)

Фоторепортаж со II ежегодной конференции «Цифровой маркетинг на автомобильном рынке» (2013)

ПАРТНЁРЫ:

Avito.Ru  i-media ad-labs.png

Манн, Иванов и Фербер  the motors   adventum.png

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