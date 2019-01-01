АВТОСТАТ | Акция

Акция

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  • При оплате до 10 апреля скидка 20%!
  • При оплате до 10 мая скидка 10%!
  • Скидка на книги издательства «МАНН ИВАНОВ и ФЕРБЕР» (Реализация во время мероприятия)
  • Каждому участнику конференции  - сертификат на скидку до 30%
    при приобретении любых исследований «АВТОСТАТ» в июне.
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  1. Предпочтения российских покупателей на автомобильном рынке
    Цена: 39 500 руб. - 30% = 27 650 руб.
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    Итоги 2013 года, тенденции и перспективы 18 900 руб. - 20% = 15 120 руб.
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Информацию по системе скидок смотрите в разделе «регистрация»

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