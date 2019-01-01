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Организаторы приглашают заинтересованные компании и организации
стать партнёрами мероприятия.
Предлагается два партнёрских пакета:
ПАКЕТ ПАРТНЁРА КОНФЕРЕНЦИИ (ВЫСТАВКИ)
ПАКЕТ ПАРТНЁРА КОНФЕРЕНЦИИ (ВЫСТАВКИ)
При этом отсутсвует возможность аккредитации и получения контактной информации участников мероприятия.
Скачать условия партнерства в PDF
С заявками на партнёрство обращайтесь к Александру Шацкому по телефонам: +7 (499) 685-01-51, +7903 333 0234 (м) или e-mail ash@autostat.ru.
ПАРТНЁРЫ:
| конференция | программа | РЕГИСТРАЦИЯ | партнёрство | докладчики | акция | отзывы | выставка |