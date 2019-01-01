АВТОСТАТ | Партнёрство

Партнёрство

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Организаторы приглашают заинтересованные компании и организации
стать партнёрами мероприятия.
Предлагается два партнёрских пакета:

1.pngПАКЕТ ПАРТНЁРА КОНФЕРЕНЦИИ (ВЫСТАВКИ)

  • предоставление выставочного стенда размером 2х4 м, с подсветкой и названием компании (мебель: стол, два стула);
  • аккредитация до 4 человек на выставку и конференцию;
  • возможность презентации своей компании и доклада (5 минут во время перерыва);
  • возможность рассказать и показать кейс для участников выставки; место выступления – зал выставки, время доклада 30-40 минут в течение дня выставки (можно с повтором);
  • возможность распространения неограниченного количества раздаточных материалов;
  • возможность установить ролл-апы в залы выступлений;
  • получение контактов всех зарегистрировавшихся на выставку (вход бесплатный).

2.pngПАКЕТ ПАРТНЁРА КОНФЕРЕНЦИИ (ВЫСТАВКИ) 

  • возможность установить ролл-ап в залы выступлений;
  • возможность распространения раздаточных материалов.

При этом отсутсвует возможность аккредитации и получения контактной информации участников мероприятия.

Скачать условия партнерства в PDF

С заявками на партнёрство обращайтесь к Александру Шацкому по телефонам: +7 (499) 685-01-51, +7903 333 0234 (м) или e-mail ash@autostat.ru.

ПАРТНЁРЫ:

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конференция | программа | РЕГИСТРАЦИЯ | партнёрство | докладчики | акция | отзывывыставка |

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