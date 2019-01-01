АВТОСТАТ | докладчики

докладчики

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Подтвердили свое участие в качестве спикеров следующие представители автобизнеса:

Алексей Лазарев 

Алексей Лазарев, заместитель директора по развитию, "Атлант-М Бажова"
Тема: Сценарии маршрутизации интернет обращений и контроль за их исполнением

Анна Разумова 

Анна Разумова, бренд-менеджер Mazda и Renault, ГК "СИМ"
Тема: Он-лайн коммуникации

  • взгляд «изнутри» на актуальное состояние взаимодействия автодилера с внешним миром путем он-лайн коммуникаций;
  • виды интернет-рекламы, ее использование и конверсии;
  • новые способы анализа источников интернет-коммуникаций и отслеживания конверсий;
  • изменение методов взаимодействия с клиентом, путем использования интерактивных форм и приложений, их взаимная интеграция.
Андрей Прибылов 

Андрей Прибылов, ГК "Автоград" (Тюмень)
Тема: Прогнозирование эффективности интернет-рекламы

Екатерина Котова 

Екатерина Котова, руководитель отдела рекламы и маркетинга, ГК "Эльва Моторс" (Санкт-Петербург)
Тема: Анализ эффективности вложений в интернет-маркетинг

Олег Чарков 

Олег Чарков, директор, "Тойота Центр Невский" (Санкт-Петербург)
Тема: Автоматизация бизнес-процессов и маркетинга в дилерском центре: история создания и внедрения собственной системы

Елена Стулова 

Елена Стулова, руководитель отдела маркетинга, Рольф-Химки
Тема: Оптимизация интернет-маркетинга

Евгения Аксентьева 

Евгения Аксентьева, руководитель отдела маркетинга и рекламы, ГК "Авто АЛЕА"
Тема: Антимаркетинг сервиса: какую отдачу можно ожидать от маркетинговой активности в СТО?

Михаил Климков Михаил Климков, аккаунт-директор, ArrowMedia
Тема: Оптимизация рекламных бюджетов путем аналитики звонков 
  • как правильно распределять рекламный бюджет и вычислить стоимость звонков с каждого источника? 
  • бывает ли у ключевых слов разный уровень конверсии не только в звонки, но и в продажи? 
  • можно ли разделить звонки на сервис и покупку?
Антон Астахов Антон Астахов, экс-маркетолог автодилера (Волгоград)
Тема: Аналитика интернет-рекламы автодилера 
  • на какие данные, в первую очередь, стоит обратить внимание при аналитики рекламных кампаний в интернете; 
  • как с помощью аналитики повысить количество обращений в дилерские центры; 
  • как построить аналитическую систему внутри компании и что для этого нужно; 
  • какие запросы приносят основной трафик и имеют хорошую конверсию.
Фёдор Кривов 

Фёдор Кривов, генеральный директор, ЦА Lead Zeppelin
Тема: "Боль" агентств в работе с автодилерами: обратная связь агентства, которое пуд соли съело в автотематике

Надежда Казакова 

Надежда Казакова, Scalex (СП "Бизнес Кар")
Тема: О разработках и внедрении CRM

Артем Кашехлебов 

Артем Кашехлебов, директор, The Motors (площадка выбора сервиса)
Тема: Генерация лидов на сервис

Александр Круглов Александр Круглов, евангелист, ВКонтакте
Aндрей Заволока Aндрей Заволока, менеджер по направлению Авто, Google
 Яндекс.pngПредставители Яндекс
 Татьяна Корешкова

Татьяна Корешкова, старший менеджер по контекстной рекламе, i-media
Контекстная реклама для автотематики: как добиться эффективности в ограниченных условиях?

  • модель идеальной контекстной рекламы, весь инструментарий для автотематики;
  • что препятствует созданию идеальной контекстной рекламы? Подводные камни автотематики;
  • как добиваться эффективности в ограниченных условиях? Примеры из реальной жизни автодилеров
 Александр ДроновАлександр Дронов, старший менеджер отдела поискового продвижения, i-media
ЭкоSEO - новые горизонты поискового продвижения сайтов в Рунете
  • год 2014 - отмена ссылочного ранжирования в поисковой системе Яндекс: что за сюрприз от главного поисковика Рунета? Анализируем предпосылки и оцениваем последствия
  • коммерческие факторы ранжирования сайта; очевидные вещи, которым необходимо уделять самое пристальное внимание в автотематике;
  • трансформация традиционного поискового продвижения сайтов в новый формат – ЭкоSEO - какие перспективы ждут российскую SEO-индустрию в ближайшее время?
 Евгений Неласов
 Елизавета Семенова

Евгений Неласов, Елизавета Семенова, интернет-агентство RealWeb Москва
Медийная реклама в автомобильной тематики, не уступающая контекстной

  • задачи клиента, особенности автомобильной тематики, почему выбран инструмент RTB;
  • инструменты RTB. Основные игроки: Яндекс.Аукцион и DBM;
  • подводные камни RTB;
  • влияние LP на конверсию, aналитика эффективности RTB;
  • результаты кейсов клиентов автомобильной тематики;
  • рекомендации по использованию технологии RTB.
 Алексей СиманенковАлексей Симаненков, директор, Mankicar
Реклама с оплатой за входящий звонок в салон, реклама с оплатой за проданный автомобиль
  • реклама на автомобильных сайтах рунета с оплатой за звонки на примере "Major Expert";
  • способы оценки эффективности рекламы, эффективности работы рекламных агентств (на примере CPA-агентства "Connect", РА "Тандем" и другие);
  • вечный конфликт между маркетологами и сейлсами - пути эффективного взаимодействия на примере дилера VW "Немецкий дом";
  • откуда берутся покупатели у серых дилеров на примере салона "Автоград".
 Анастасия ШестоваАнастасия Шестова, руководитель отдела продвижения сайтов, Russian Promo
Поисковики против ссылок: что дальше? Влияние новых тенденций поиска на сайты автодилеров
  • тенденции в SEO: поисковые системы Яндекс и Google вводят меры против ссылок;
  • Яндекс: заявление об отказе учета ссылок в ранжировании для коммерческих запросов в Московском регионе; влияние на автодилеров;
  • Google: Penguin и фильтры за неестественный ссылочный профиль;
  • отмена ссылочного – миф или реальность? Кейсы в автомобильной и других тематиках в сравнении до и после заявленного отказа от ссылочного ранжирования;
  • отказ от ссылок как путь к развитию: план дополнительных работ по поисковому продвижению сайта автодилера.

Темы выступлений уточняются. По вопросам выступлений на конференции обращайтесь к Анастасии Калининой (ak@automarketolog.ru).

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