докладчики

|
Алексей Лазарев, заместитель директора по развитию, "Атлант-М Бажова"
Тема: Сценарии маршрутизации интернет обращений и контроль за их исполнением
|
Анна Разумова, бренд-менеджер Mazda и Renault, ГК "СИМ"
Тема: Он-лайн коммуникации
- взгляд «изнутри» на актуальное состояние взаимодействия автодилера с внешним миром путем он-лайн коммуникаций;
- виды интернет-рекламы, ее использование и конверсии;
- новые способы анализа источников интернет-коммуникаций и отслеживания конверсий;
- изменение методов взаимодействия с клиентом, путем использования интерактивных форм и приложений, их взаимная интеграция.
|
Андрей Прибылов, ГК "Автоград" (Тюмень)
Тема: Прогнозирование эффективности интернет-рекламы
|
Екатерина Котова, руководитель отдела рекламы и маркетинга, ГК "Эльва Моторс" (Санкт-Петербург)
Тема: Анализ эффективности вложений в интернет-маркетинг
|
Олег Чарков, директор, "Тойота Центр Невский" (Санкт-Петербург)
Тема: Автоматизация бизнес-процессов и маркетинга в дилерском центре: история создания и внедрения собственной системы
|
Елена Стулова, руководитель отдела маркетинга, Рольф-Химки
Тема: Оптимизация интернет-маркетинга
|
Евгения Аксентьева, руководитель отдела маркетинга и рекламы, ГК "Авто АЛЕА"
Тема: Антимаркетинг сервиса: какую отдачу можно ожидать от маркетинговой активности в СТО?
|
|Михаил Климков, аккаунт-директор, ArrowMedia
Тема: Оптимизация рекламных бюджетов путем аналитики звонков
- как правильно распределять рекламный бюджет и вычислить стоимость звонков с каждого источника?
- бывает ли у ключевых слов разный уровень конверсии не только в звонки, но и в продажи?
- можно ли разделить звонки на сервис и покупку?
|
|Антон Астахов, экс-маркетолог автодилера (Волгоград)
Тема: Аналитика интернет-рекламы автодилера
- на какие данные, в первую очередь, стоит обратить внимание при аналитики рекламных кампаний в интернете;
- как с помощью аналитики повысить количество обращений в дилерские центры;
- как построить аналитическую систему внутри компании и что для этого нужно;
- какие запросы приносят основной трафик и имеют хорошую конверсию.
|
Фёдор Кривов, генеральный директор, ЦА Lead Zeppelin
Тема: "Боль" агентств в работе с автодилерами: обратная связь агентства, которое пуд соли съело в автотематике
|
Надежда Казакова, Scalex (СП "Бизнес Кар")
Тема: О разработках и внедрении CRM
|
Артем Кашехлебов, директор, The Motors (площадка выбора сервиса)
Тема: Генерация лидов на сервис
|
|Александр Круглов, евангелист, ВКонтакте
|
|Aндрей Заволока, менеджер по направлению Авто, Google
|
|Представители Яндекс
|
Татьяна Корешкова, старший менеджер по контекстной рекламе, i-media
Контекстная реклама для автотематики: как добиться эффективности в ограниченных условиях?
- модель идеальной контекстной рекламы, весь инструментарий для автотематики;
- что препятствует созданию идеальной контекстной рекламы? Подводные камни автотематики;
- как добиваться эффективности в ограниченных условиях? Примеры из реальной жизни автодилеров
|
|Александр Дронов, старший менеджер отдела поискового продвижения, i-media
ЭкоSEO - новые горизонты поискового продвижения сайтов в Рунете
- год 2014 - отмена ссылочного ранжирования в поисковой системе Яндекс: что за сюрприз от главного поисковика Рунета? Анализируем предпосылки и оцениваем последствия
- коммерческие факторы ранжирования сайта; очевидные вещи, которым необходимо уделять самое пристальное внимание в автотематике;
- трансформация традиционного поискового продвижения сайтов в новый формат – ЭкоSEO - какие перспективы ждут российскую SEO-индустрию в ближайшее время?
|
Евгений Неласов, Елизавета Семенова, интернет-агентство RealWeb Москва
Медийная реклама в автомобильной тематики, не уступающая контекстной
- задачи клиента, особенности автомобильной тематики, почему выбран инструмент RTB;
- инструменты RTB. Основные игроки: Яндекс.Аукцион и DBM;
- подводные камни RTB;
- влияние LP на конверсию, aналитика эффективности RTB;
- результаты кейсов клиентов автомобильной тематики;
- рекомендации по использованию технологии RTB.
|
|Алексей Симаненков, директор, Mankicar
Реклама с оплатой за входящий звонок в салон, реклама с оплатой за проданный автомобиль
- реклама на автомобильных сайтах рунета с оплатой за звонки на примере "Major Expert";
- способы оценки эффективности рекламы, эффективности работы рекламных агентств (на примере CPA-агентства "Connect", РА "Тандем" и другие);
- вечный конфликт между маркетологами и сейлсами - пути эффективного взаимодействия на примере дилера VW "Немецкий дом";
- откуда берутся покупатели у серых дилеров на примере салона "Автоград".
|
|Анастасия Шестова, руководитель отдела продвижения сайтов, Russian Promo
Поисковики против ссылок: что дальше? Влияние новых тенденций поиска на сайты автодилеров
- тенденции в SEO: поисковые системы Яндекс и Google вводят меры против ссылок;
- Яндекс: заявление об отказе учета ссылок в ранжировании для коммерческих запросов в Московском регионе; влияние на автодилеров;
- Google: Penguin и фильтры за неестественный ссылочный профиль;
- отмена ссылочного – миф или реальность? Кейсы в автомобильной и других тематиках в сравнении до и после заявленного отказа от ссылочного ранжирования;
- отказ от ссылок как путь к развитию: план дополнительных работ по поисковому продвижению сайта автодилера.