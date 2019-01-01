докладчики

Алексей Лазарев, заместитель директора по развитию, "Атлант-М Бажова"

Тема: Сценарии маршрутизации интернет обращений и контроль за их исполнением

Анна Разумова, бренд-менеджер Mazda и Renault, ГК "СИМ"

Тема: Он-лайн коммуникации взгляд «изнутри» на актуальное состояние взаимодействия автодилера с внешним миром путем он-лайн коммуникаций;

виды интернет-рекламы, ее использование и конверсии;

новые способы анализа источников интернет-коммуникаций и отслеживания конверсий;

изменение методов взаимодействия с клиентом, путем использования интерактивных форм и приложений, их взаимная интеграция.

Андрей Прибылов, ГК "Автоград" (Тюмень)

Тема: Прогнозирование эффективности интернет-рекламы

Екатерина Котова, руководитель отдела рекламы и маркетинга, ГК "Эльва Моторс" (Санкт-Петербург)

Тема: Анализ эффективности вложений в интернет-маркетинг

Олег Чарков, директор, "Тойота Центр Невский" (Санкт-Петербург)

Тема: Автоматизация бизнес-процессов и маркетинга в дилерском центре: история создания и внедрения собственной системы

Елена Стулова, руководитель отдела маркетинга, Рольф-Химки

Тема: Оптимизация интернет-маркетинга

Евгения Аксентьева, руководитель отдела маркетинга и рекламы, ГК "Авто АЛЕА"

Тема: Антимаркетинг сервиса: какую отдачу можно ожидать от маркетинговой активности в СТО?

Михаил Климков, аккаунт-директор, ArrowMedia

Тема: Оптимизация рекламных бюджетов путем аналитики звонков как правильно распределять рекламный бюджет и вычислить стоимость звонков с каждого источника?

бывает ли у ключевых слов разный уровень конверсии не только в звонки, но и в продажи?

можно ли разделить звонки на сервис и покупку?

Антон Астахов, экс-маркетолог автодилера (Волгоград)

Тема: Аналитика интернет-рекламы автодилера

на какие данные, в первую очередь, стоит обратить внимание при аналитики рекламных кампаний в интернете;

как с помощью аналитики повысить количество обращений в дилерские центры;

как построить аналитическую систему внутри компании и что для этого нужно;

какие запросы приносят основной трафик и имеют хорошую конверсию.

Фёдор Кривов, генеральный директор, ЦА Lead Zeppelin

Тема: "Боль" агентств в работе с автодилерами: обратная связь агентства, которое пуд соли съело в автотематике

Надежда Казакова, Scalex (СП "Бизнес Кар")

Тема: О разработках и внедрении CRM

Артем Кашехлебов, директор, The Motors (площадка выбора сервиса)

Тема: Генерация лидов на сервис

Александр Круглов, евангелист, ВКонтакте

Aндрей Заволока, менеджер по направлению Авто, Google

Представители Яндекс

Татьяна Корешкова, старший менеджер по контекстной рекламе, i-media

Контекстная реклама для автотематики: как добиться эффективности в ограниченных условиях? модель идеальной контекстной рекламы, весь инструментарий для автотематики;

что препятствует созданию идеальной контекстной рекламы? Подводные камни автотематики;

как добиваться эффективности в ограниченных условиях? Примеры из реальной жизни автодилеров

Александр Дронов, старший менеджер отдела поискового продвижения, i-media

ЭкоSEO - новые горизонты поискового продвижения сайтов в Рунете

год 2014 - отмена ссылочного ранжирования в поисковой системе Яндекс: что за сюрприз от главного поисковика Рунета? Анализируем предпосылки и оцениваем последствия

коммерческие факторы ранжирования сайта; очевидные вещи, которым необходимо уделять самое пристальное внимание в автотематике;

трансформация традиционного поискового продвижения сайтов в новый формат – ЭкоSEO - какие перспективы ждут российскую SEO-индустрию в ближайшее время?



Евгений Неласов, Елизавета Семенова, интернет-агентство RealWeb Москва

Медийная реклама в автомобильной тематики, не уступающая контекстной задачи клиента, особенности автомобильной тематики, почему выбран инструмент RTB;

инструменты RTB. Основные игроки: Яндекс.Аукцион и DBM;

подводные камни RTB;

влияние LP на конверсию, aналитика эффективности RTB;

результаты кейсов клиентов автомобильной тематики;

рекомендации по использованию технологии RTB.

Алексей Симаненков, директор, Mankicar

Реклама с оплатой за входящий звонок в салон, реклама с оплатой за проданный автомобиль

реклама на автомобильных сайтах рунета с оплатой за звонки на примере "Major Expert";

способы оценки эффективности рекламы, эффективности работы рекламных агентств (на примере CPA-агентства "Connect", РА "Тандем" и другие);

вечный конфликт между маркетологами и сейлсами - пути эффективного взаимодействия на примере дилера VW "Немецкий дом";

откуда берутся покупатели у серых дилеров на примере салона "Автоград".