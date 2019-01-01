Регистрация

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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Стоимость участия в конференции различается в зависимости от категории потенциального участника:

для представителей автопроизводителей, автодилеров и автосервисов - 24 500 рублей;

рублей; для рекламных и маркетинговых агентств и IT-компаний, интернет-площадок - 34 500 рублей.

СИСТЕМА СКИДОК

При оплате до 10 апреля скидка 20% .

При оплате до 10 мая скидка 10% .

При регистрации 2-х и более участников от одной компании скидка 20% на оплату участия на второго и всех последующих.

на оплату участия на второго и всех последующих. При регистрации более 5-ти участников от одной компании - специальные условия .

. Скидки не суммируются.

ПАКЕТ УЧАСТНИКА

Участие во всех открытых мероприятиях конференции.

Возможность получить консультацию по текущим проблемам бизнеса

от экспертов ведущих компаний.

Набор участника конференции (ручка, блокнот, материалы конференции).

Обед и горячие напитки в течение конференции.

Подарки от партнеров конференции.

Наличие бесплатного Wi-Fi.

Доступ к презентациям докладчиков (с 29 мая).