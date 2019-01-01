Регистрация

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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Стоимость участия в конференции различается в зависимости от категории потенциального участника:
СИСТЕМА СКИДОК
ПАКЕТ УЧАСТНИКА
Участие во всех открытых мероприятиях конференции.
Возможность получить консультацию по текущим проблемам бизнеса
от экспертов ведущих компаний.
Набор участника конференции (ручка, блокнот, материалы конференции).
Обед и горячие напитки в течение конференции.
Подарки от партнеров конференции.
Наличие бесплатного Wi-Fi.
Доступ к презентациям докладчиков (с 29 мая).