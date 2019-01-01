АВТОСТАТ | Регистрация

Регистрация

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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Стоимость участия в конференции различается в зависимости от категории потенциального участника:

  • для представителей автопроизводителей, автодилеров и автосервисов - 24 500 рублей;
  • для рекламных и маркетинговых агентств и IT-компаний, интернет-площадок - 34 500 рублей.

СИСТЕМА СКИДОК

  • При оплате до 10 апреля скидка 20%.
  • При оплате до 10 мая скидка 10%.
  • При регистрации 2-х и более участников от одной компании скидка 20% на оплату участия на второго и всех последующих.
  • При регистрации более 5-ти участников от одной компании - специальные условия.
  • Скидки не суммируются.

ПАКЕТ УЧАСТНИКА

точкаУчастие во всех открытых мероприятиях конференции.
точкаВозможность получить консультацию по текущим проблемам бизнеса
         от экспертов ведущих компаний.
точкаНабор участника конференции (ручка, блокнот, материалы конференции).
точкаОбед и горячие напитки в течение конференции.
точкаПодарки от партнеров конференции.
точкаНаличие бесплатного Wi-Fi.
точкаДоступ к презентациям докладчиков (с 29 мая).

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ-2017 ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ-2017

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