АВТОСТАТ | Программа конференции

Программа конференции

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09.00Начало регистрации
09.30ЗАЛ 1: Открытие конференции
Приветственное слово организаторов		ЗАЛ 2: Обзор ВЫСТАВКИ (с 09.00)
10.00ЗАЛ 1: Сценарии маршрутизации интернет-обращений и контроль за их исполнением
Алексей Лазарев, "Атлант-М"		ЗАЛ 2(10.00Лояльность покупателя: лиды, владельцы, сервис. Кто заинтересован и кто формирует – дилер или бренд?
Илья Шагаев, DM Basis
10.20ЗАЛ 1: Анализ эффективности вложений в интернет маркетинг
Екатерина Котова, "Эльва Моторс"		 
10.40ЗАЛ 1: Прогнозирование эффективности интернет рекламы
Андрей Прибылов, "Автоград"		ЗАЛ 2 (10.30): Генерация лидов на сервис
Федор Крупянский, The Motors
11.00ЗАЛ 1: Как угодить всем - дилеру, дистрибьютору и Яндекс/Google, и при этом сделать эффективную рекламную кампанию
Ольга Колесень, Lead Zeppelin		ЗАЛ 2: (11.00Таргетинги или как найти нужную аудиторию в Интернете
Сергей  Самородов, Сергей Баландюк, AVITO.ru
11.15ЗАЛ 1: Поисковый компаньён - партнёр для Вашего бизнеса?
Мария Бонитв, Arrow Media
 
11.30ЗАЛ 1: Контекстная реклама для автотематики: как добиться эффективности в ограниченных условиях?
Татьяна Корешкова, i-Мedia		ЗАЛ 2: (11.30Как автодилеру построить коммуникацию с "Поколением Брендов"
Владимир Фролов, Adventum
11.45ЗАЛ 1: Успешное применение технологий контекстной рекламы в автомобильной тематике
Анастасия Митюшина, AdLabs		 
12.00ЗАЛ 2: КОФЕ-брейк
12.20ЗАЛ 1: Он-лайн коммуникации 
Анна Разумова, СИМ		ЗАЛ 2: Поисковики против ссылок: что дальше? Влияние новых тенденций поиска на сайты автодилеров
Анастасия Шестова, Russian Promo
12.40ЗАЛ 1: ЯндексАвто. Новые продукты для дилеров
Роман Абрамов, Яндекс		ЗАЛ 2 (12.45): Реклама с оплатой за входящий звонок в салон, реклама с оплатой за проданный автомобиль
Алексей Симаненков, MankiCar
13.00ЗАЛ 1: Лидогенерация с КМС Google
Андрей Заволока, Google		ЗАЛ 2 (13.10): Оптимизация рекламных бюджетов путем аналитики звонков
Михаил Климков, Arrow Media
13.20ЗАЛ 1: ЛК ПРО как инструмент анализа статистических данных: динамика вашего положения на рынке авто
Иван Гуз, Альберт Карабут, AVITO.ru		ЗАЛ 2 (13.35): Поведение пользователя в мобильном приложении автодилера
Иван Мишанин, bright box
13.40ЗАЛ 1: Комплексное решение задач дилеров через социальные сети
Александр Круглов, Анастасия Сумина, ВКонтакте		 
14.00ОБЕД (ресторан отеля)
15.00ЗАЛ 1: КРУГЛЫЙ СТОЛ директоров по маркетингу
Тенденции интернет-маркетинга на автомобильном рынке. Интернет-маркетинг или продажа через интернет?		ЗАЛ 2: (15.00RTB - новые технологии рекламы в автомобильной тематике
Евгений Неласов, Елизавета Семенова, RealWeb
15.30ЗАЛ 1: Место маркетинга в CRM-системах. Как его завоевать? 
Надежда Казакова, СП "Бизнес Кар"		ЗАЛ 2: (15.30ЭкоSEO - новые горизонты поискового продвижения сайтов в Рунете 
Александр Дронов, i-Мedia
15.50ЗАЛ 1: Автоматизация бизнес-процессов и управления взаимоотношениями с клиентом: история создания и внедрения собственной системы
Олег Чарков, Тойота Центр Невский		ЗАЛ 2 (16.00): Как угодить всем - дилеру, дистрибьютору и Яндекс/Google, и при этом сделать эффективную рекламную кампанию
Ольга Колесень, Lead Zeppelin
16.10ЗАЛ 1: Виртуальная консультация на сайте для увеличения конверсии и лояльности пользователей. Кейсы
Анна Зубкова, Наносемантика		 
16.25ЗАЛ 1: Генерация лидов на сервис
Фёдок Крупянский, The Motors		ЗАЛ 2 (16.30): Анализ юзабилити сайта на основе данных веб-аналитики
Андрей Воробьёв, AdLabs
16.40ЗАЛ 1: Антимаркетинг сервиса: какую отдачу можно ожидать от маркетинговой активности в СТО?
Евгения Аксентьева, "АвтоАлеа"		 
17.00ЗАЛ 1: Аналитика интернет-рекламы автодилера
Антон Астахов, независимый эксперт-дилер (Волгоград)		 
17.20ЗАЛ 1: Оптимизация интернет-маркетинга
Елена Стулова, "РОЛЬФ Химки"		 
17.40 ЗАЛ 2 (17.40): Обмен мнениями (ОТКРЫТЫЙ КОФЕ-брейк)
18.00Окончание конференции


arrow.png  СЕКЦИИ (подробно)

Управление интернет-обращениями
  • Лидогенерация: какие посадочные страницы наиболее эффективные, примеры из автодилерской практики.
  • Выбор СРА ценовых моделей оплаты: за что платить (за показ, за звонок, за заявку, за выполненный заказ (продажу)?
  • Лучшие практики использования посадочных страниц (Landing Page).
  • Взгляд оппозиции: минусы лэндинга и лидогенерации, есть ли за этим будущее?
Автоматизация взаимоотношений с клиентами
  • Есть ли эффективные и недорогие программы для маркетинговых целей автодилера? Каковы их особенности?
  • Какие функции CRM являются ключевыми и значимыми для дилерского бизнеса?
  • Как можно дисциплинировать сотрудников с помощью CRM? Как лучше наладить взаимодействие между отделами на основе автоматизированных систем?
  • Как регламентировать деятельность салона и не замучать анкетами клиента? Где найти золотую середину?
Аналитика интернет-данных
  • Какие данные статистики сайта свидетельствуют о динамике продаж и влияют на прогнозы прежде всего?
  • Обмен данными по трафику сайтов между участниками конференции (бенч-маркетинг).
  • Системы анализа трафика из различных площадок поисковых систем и управление этим трафиком.
Инструменты интернет-маркетинга
  • Call-трэкинг как инструмент оценки эффективности вложений в рекламу: плюсы и минусы, окупаемость.
  • Онлайн-консультант: как наладить работу сотрудников, если чат не на аутсорсинге? Критерии их эффективности.
  • Выгодно ли создавать онлайн-консультант самим? Сколько стоит, трудозатраты, времязатраты, человеческие ресурсы? Какой эффект в продажах или увеличении трафика ожидать?
  • Как правильно выбрать онлайн-консультанта на стороне, как лучше его контролировать, делимся опытом.
  • E-mail рассылки, нужно и можно ли ими управлять (существующие сервисы, уровень развития систем по электронным рассылкам)? Цена вопроса?
Мобильные технологии для автобизнеса
  • Мобильная реклама: все за и против. Покупает ли клиент машину, обратив внимание на рекламу в мобильном телефоне?
  • Какую рекламу размещать на мобильных устройствах (кейсы)?
  • Рынок поставщиков услуг по мобильной рекламе и мобильным приложениям
  • Мобильные приложения для сервиса: окупаемо ли, требует ли постоянных вложений, как оценить эффективность?
  • Мобильные приложения или мобильные сайты? Почему лучше преобразовать сайт под мобильные гаджеты? Почему клиенты предпочитают мобильные приложения?
Интернет-маркетинг подержанных автомобилей
  • Тенденции рынка подержанных автомобилей и место автодилеров на этом рынке.
  • Лучшие и эффективные площадки по распространению информации о продаже авто с пробегом.
  • Секреты эффективного объявления: как составить, где разместить, рядом с какими объявлениями?
  • Является контекстная реклама инструментом продаж бу автомобилей? Как работает баннерная реклама?
  • Системы продаж авто с пробегом, сервисы по распространению объявлений, сервисы по продаже звонков: какую модель взаимодействия с подрядчиками предпочесть дилеру.
Поисковые машины для автобизнеса
  • Яндекс: что происходит с SEO, как работать с контекстом? Работа над ошибками. Новые возможности Яндекса для продвижения автомобилей, по работе с контентом.
  • Google: растущие возможности по контексту и медийке. Рекомендации по использованию сервисов Google. Видеоконтент и автодилеры.
Социальные сети, управление репутацией, лояльность
  • Основные социальные медиа, используемые автодилерами для привлечения и поддержания контакта с клиентом.
  • Цели размещения контента, обзор контента на страницах соцсетей автодилеров.
  • Популярность социальных медиа, их отличия, различие аудиторий. Чем отличаются коммуникации в Facebook, Вконтакте и Одноклассниках? Стоит ли покупать лайки и комментарии?
  • SMM-менеджер в компании или SMM-агентство на аутсорсинге.
  • Возможности современных инструментов, помогающих управлять контентом в социальных медиа.
Новые технологии интернет- рекламы
  • RTB-технологии: как развивается их популярность среди автодилеров, содержание и эффективность.
  • Новые возможности активной рекламы: всплывающая информация при наведении курсора, при включении и просмотре видео, просмотра картинок и другое.
  • Распространение рекламы дилера в летних условиях (с учетом массовых выездов на дачи и в отпуск), куда смещаются эффективные каналы коммуникации?
 Интернет-маркетинг сервиса
  • Личные кабинеты, электронная рассылка для постоянных клиентов сервиса: как сделать так, чтобы эти инструменты работали.
  • Нужен ли отдельный сайт для сервиса? Эффективно ли мобильное приложение для целей автосервиса?
  • Контент сайта и страниц социальных сетей, направленный на привлечение клиента сервиса. Как сделать его ненавязчивым, полезным, привлекающим: как часто, что публиковать, в какое время и прочее.
 


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