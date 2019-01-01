Программа конференции

Инструменты интернет-маркетинга

Call-трэкинг как инструмент оценки эффективности вложений в рекламу: плюсы и минусы, окупаемость.

Онлайн-консультант: как наладить работу сотрудников, если чат не на аутсорсинге? Критерии их эффективности.

Выгодно ли создавать онлайн-консультант самим? Сколько стоит, трудозатраты, времязатраты, человеческие ресурсы? Какой эффект в продажах или увеличении трафика ожидать?

Как правильно выбрать онлайн-консультанта на стороне, как лучше его контролировать, делимся опытом.

E-mail рассылки, нужно и можно ли ими управлять (существующие сервисы, уровень развития систем по электронным рассылкам)? Цена вопроса?

Мобильные технологии для автобизнеса

Мобильная реклама: все за и против. Покупает ли клиент машину, обратив внимание на рекламу в мобильном телефоне?

Какую рекламу размещать на мобильных устройствах (кейсы)?

Рынок поставщиков услуг по мобильной рекламе и мобильным приложениям

Мобильные приложения для сервиса: окупаемо ли, требует ли постоянных вложений, как оценить эффективность?

Мобильные приложения или мобильные сайты? Почему лучше преобразовать сайт под мобильные гаджеты? Почему клиенты предпочитают мобильные приложения?