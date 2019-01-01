Программа конференции

|Цена Авто
|Информация
|Исследования
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|Подписка
| конференция | программа | РЕГИСТРАЦИЯ | партнёрство | докладчики | акция | отзывы | выставка |
|09.00
|Начало регистрации
|09.30
|ЗАЛ 1: Открытие конференции
Приветственное слово организаторов
|ЗАЛ 2: Обзор ВЫСТАВКИ (с 09.00)
|10.00
|ЗАЛ 1: Сценарии маршрутизации интернет-обращений и контроль за их исполнением
Алексей Лазарев, "Атлант-М"
|ЗАЛ 2: (10.00) Лояльность покупателя: лиды, владельцы, сервис. Кто заинтересован и кто формирует – дилер или бренд?
Илья Шагаев, DM Basis
|10.20
|ЗАЛ 1: Анализ эффективности вложений в интернет маркетинг
Екатерина Котова, "Эльва Моторс"
|10.40
|ЗАЛ 1: Прогнозирование эффективности интернет рекламы
Андрей Прибылов, "Автоград"
|ЗАЛ 2 (10.30): Генерация лидов на сервис
Федор Крупянский, The Motors
|11.00
|ЗАЛ 1: Как угодить всем - дилеру, дистрибьютору и Яндекс/Google, и при этом сделать эффективную рекламную кампанию
Ольга Колесень, Lead Zeppelin
|ЗАЛ 2: (11.00) Таргетинги или как найти нужную аудиторию в Интернете
Сергей Самородов, Сергей Баландюк, AVITO.ru
|11.15
|ЗАЛ 1: Поисковый компаньён - партнёр для Вашего бизнеса?
Мария Бонитв, Arrow Media
|11.30
|ЗАЛ 1: Контекстная реклама для автотематики: как добиться эффективности в ограниченных условиях?
Татьяна Корешкова, i-Мedia
|ЗАЛ 2: (11.30) Как автодилеру построить коммуникацию с "Поколением Брендов"
Владимир Фролов, Adventum
|11.45
|ЗАЛ 1: Успешное применение технологий контекстной рекламы в автомобильной тематике
Анастасия Митюшина, AdLabs
|12.00
|ЗАЛ 2: КОФЕ-брейк
|12.20
|ЗАЛ 1: Он-лайн коммуникации
Анна Разумова, СИМ
|ЗАЛ 2: Поисковики против ссылок: что дальше? Влияние новых тенденций поиска на сайты автодилеров
Анастасия Шестова, Russian Promo
|12.40
|ЗАЛ 1: ЯндексАвто. Новые продукты для дилеров
Роман Абрамов, Яндекс
|ЗАЛ 2 (12.45): Реклама с оплатой за входящий звонок в салон, реклама с оплатой за проданный автомобиль
Алексей Симаненков, MankiCar
|13.00
|ЗАЛ 1: Лидогенерация с КМС Google
Андрей Заволока, Google
|ЗАЛ 2 (13.10): Оптимизация рекламных бюджетов путем аналитики звонков
Михаил Климков, Arrow Media
|13.20
|ЗАЛ 1: ЛК ПРО как инструмент анализа статистических данных: динамика вашего положения на рынке авто
Иван Гуз, Альберт Карабут, AVITO.ru
|ЗАЛ 2 (13.35): Поведение пользователя в мобильном приложении автодилера
Иван Мишанин, bright box
|13.40
|ЗАЛ 1: Комплексное решение задач дилеров через социальные сети
Александр Круглов, Анастасия Сумина, ВКонтакте
|14.00
|ОБЕД (ресторан отеля)
|15.00
|ЗАЛ 1: КРУГЛЫЙ СТОЛ директоров по маркетингу
Тенденции интернет-маркетинга на автомобильном рынке. Интернет-маркетинг или продажа через интернет?
|ЗАЛ 2: (15.00) RTB - новые технологии рекламы в автомобильной тематике
Евгений Неласов, Елизавета Семенова, RealWeb
|15.30
|ЗАЛ 1: Место маркетинга в CRM-системах. Как его завоевать?
Надежда Казакова, СП "Бизнес Кар"
|ЗАЛ 2: (15.30) ЭкоSEO - новые горизонты поискового продвижения сайтов в Рунете
Александр Дронов, i-Мedia
|15.50
|ЗАЛ 1: Автоматизация бизнес-процессов и управления взаимоотношениями с клиентом: история создания и внедрения собственной системы
Олег Чарков, Тойота Центр Невский
|ЗАЛ 2 (16.00): Как угодить всем - дилеру, дистрибьютору и Яндекс/Google, и при этом сделать эффективную рекламную кампанию
Ольга Колесень, Lead Zeppelin
|16.10
|ЗАЛ 1: Виртуальная консультация на сайте для увеличения конверсии и лояльности пользователей. Кейсы
Анна Зубкова, Наносемантика
|16.25
|ЗАЛ 1: Генерация лидов на сервис
Фёдок Крупянский, The Motors
|ЗАЛ 2 (16.30): Анализ юзабилити сайта на основе данных веб-аналитики
Андрей Воробьёв, AdLabs
|16.40
|ЗАЛ 1: Антимаркетинг сервиса: какую отдачу можно ожидать от маркетинговой активности в СТО?
Евгения Аксентьева, "АвтоАлеа"
|17.00
|ЗАЛ 1: Аналитика интернет-рекламы автодилера
Антон Астахов, независимый эксперт-дилер (Волгоград)
|17.20
|ЗАЛ 1: Оптимизация интернет-маркетинга
Елена Стулова, "РОЛЬФ Химки"
|17.40
|ЗАЛ 2 (17.40): Обмен мнениями (ОТКРЫТЫЙ КОФЕ-брейк)
|18.00
|Окончание конференции
СЕКЦИИ (подробно)
|Управление интернет-обращениями
|Автоматизация взаимоотношений с клиентами
|Аналитика интернет-данных
|Инструменты интернет-маркетинга
|Мобильные технологии для автобизнеса
|Интернет-маркетинг подержанных автомобилей
|Поисковые машины для автобизнеса
|Социальные сети, управление репутацией, лояльность
|Новые технологии интернет- рекламы
|Интернет-маркетинг сервиса
| конференция | программа | РЕГИСТРАЦИЯ | партнёрство | докладчики | акция | отзывы | выставка |