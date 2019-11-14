Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» специально для автомобильных дилеров разработали специальный информационный пакет, который позволяет в оперативном режиме анализировать ситуацию с продажами новых или подержанных транспортных средств в выбранном регионе. Информационный пакет включает в себя три отчета, формируемых ежемесячно, и предоставляется по подписке.

Специально подобранные для каждого из отчетов показатели позволяют быстро и легко увидеть развитие ситуации в регионе относительно всего автомобильного рынка в стране. В отчетах показаны рыночные позиции всех районов и городов в регионе, а также результаты, достигнутые в каждом из них Вашей маркой и брендами-конкурентами. Благодаря регулярной ежемесячной поставке данных в стандартизованном формате можно оценить действенность маркетинговых шагов конкурентов и спланировать, а затем оценивать и корректировать свою маркетинговую политику.

Каждый из предлагаемых в пакете типовых отчетов позволяет с одной стороны руководителю компании быстро оценить свои результаты на фоне конкурентов, а с другой дает возможность детального анализа и выработки решений для усиления позиций на рынке региона.

Базовым отчетом, входящим в «Дилерский пакет» является отчет «Региональная статистика». В нем приведены данные об автомобилях по маркам в каждом из районов и городов области за отчетный месяц, включая показатели динамики и доли рынка по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Дополнительно в дилерский пакет включены: отчет «TOP-40 марок» в выбранном городе или районе за отчетный месяц, отчет «TOP-100 моделей» в том же городе или районе, наглядно показывающие рейтинг марок/моделей в городе или районе, включая показатели динамики за месяц и с начала года.

Более подробная информация о продукте:



УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на дилерский пакет



Информация, входящая в дилерский пакет предоставляется по подписке. Базовым отчетом пакета является «Региональная статистика», другие отчеты являются дополнительными и могут приобретаться по желанию в любом наборе. Стоимость подписки приведена в таблице.

Стоимость подписки на 2019 год (1 тип ТС/1 регион):

Отчеты Годовая подписка Годовая подписка Раз в месяц Региональная статистика 50820 руб. 26400 руб. 2750 руб. TOP-100 моделей 15840 руб. 1650 руб. TOP-40 марок 15840 руб. 1650 руб.

Стоимость подписки на 2020 год (1 тип ТС/1 регион):

Отчеты Годовая подписка Годовая подписка Раз в месяц Региональная статистика 56280 руб. 28800 руб. 3000 руб. TOP-100 моделей 17760 руб. 1850 руб. TOP-40 марок 17760 руб. 1850 руб.

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