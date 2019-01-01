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Как добраться

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Как добраться

III ежегодная конференция "ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ на автомобильном рынке" состоится 27 мая в отеле "Холидей Инн Лесная" (ул. Лесная, 15)

Ближайшие станции метро: ст. Белорусская (кольцевая линия) и ст. Белорусская (Замоскворецкая линия).

arrow.png  СХЕМА И НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЛОВ:

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конференция | программа | РЕГИСТРАЦИЯ | партнёрство | докладчики | акция | отзывы | выставка | конкурс |

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