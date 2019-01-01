ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ

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Впервые в истории автомобильного бизнеса проводится профессиональный конкурс среди маркетологов!

УЧРЕДИТЕЛИ: АВТОМАРКЕТОЛОГ.Ru и АА "АВТОСТАТ"

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

К конкурсу допускаются только сотрудники официальных автодилеров, работающие в компании, в которой внедрили решение, описанное в заявке.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЧАСТИЯ

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, которая включает в себя: контактные данные, описание самого решения (цели, инструменты, критерии оценки эффективности), дата реализации решения, положение на момент запуска решения, результаты. Участие в конкурсе бесплатное.

СКАЧАТЬ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС!

Заполненные заявки необходимо направлять Анастасии Калининой на e-mail ak@automarketolog.ru. Крайний срок подачи заявки на участие в конкурсе - 15 мая.

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ

Для оценки поданных заявок с решениями создаётся экспертная комиссия, которая остоит из представителей маркетинговых служб дилерских компаний, представителей маркетинговых служб автопроизводителей, преподавателей бизнес-школ, представителей профессиональных объединений маркетологов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ

эффективность для бизнеса (влияние на прибыль);

эффективность медийная (влияние на трафик web-ресурсов);

социальная ответственность;

рискованность для бизнеса (баланс затрат и результативности);

перспективность (долгосрочность, потенциал дальнейшего развития);

положительное влияние на репутацию;

креативность;

инновационность.

Эксперы оценивают каждое решение по отдельности и на основе оценок выбирается ТОП-10 лучших.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Финалисты конкурса (участники, вошедшие в ТОП-10 лучших по оценке экспертов) приглашаются на конференцию "Цифровой маркетинг на автомобильном рынке 2014" бесплатно. Три лауреата получают дипломы конкурса, бесплатную аккредитацию на посещение конференций АВТОМАРКЕТОЛОГ.Ru и АА "АВТОСТАТ" в течение 2014 года. Победитель, помимо всего прочего, будет награжден ценным подарком.

| конференция | программа | РЕГИСТРАЦИЯ | партнёрство | докладчики | акция | отзывы | выставка | конкурс |