АВТОСТАТ | ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ

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ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ

Впервые в истории автомобильного бизнеса проводится профессиональный конкурс среди маркетологов!

УЧРЕДИТЕЛИ: АВТОМАРКЕТОЛОГ.Ru и АА "АВТОСТАТ"

arrow.png  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

К конкурсу допускаются только сотрудники официальных автодилеров, работающие в компании, в которой внедрили решение, описанное в заявке. 

arrow.png  ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЧАСТИЯ

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, которая включает в себя: контактные данные, описание самого решения (цели, инструменты, критерии оценки эффективности), дата реализации решения, положение на момент запуска решения, результаты. Участие в конкурсе бесплатное.

arrow.png  СКАЧАТЬ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС!

Заполненные заявки необходимо направлять Анастасии Калининой на e-mail ak@automarketolog.ru. Крайний срок подачи заявки на участие в конкурсе - 15 мая.

arrow.png  ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ

Для оценки поданных заявок с решениями создаётся экспертная комиссия, которая остоит из представителей маркетинговых служб дилерских компаний, представителей маркетинговых служб автопроизводителей, преподавателей бизнес-школ, представителей профессиональных объединений маркетологов.

arrow.png  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ

  • эффективность для бизнеса (влияние на прибыль);
  • эффективность медийная (влияние на трафик web-ресурсов); 
  • социальная ответственность; 
  • рискованность для бизнеса (баланс затрат и результативности); 
  • перспективность (долгосрочность, потенциал дальнейшего развития); 
  • положительное влияние на репутацию; 
  • креативность;
  • инновационность.

Эксперы оценивают каждое решение по отдельности и на основе оценок выбирается ТОП-10 лучших. 

arrow.png  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

  1. Финалисты конкурса (участники, вошедшие в ТОП-10 лучших по оценке экспертов) приглашаются на конференцию "Цифровой маркетинг на автомобильном рынке 2014" бесплатно.
  2. Три лауреата получают дипломы конкурса, бесплатную аккредитацию на посещение конференций АВТОМАРКЕТОЛОГ.Ru и АА "АВТОСТАТ" в течение 2014 года.
  3. Победитель, помимо всего прочего, будет награжден ценным подарком.

конференция | программа | РЕГИСТРАЦИЯ | партнёрство | докладчикиакция | отзывы  | выставка | конкурс |

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