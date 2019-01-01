ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ

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Впервые в истории автомобильного бизнеса проводится профессиональный конкурс среди маркетологов!
УЧРЕДИТЕЛИ: АВТОМАРКЕТОЛОГ.Ru и АА "АВТОСТАТ"
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К конкурсу допускаются только сотрудники официальных автодилеров, работающие в компании, в которой внедрили решение, описанное в заявке.
ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, которая включает в себя: контактные данные, описание самого решения (цели, инструменты, критерии оценки эффективности), дата реализации решения, положение на момент запуска решения, результаты. Участие в конкурсе бесплатное.
Заполненные заявки необходимо направлять Анастасии Калининой на e-mail ak@automarketolog.ru. Крайний срок подачи заявки на участие в конкурсе - 15 мая.
ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
Для оценки поданных заявок с решениями создаётся экспертная комиссия, которая остоит из представителей маркетинговых служб дилерских компаний, представителей маркетинговых служб автопроизводителей, преподавателей бизнес-школ, представителей профессиональных объединений маркетологов.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ
Эксперы оценивают каждое решение по отдельности и на основе оценок выбирается ТОП-10 лучших.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
| конференция | программа | РЕГИСТРАЦИЯ | партнёрство | докладчики | акция | отзывы | выставка | конкурс |