ForAuto-2019

|09.00-10.00
|Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе
|10.00-11.00
Автомобильный рынок России. Тенденции и прогнозы.
- Обзор автомобильного рынка. Основные тренды и сценарии развития. Сергей Целиков, АВТОСТАТ, директор
- Анализ рынка коммерческих автомобилей: итоги, тенденции, прогнозы. Виктор Пушкарев, АВТОСТАТ, ведущий эксперт
- Автомобильный рынок: тенденции и прогнозы. Григорий Микрюков, Аналитический центр при Правительстве РФ, начальник Управления отраслей экономики
- Электронный ПТС: практика внедрения. Борис Ионов, ЭПТС
|11.00-11.30
|Кофе-брейк
|11.30-13.00
Панельная дискуссия «Авторынок 2019»
Модератор Татьяна Луковецкая
Темы:
- Основные рыночные тенденции текущего момента.
- Стратегии и планы компаний на 2019 год.
- Изменение поведения потребителей в условиях кризиса.
- Сценарии развития рынка. Ожидания и прогнозы.
В дискуссии участвуют руководители брендов в России, крупнейших дилерских холдингов и объединений предпринимателей
|13.00-14.00
|Обед
|14.00-15.30
|Рабочая сессия 3.1
Рынок автомобилей с пробегом
- Анализ рынка автомобилей с пробегом: итоги, тенденции, прогнозы
Сергей Удалов, АВТОСТАТ
- Итоги развития направления автомобилей с пробегом у производителей
Данил Пивоваров, АВТОСТАТ
- Вывод рынка автомобилей с пробегом из «серой зоны»: инициативы дилеров, текущая ситуация
Олег Мосеев, РОАД
- Региональный опыт продаж авто с пробегом
Руслан Абдулнасыров, Автосеть РФ
- Формирование правильной ассортиментной матрицы при работе с автомобилями с пробегом
Денис Долматов, CarPrice
Рабочая сессия 3.2
Финансовые инструменты авторынка: страхование, лизинг
- ОСАГО в России. Тенденции 2018 года. Изменения в 2019 году
Евгений Уфимцев, РСА
- Автострахование. Итоги 2018 года. ОСАГО и КАСКО в изменившихся реалиях
Алексей Хомяков, Зетта Страхование
- Возможности и перспективы официльных дилеров в ремонте ОСАГО 2019
Наталья Жильцова, РОАД
- Текущая ситуация на рынке операционного лизинга автомобилей в РФ, тенденции развития отрасли в 2019 году
Сергей Дианин, независимый эксперт
- Автолизинг - аналитика рынка, влияние госпрограмм, стратегии и планы лидеров
Анна Голикова, Интерлизинг
Сессия 3.3 - 4.3
Зал мастер-классов
14.00-15.00
Главная ошибка – боязнь меняться. Тренды автобизнеса
Мастер-класс Татьяны Луковецкой
15.15-16.15
Электронный ПТС: внедрение, практика применения
Мастер-класс Бориса Ионова, ЭПТС
16.30-17.30
Ключевые ошибки бизнеса автомобилей с пробегом и как их избежать
Мастер-класс Руслана Абдулнасырова, Автосеть.РФ
|15.30-16.00
|Кофе-брейк
|16.00-17.30
Рабочая сессия 4.1
IT-тренды и технологии для автобизнеса
- Американский рынок автомобилей с пробегом: особенности, тенденции 2019г., инструменты продаж и маркетинга
Александр Усольцев, Mastakey
- Алгоритмы или люди? Сравнение точности оценки автомобилей с пробегом
Максим Харитонов, MaxPoster
- Представительство производителя на DRIVE2: прямое онлайн взаимодействие с десятками тысяч автовладельцев определенной марки, управление отзывами
Николай Кондрабаев, Андрей Лаврищев, DRIVE2
- Нативная реклама, тенденции, кейсы применения, оценка эффективности
Юнин Иван, Mail.ru Авто
- Услуги помощи на дороге как инструмент привлечения трафика и удержания клиентов
Сергей Ерёмин, Все эвакуаторы
- Анонс от компании Remagic
Рабочая сессия 4.2
Финансовые инструменты авторынка: кредитование
- Обзор рынка автокредитования
Сергей Удалов, АВТОСТАТ
- Рынок автокредитования. Итоги 2018 года, ожидания на 2019 год
Владимир Шикин, НБКИ
- Автокредитование - взгляд кэптивного банка
Михаил Фабричнов, МС Банк Рус
- Особенности программ автокредитования в текущих условиях
Алексей Бородавин, Русфинанс Банк
|17.30-19.30
|Специальное мероприятие! Пятое ежегодное вручение премии «АВТОСТАТ» - «Сохранность остаточной стоимости» - RESIDUAL VALUE 2019