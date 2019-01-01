АВТОСТАТ | ForAuto-2019

Прочитали 15796 раз

ForAuto-2019

|  форум  |  программа  |  регистрация  |  партнерство  |  спикеры и эксперты  |

ForAuto

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ

20 февраля 2019 года состоялся форум автомобильного бизнеса «ForAuto-2019»
Москва, «Марриотт Гранд Отель»,  Тверская улица, 26/1. (метро «Маяковская», «Пушкинская»)

схема проезда 

Фотоматериалы Форума можно посмотреть здесь.

Темы форума:

  • Авторынок России - настоящее и будущее
  • Аналитика рынка легковых автомобилей
  • Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг
  • Рынок коммерческого автотранспорта
  • Рынок автомобилей с пробегом: аналитика рынка, программы производителей, точки роста

В Форуме примут участие  представители дистрибьюторов автомобилей,  производителей запчастей,  крупных автомобильных холдингов,  банков, страховых и лизинговых компаний.

В рамках Форума пройдет Специальное мероприятие - пятое ежегодное вручение премии "АВТОСТАТ" - "Сохранность остаточной стоимости" - RESIDUAL VALUE 2019.

Каждый участник Форума получит подарок:
Аналитический отчет AUTOSTAT DATA BOOK с итогами 2018 года.

Для заказа напишите нам или в поле промокода укажите "online" (при регистрации).

09.00-10.00Встреча гостей, регистрация участников, приветственный кофе
10.00-11.00

Автомобильный рынок России. Тенденции и прогнозы.

  • Обзор автомобильного рынка. Основные тренды и сценарии развития. Сергей Целиков, АВТОСТАТ, директор
  • Анализ рынка коммерческих автомобилей: итоги, тенденции, прогнозы. Виктор Пушкарев, АВТОСТАТ, ведущий эксперт
  • Автомобильный рынок: тенденции и прогнозы. Григорий Микрюков, Аналитический центр при Правительстве РФ, начальник Управления отраслей экономики
  • Электронный ПТС: практика внедрения. Борис Ионов, ЭПТС
11.00-11.30Кофе-брейк
11.30-13.00

Панельная дискуссия «Авторынок 2019»
Модератор Татьяна Луковецкая

Темы:

  1. Основные рыночные тенденции текущего момента.
  2. Стратегии и планы компаний на 2019 год.
  3. Изменение поведения потребителей в условиях кризиса.
  4. Сценарии развития рынка. Ожидания и прогнозы.

В дискуссии участвуют руководители брендов в России, крупнейших дилерских холдингов и объединений предпринимателей

13.00-14.00Обед
14.00-15.30Рабочая сессия 3.1
Рынок автомобилей с пробегом
  • Анализ рынка автомобилей с пробегом: итоги, тенденции, прогнозы
    Сергей Удалов, АВТОСТАТ
  • Итоги развития направления автомобилей с пробегом у производителей
    Данил Пивоваров, АВТОСТАТ
  • Вывод рынка автомобилей с пробегом из «серой зоны»: инициативы дилеров, текущая ситуация 
    Олег Мосеев, РОАД
  • Региональный опыт продаж авто с пробегом
    Руслан Абдулнасыров, Автосеть РФ
  • Формирование правильной ассортиментной матрицы при работе с автомобилями с пробегом
    Денис Долматов, CarPrice

Рабочая сессия 3.2
Финансовые инструменты авторынка: страхование, лизинг

  • ОСАГО в России. Тенденции 2018 года. Изменения в 2019 году
    Евгений Уфимцев, РСА
  • Автострахование. Итоги 2018 года. ОСАГО и КАСКО в изменившихся реалиях 
    Алексей Хомяков, Зетта Страхование
  • Возможности и перспективы официльных дилеров в ремонте ОСАГО 2019
    Наталья Жильцова, РОАД
  • Текущая ситуация на рынке операционного лизинга автомобилей в РФ, тенденции развития отрасли в 2019 году
    Сергей Дианин, независимый эксперт
  • Автолизинг - аналитика рынка, влияние госпрограмм, стратегии и планы лидеров
    Анна Голикова, Интерлизинг

 

Сессия 3.3 - 4.3
Зал мастер-классов

14.00-15.00
Главная ошибка – боязнь меняться. Тренды автобизнеса
Мастер-класс Татьяны Луковецкой

15.15-16.15
Электронный ПТС: внедрение, практика применения
Мастер-класс Бориса Ионова, ЭПТС

16.30-17.30
Ключевые ошибки бизнеса автомобилей с пробегом и как их избежать
Мастер-класс Руслана Абдулнасырова, Автосеть.РФ



15.30-16.00Кофе-брейк
16.00-17.30

Рабочая сессия 4.1
IT-тренды и технологии для автобизнеса

  • Американский рынок автомобилей с пробегом: особенности, тенденции 2019г., инструменты продаж и маркетинга
    Александр Усольцев, Mastakey
  • Алгоритмы или люди? Сравнение точности оценки автомобилей с пробегом
    Максим Харитонов, MaxPoster
  • Представительство производителя на DRIVE2: прямое онлайн взаимодействие с десятками тысяч автовладельцев определенной марки, управление отзывами
    Николай Кондрабаев, Андрей Лаврищев, DRIVE2
  • Нативная реклама, тенденции, кейсы применения, оценка эффективности
    Юнин Иван, Mail.ru Авто
  • Услуги помощи на дороге как инструмент привлечения трафика и удержания клиентов
    Сергей Ерёмин, Все эвакуаторы
  • Анонс от компании Remagic

Рабочая сессия 4.2
Финансовые инструменты авторынка: кредитование

  • Обзор рынка автокредитования
    Сергей Удалов, АВТОСТАТ
  • Рынок автокредитования. Итоги 2018 года, ожидания на 2019 год
    Владимир Шикин, НБКИ
  • Автокредитование - взгляд кэптивного банка
    Михаил Фабричнов, МС Банк Рус
  • Особенности программ автокредитования в текущих условиях
    Алексей Бородавин, Русфинанс Банк
17.30-19.30Residual-value_mini.jpgСпециальное мероприятие! Пятое ежегодное вручение премии «АВТОСТАТ» - «Сохранность остаточной стоимости» - RESIDUAL VALUE 2019

ПАРТНЁР МЕРОПРИЯТИЯ RESIDUAL VALUE 2019

carprice_logo_new.png

СЕРЕБРЯННЫЕ ПАРТНЁРЫ:

MaxPoster-А4-чёрный.png

Банковская-группа-Абсолют-Банк-(1).png

 

ПАРТНЁРЫ:

Tradealer

Mango-Telecom.png 

Comagic.pngdrive2-logo-png.pngCalltouchLogoVertical300px.png

 

 



Mail-авто-Ru.png

   Alpina.png

ИНФОПАРТНЁРЫ:

logo_restyling_RGB_1.jpgcover_stb_0.jpgkuzov_3_obvodka.jpg

автобизнес-журнал-лого.jpg    Car-PR-logo.jpg    Новости-автобизнеса-logo.jpg  колёса.png  logo-abs.jpg  АвтоПлюсТВ.jpg

Линия-Полета-логотип.jpg dvizhok.su5Logo.jpg

LOGO_AutoPark.jpg

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно