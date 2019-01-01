ForAuto-2019

В дискуссии участвуют руководители брендов в России, крупнейших дилерских холдингов и объединений предпринимателей

14.00-15.30

Рабочая сессия 3.1

Рынок автомобилей с пробегом

Анализ рынка автомобилей с пробегом: итоги, тенденции, прогнозы

Сергей Удалов , АВТОСТАТ

Итоги развития направления автомобилей с пробегом у производителей

Данил Пивоваров , АВТОСТАТ

, АВТОСТАТ Вывод рынка автомобилей с пробегом из «серой зоны»: инициативы дилеров, текущая ситуация

Олег Мосеев, РОАД

Региональный опыт продаж авто с пробегом

Руслан Абдулнасыров , Автосеть РФ

, Автосеть РФ Формирование правильной ассортиментной матрицы при работе с автомобилями с пробегом

Денис Долматов, CarPrice

Рабочая сессия 3.2

Финансовые инструменты авторынка: страхование, лизинг ОСАГО в России. Тенденции 2018 года. Изменения в 2019 году

Евгений Уфимцев , РСА

, РСА Автострахование. Итоги 2018 года. ОСАГО и КАСКО в изменившихся реалиях

Алексей Хомяков , Зетта Страхование

, Зетта Страхование Возможности и перспективы официльных дилеров в ремонте ОСАГО 2019

Наталья Жильцова , РОАД

, РОАД Текущая ситуация на рынке операционного лизинга автомобилей в РФ, тенденции развития отрасли в 2019 году

Сергей Дианин , независимый эксперт

, независимый эксперт Автолизинг - аналитика рынка, влияние госпрограмм, стратегии и планы лидеров

Анна Голикова, Интерлизинг