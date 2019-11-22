Автомобильный рынок России 2016

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VI ежегодная конференция для руководителей, маркетологов, аналитиков
«Автомобильный рынок-2016. Итоги и прогнозы»
Конференция состоялась!
Дата проведения: 17 февраля 2016 года.
Место проведения: Москва, отель «Москва Марриотт Ройал Аврора»,
(ул. Петровка, 11, м. «Охотный ряд», «Театральная», «Кузнецкий мост», схема расположения (PDF, 4,54 МБ).
Организаторы: аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и АвтоМаркетолог.Ru.
Подарки каждому участнику:
АУДИТОРИЯ:
Автопроизводители; автодилеры; производители автокомпонентов; представители банков, страховых компаний, it-компаний, профильных институтов; руководители и собственники бизнеса; руководители отделов маркетинга и аналитики.
|09:00-09:30
|Регистрация участников, общение, утренний кофе
|09.30-10.00
|Подведение итогов «Конкурса на лучший прогноз рынка» в 2015 году. Награждение победителей
|10.00-12.00
СЕССИЯ 1. Итоги и прогнозы рынка
Тенденции в экономике и финансах и их влияние на автомобильный рынок
Автомобильный рынок России. Тенденции и прогнозы
Итоги рынка грузовых автомобилей РФ в 2015г. Прогноз на 2016-2017гг.
Обзор рынка автокредитования
Финансовые инструменты. Кредиты, лизинг
|12:00-13:00
ИНТЕРАКТИВНАЯ ДИСКУССИЯ. РОЛЬФ: секреты роста на падающем рынке Общая стратегия в кризис, автомобили с пробегом, финансовые инструменты
|13:00-14:00
|ОБЕД
|14:00-16:00
СЕССИЯ 2
Как минимизировать потери в условиях кризиса при помощи интернет-инструментов
Как изменились потребительские настроения в условиях кризиса за 2015 год (результаты опросов)
Локализация производства и снижение производственных затрат
Стратегия на кризисном рынке. От наращивания к удержанию.
Что делать дилеру в текущей рыночной ситуации. Сервис-спаситель?
Автомобили с пробегом - точка роста
|16:00-16:30
|Кофе-брейк
|16:30-18:00
СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value) - 2016». Подведение итогов и церемония награждения победителей 2015 года. Победители прошлого года.
Специальное мероприятие
Агентство «АВТОСТАТ» провело исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля», в рамках которого были рассчитаны индексы остаточной стоимости и, впервые в стране (в 2015 г.), составлен рейтинг моделей по сегментам, определены бренды - лидеры в ценовых диапазонах «Стандарт» и «Премиум».
В рамках конференции состоится оглашение итогов и торжественное вручение памятных знаков лидерам рейтинга. При составлении рейтинга рассчитаны показатели по 2200 модификаций моделей легковых автомобилей, более 50 брендов официально представленных на рынке России.
ПРИНЯВ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫ СМОЖЕТЕ:
Партнёры мероприятия:
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