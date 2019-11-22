АВТОСТАТ | Автомобильный рынок России 2016

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Автомобильный рынок России 2016

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Автомобильный рынок России. Итоги и прогнозы

VI ежегодная конференция для руководителей, маркетологов, аналитиков
«Автомобильный рынок-2016. Итоги и прогнозы»

Конференция состоялась!

Видеорепортаж 

Дата проведения: 17 февраля 2016 года.

Место проведения: Москва, отель «Москва Марриотт Ройал Аврора», 
(ул. Петровка, 11, м. «Охотный ряд», «Театральная», «Кузнецкий мост», схема расположения (PDF, 4,54 МБ).
Организаторы: аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и АвтоМаркетолог.Ru.

Автомобильный рынок в цифрах и фактах

Подарки каждому участнику:

АУДИТОРИЯ:

Автопроизводители; автодилеры; производители автокомпонентов; представители банков, страховых компаний, it-компаний, профильных институтов; руководители и собственники бизнеса; руководители отделов маркетинга и аналитики.

ПРОГРАММА

09:00-09:30Регистрация участников, общение, утренний кофе
09.30-10.00Подведение итогов «Конкурса на лучший прогноз рынка» в 2015 году. Награждение победителей
10.00-12.00

СЕССИЯ 1. Итоги и прогнозы рынка

Тенденции в экономике и финансах и их влияние на автомобильный рынок
Артем Архипов, Юникредит Банк, директор по маркетингу и рекламе 

Автомобильный рынок России. Тенденции и прогнозы
Сергей Целиков, АВТОСТАТ, директор

Итоги рынка грузовых автомобилей РФ в 2015г. Прогноз на 2016-2017гг.
Ашот Арутюнян, КАМАЗ, директор по маркетингу и рекламе 

Обзор рынка автокредитования
Владимир Шикин, НБКИ, заместитель директора по маркетингу

Финансовые инструменты. Кредиты, лизинг
Владимир Мартюков, Банк Сетелем, директор департамента автокредитования. 

12:00-13:00

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДИСКУССИЯ. РОЛЬФ: секреты роста на падающем рынке Общая стратегия в кризис, автомобили с пробегом, финансовые инструменты
Светлана ВиноградоваАлексей БариновВиталий Павловский, РОЛЬФ 

13:00-14:00ОБЕД
14:00-16:00

СЕССИЯ 2

Как минимизировать потери в условиях кризиса при помощи интернет-инструментов
Константин Шибенков, руководитель группы прямых продаж, Дмитрий Раскладка, менеджер по медийному и нестандартному размещению, Авто.ру

Как изменились потребительские настроения в условиях кризиса за 2015 год (результаты опросов)
Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ, руководитель отдела маркетинга

Локализация производства и снижение производственных затрат
Henkel, Иван Голубев

Стратегия на кризисном рынке. От наращивания к удержанию.
Елена Журавлева, ГК Независимость, CEO

Что делать дилеру в текущей рыночной ситуации. Сервис-спаситель?
Владимир Мирошников, РОЛЬФ, директор дилерского центра «Mitsubishi Рольф Сити»

Автомобили с пробегом - точка роста
Данил Пивоваров, Ауди Россия, руководитель департамента продаж автомобилей с пробегом

16:00-16:30Кофе-брейк
16:30-18:00

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value) - 2016». Подведение итогов и церемония награждения победителей 2015 года. Победители прошлого года.

Residual value кубок

Специальное мероприятие
в рамках конференции!
Оглашение итогов года по индексу «АВТОСТАТ» -
«RESIDUAL VALUE 2016»

Агентство «АВТОСТАТ» провело исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля», в рамках которого были рассчитаны индексы остаточной стоимости и, впервые в стране (в 2015 г.), составлен рейтинг моделей по сегментам, определены бренды - лидеры в ценовых диапазонах «Стандарт» и «Премиум».

В рамках конференции состоится оглашение итогов и торжественное вручение памятных знаков лидерам рейтинга. При составлении рейтинга рассчитаны показатели по 2200 модификаций моделей легковых автомобилей, более 50 брендов официально представленных на рынке России.

ПРИНЯВ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫ СМОЖЕТЕ:

  • Соотнести свое видение рынка, итогов за 2015 год, перспектив на 2016 год со взглядами других игроков автомобильного рынка, специалистов, экспертов
  • Узнать о тенденциях и познакомиться с мнением экспертов и лидеров рынка
  • Познакомиться с коллегами из всех регионов России
  • Присутствовать на подведении итогов и награждении победителей «Конкурса на самый точный прогноз авторынка России» в 2015 году.

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