Автомобильный рынок России 2016

СЕССИЯ 1. Итоги и прогнозы рынка

Тенденции в экономике и финансах и их влияние на автомобильный рынок

Артем Архипов, Юникредит Банк, директор по маркетингу и рекламе

Автомобильный рынок России. Тенденции и прогнозы

Сергей Целиков, АВТОСТАТ, директор

Итоги рынка грузовых автомобилей РФ в 2015г. Прогноз на 2016-2017гг.

Ашот Арутюнян, КАМАЗ, директор по маркетингу и рекламе

Обзор рынка автокредитования

Владимир Шикин, НБКИ, заместитель директора по маркетингу

Финансовые инструменты. Кредиты, лизинг

Владимир Мартюков, Банк Сетелем, директор департамента автокредитования.